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नक्सलियों की फायर पावर लगभग शून्य, बरामद हुए हजारों हथियार, 4 दशक तक बस्तर में फैलाई हिंसा

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बस्तर में माओवाद खत्म करने के लिए सुरक्षाबलों की रणनीति सिर्फ नक्सल ऑपरेशन तक सीमित नहीं रही है, बल्कि माओवादियों की सैन्य ताकत को पूरी तरह खत्म करने पर फोकस रहा है. लगातार सर्चिंग अभियान, मुठभेड़ और अंदरूनी इलाकों में दबिश के दौरान बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं. कई मुठभेड़ों में जवानों ने AK-47, INSAS, SLR और अन्य अत्याधुनिक हथियार जब्त किए हैं. वहीं आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने भी अपने साथ हथियार सौंपे हैं.

बस्तर: बंदूक, बारूद और अत्याधुनिक हथियारों के सहारे माओवादियों ने बस्तर में करीब 4 दशकों तक दहशत कायम रखी. बस्तर को माओवादी संगठन का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था. घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियां और अंदरूनी इलाके सुरक्षित ठिकाने हुआ करते थे. यहीं से PLGA बटालियन, हथियारबंद कैडरों के दम पर बड़े-बड़े हमलों को अंजाम देती थी. लेकिन अब हालात तेजी से बदल गए हैं. जिन हथियारों के दम पर माओवादी अपनी ताकत दिखाते थे, वही हथियार अब सुरक्षा बलों के कब्जे में पहुंच गए हैं.

पिछले एक साल की अवधि में माओवादियों के करीब 600 से ज्यादा हथियार बरामद किए गए. जिसमें एके 47, इंसास, एसएलआर, एलएमजी और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं. राज्य गठन के बाद माओवादियों के कब्जे से अबतक साढ़े तीन हजार से ज्यादा हथियार जब्त किए गए हैं. जिनमें रेग्युलर वेपन के साथ बीजीएल लांचर भी शामिल हैं- सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर

जंगल में माओवादी डंप की तलाश

बस्तर आईजी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती जंगलों में छिपाए गए हथियारों के डंप को खोज निकालना भी है. माओवादी वर्षों से जमीन के भीतर, गुफाओं में और जंगलों के गुप्त ठिकानों में हथियार छिपाकर रखते थे. अब लगातार इन डंप स्थलों को खोजा जा रहा है.

माओवादियों की फायरपावर यानी लड़ने की ताकत लगभग शून्य हो चुकी है. हम नियमित रूप से जंगल में अभियान चला रहे हैं, ताकि उनके डंप को रिकवर किया जा सके- सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर

हथियारों के दम पर हिंसा फैलाते थे नक्सली

माओवादियों के पास AK-47, INSAS, SLR, LMG, BGL जैसे हथियार बड़ी संख्या में हुआ करते थे. इन हथियारों के दम पर घात लगाकर हमला, कैंप पर फायरिंग और बड़े एंबुश को अंजाम दिया जाता था. सबसे अधिक करेगुट्टा हिल्स यानी KGH ऑपरेशन में नक्सलियों के आधुनिक हथियार मैन्युफैक्चरिंग मशीनें बरामद किया गया था. उस वक्त से ही नक्सलियों का हौसला पूरी तरह टूट गया और मुख्यधारा में जुड़ने का सिलसिला शुरू हुआ.

नक्सलियों की लड़ने की ताकत लगभग शून्य (ETV Bharat Chhattisgarh)

'नक्सलियों के पास ज्यादातर लूटे गए हथियार थे'

नक्सल जानकार और वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता ने बताया कि माओवादियों के पास मौजूद हथियार अधिकतर लूट, तस्करी और अवैध निर्माण के जरिए जुटाए गए थे. साल 2004 में ओडिशा के कोरापुट शस्त्रागार लूटकांड से बड़ी मात्रा में हथियार हाथ लगे थे. वहीं बस्तर में कई बड़े हमलों के बाद शहीद जवानों से भी हथियार लूटे गए. 2007 का रानीबोदली हमला और 2010 का ताड़मेटला कांड इसके बड़े उदाहरण रहे.

सालभर में नक्सलियों से 600 से ज्यादा हथियार बरामद (ETV Bharat Chhattisgarh)

कोरापुट में नक्सलियों को एक हजार से ज्यादा हथियार मिले थे, जिसकी वजह से नक्सलियों की ताकत अचानक बढ़ गई थी. पीएलजीए को दिए गए ज्यादातर हथियार, कोरापुट से लूटे गए हथियार थे. रानीबोदला और ताड़मेटला में भी माओवादियों को काफी हथियार मिले थे-मनीष गुप्ता, नक्सल मामलों के जानकार

नक्सल मामलों के जानकार मनीष गुप्ता ने बताया कि माओवादी अपनी फैक्ट्रियों में कट्टा, सिंगल शॉट गन और BGL जैसे हथियार भी तैयार करते थे. लेकिन सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश में नक्सलियों ने हथियारों के साथ सरेंडर किया है. नक्सलियों द्वारा लूटे गए सभी हथियार लगभग वापस आ चुके हैं. यह पूरा तंत्र बिखरता नजर आ रहा है. कभी दहशत का प्रतीक रहे हथियार, अब माओवादी पतन की कहानी कह रहे हैं.

नक्सलियों के पास से साढ़े तीन हजार से ज्यादा हथियार बरामद (ETV Bharat Chhattisgarh)

माओवादियों के कब्जे से बरामद हुए हथियार

सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन, माओवादी डंप और सरेंडर माओवादियों से मिले हथियारों की संख्या में साल 2024 के बाद से इजाफा हुआ. साल 2025 में सबसे ज्यादा 677 हथियार बरामद किए गए.