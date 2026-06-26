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नक्शा पास कराने की टेंशन खत्म! गोरखपुर GDA लाया यूपी का पहला 'मानचित्र मित्र AI बोट'

नक्शा पास कराने की टेंशन खत्म! GDA लाया यूपी का पहला 'मानचित्र मित्र AI बोट' ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: जनपद में अब घर का नक्शा पास कराना और भी आसान होगा. गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में एक शानदार पहल की है. GDA के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 'मानचित्र मित्र AI' प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है. नक्शा पास कराने की टेंशन खत्म! GDA लाया यूपी का पहला 'मानचित्र मित्र AI बोट' (Video Credit; ETV Bharat) इस 'मानचित्र मित्र AI' के जरिए नागरिक, आर्किटेक्ट और इंजीनियर अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से वेब पर ही मानचित्र की जांच कर सकेंगे. आवेदन करने के साथ ही यह सिस्टम मानचित्र में मौजूद सभी तकनीकी व नियमों से संबंधित कमियों की जानकारी देगा, जिससे आवेदक उन्हें पहले ही ठीक कर सकेंगे. GDA के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने बताया कि 'मानचित्र मित्र AI' का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि मानचित्र स्वीकृति के दौरान बार-बार आपत्तियां लगने और आवेदन लौटने की समस्या कम होगी. आवेदक एक ही बार में आवश्यक संशोधन कर मानचित्र स्वीकृत कराने की प्रक्रिया को तेज और आसान बना सकेंगे. GDA का दावा है कि 'मानचित्र मित्र AI' जिसे AI बोट भी कहा जा रहा है. इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने वाला गोरखपुर विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश का पहला विकास प्राधिकरण होगा.