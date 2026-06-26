नक्शा पास कराने की टेंशन खत्म! गोरखपुर GDA लाया यूपी का पहला 'मानचित्र मित्र AI बोट'
नागरिक, आर्किटेक्ट और इंजीनियर अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से वेब पर ही मानचित्र की जांच कर सकेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 2:39 PM IST
गोरखपुर: जनपद में अब घर का नक्शा पास कराना और भी आसान होगा. गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में एक शानदार पहल की है. GDA के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 'मानचित्र मित्र AI' प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है.
इस 'मानचित्र मित्र AI' के जरिए नागरिक, आर्किटेक्ट और इंजीनियर अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से वेब पर ही मानचित्र की जांच कर सकेंगे. आवेदन करने के साथ ही यह सिस्टम मानचित्र में मौजूद सभी तकनीकी व नियमों से संबंधित कमियों की जानकारी देगा, जिससे आवेदक उन्हें पहले ही ठीक कर सकेंगे.
GDA के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने बताया कि 'मानचित्र मित्र AI' का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि मानचित्र स्वीकृति के दौरान बार-बार आपत्तियां लगने और आवेदन लौटने की समस्या कम होगी. आवेदक एक ही बार में आवश्यक संशोधन कर मानचित्र स्वीकृत कराने की प्रक्रिया को तेज और आसान बना सकेंगे. GDA का दावा है कि 'मानचित्र मित्र AI' जिसे AI बोट भी कहा जा रहा है. इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने वाला गोरखपुर विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश का पहला विकास प्राधिकरण होगा.
वीसी जीडीए ने कहा कि इसके लागू हो जाने से आवेदक निवेशकों और कर्मियों का समय और खर्च दोनों बचेगा. साथ ही स्वीकृत प्रक्रिया में गलतियों की संभावना भी कम होगी. उन्होंने कहा कि इसके अलावा मानचित्र निस्तारण का शिविर भी लगाया जाएगा. इस दौरान जब मानचित्र स्वीकृत होंगे तो विकास प्राधिकरण की आय बढ़ेगी. जो जनहित के कार्यों में ही खर्च की जाएगी. इससे बेवजह की भाग दौड़ कम होगी. श्रम बचेगा तो अर्थ भी बचेगा और इसका सही सदुपयोग किया जाएगा.
राप्ती सभागार में कराएं लंबित मानचित्रों का कार्य
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा कि इस ऐप के जरिए पिछले गुरुवार को करीब 28 मानचित्र स्वीकृत किए गए और 53 से ज्यादा लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया. उन्होंने बताया कि मानचित्रों की स्वीकृति से प्राधिकरण को करीब दो करोड़ की आय हुई है. वीसी अभिनव गोपाल ने कहा है कि आवेदक अपने आर्किटेक्ट और इंजीनियर के साथ निर्धारित तिथि पर प्राधिकरण के राप्ती सभागार में उपस्थित होकर अपनी लंबित मानचित्रों और उसकी समस्याओं का निस्तारण कराएं इससे लोगों को ही लाभ होगा.
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि GDA ने समन मानचित्र निस्तारण को और भी सरल बनाने का निर्णय लिया है. प्राधिकरण को चार जोन में बांटकर हर सप्ताह कम से कम 60 समन मानचित्र दाखिल कर आवश्यक कार्रवाई करने का लक्ष्य रखा गया है.
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