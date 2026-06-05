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अब गांवों में भी मकान बनवाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी, जानिए किस विभाग से मिलेगी मंजूरी?

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के नियमन के लिए तैयार मॉडल प्लान को उप-समिति ने स्वीकृति प्रदान कर दी है.

Map approval mandatory before house Construction in Himachal
गांवों में मकान बनवाने के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य (DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 10:47 AM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश के गावों में भी अब मनमर्जी से मकान बनाना आसान नहीं होगा. जिस तरह शहरों में भवन निर्माण से पहले नक्शा पास कराना अनिवार्य होता है, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी निर्माण गतिविधियों को नियमों के दायरे में लाने की तैयारी हो गई है. सरकार तेजी से बढ़ रहे अनियोजित निर्माण पर लगाम कसने और गांवों के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए नया मॉडल प्लान लागू करने जा रही है. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे प्लॉटों के भवन नक्शों की मंजूरी का अधिकार ग्रामीण विकास विभाग को सौंपने की तैयारी शुरू हो गई है. इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के मॉडल प्लान के तहत नियम तैयार किए जाएंगे. वर्तमान में एक हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले प्लॉटों के नक्शों की मंजूरी नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग देता है.

गांवों में मकान बनवाने के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य

ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार वर्ग मीटर से कम भूमि के प्लॉटों के नक्शों की मंजूरी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिए जाने संबंधी नियमों को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने प्रक्रिया शुरू कर दी है. ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के नियमन के लिए तैयार मॉडल प्लान को उप-समिति ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए आगामी मंत्रिमंडल बैठक में रखा जाएगा.

इसमें लिया गया ये निर्णय

यह निर्णय राजस्व, बागबानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की तीसरी बैठक में लिया गया. बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण तथा नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे.

ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से भवन निर्माण

सरकार के अनुसार, उप-समिति का गठन ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही निर्माण गतिविधियों को सुव्यवस्थित और नियमानुसार संचालित करने के उद्देश्य से किया गया है. बैठक में निर्माण गतिविधियों के नियमन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और तैयार मॉडल प्लान को मंजूरी दी गई. सरकार का मानना है कि मॉडल प्लान लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण और विकास कार्यों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश उपलब्ध होंगे. इससे योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा मिलेगा और अनियंत्रित निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सकेगा.

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