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अब गांवों में भी मकान बनवाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी, जानिए किस विभाग से मिलेगी मंजूरी?

शिमला: हिमाचल प्रदेश के गावों में भी अब मनमर्जी से मकान बनाना आसान नहीं होगा. जिस तरह शहरों में भवन निर्माण से पहले नक्शा पास कराना अनिवार्य होता है, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी निर्माण गतिविधियों को नियमों के दायरे में लाने की तैयारी हो गई है. सरकार तेजी से बढ़ रहे अनियोजित निर्माण पर लगाम कसने और गांवों के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए नया मॉडल प्लान लागू करने जा रही है. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे प्लॉटों के भवन नक्शों की मंजूरी का अधिकार ग्रामीण विकास विभाग को सौंपने की तैयारी शुरू हो गई है. इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के मॉडल प्लान के तहत नियम तैयार किए जाएंगे. वर्तमान में एक हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले प्लॉटों के नक्शों की मंजूरी नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग देता है.

गांवों में मकान बनवाने के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य

ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार वर्ग मीटर से कम भूमि के प्लॉटों के नक्शों की मंजूरी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिए जाने संबंधी नियमों को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने प्रक्रिया शुरू कर दी है. ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के नियमन के लिए तैयार मॉडल प्लान को उप-समिति ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए आगामी मंत्रिमंडल बैठक में रखा जाएगा.