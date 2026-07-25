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पदगुंडा-करसेनार जंगल से माओवादियों के हथियार बरामद, एंटी नक्सल ऑपरेशन में मिली सफलता

नक्सल प्रभावित रहे इलाकों में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत 25 जुलाई को ओरछा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली. सरेंडर नक्सलियों की निशानदेही पर, कैंप पदमेटा से पदगुंडा-करसेनार में 44वीं वाहिनी आईटीबीपी और जिला पुलिस की संयुक्त टीम सर्चिंग के लिए रवाना हुई थी. अभियान के दौरान कैंप पदमेटा से उत्तर दिशा में स्थित ग्राम पदगुंडा-करसेनार के जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध स्थान की तलाशी ली.

नारायणपुर: 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद के संपूर्ण खात्मे का ऐलान कर दिया गया. इसके बाद भी नक्सल गतिविधि और विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं हो, इसके लिए लगातार अभियान भी जारी है. जिला पुलिस बल के जवान अर्धसैनिक बलों के साथ लगातार सर्चिंग अभियान जारी रखे हुए हैं. इसी कड़ी में ओरछा थाना क्षेत्र के पदगुंडा-करसेनार के जंगल-पहाड़ी इलाके से सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने हथियार और विस्फोटक सामग्री का एक डंप बरामद किया.

सरेंडर माओवादियों ने कराई बरामदगी

सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को जंगल में छिपाकर रखा गया एक डंप मिला. तलाशी लेने पर डंप से हथियार, कारतूस, विस्फोटक सामग्री और अन्य सामान बरामद किया गया. सुरक्षा बलों के अनुसार बरामद सामग्री में एक 12 बोर की रायफल, 12 बोर के 55 जिंदा कारतूस, 51 मिलीमीटर के 4 मोर्टार शेल, 25 लोहे के भाले, एक बैटरी, एक स्टील कंटेनर और भाकपा माओवादी संगठन का एक झंडा शामिल है. बरामद सभी सामानों को सुरक्षा बलों ने नियमानुसार जब्त कर लिया है. मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

माओवादियों के हथियार बरामद (ETV Bharat)

डंप हथियारों की तलाश जारी

नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है. हालांकि, सुरक्षा बल अब भी उन इलाकों में लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं, जहां पूर्व में नक्सलियों द्वारा हथियार, विस्फोटक और अन्य सामग्री छिपाकर रखे जाने की आशंका है. सुरक्षा बलों का यह अभियान न केवल छिपे हुए हथियारों और विस्फोटक सामग्री को बरामद करने के लिए है, बल्कि नक्सली गतिविधियों की किसी भी संभावित पुनरावृत्ति को रोकने और ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत करने का उद्देश्य है.

माओवादियों के हथियार बरामद (ETV Bharat)

पुलिस की ग्रामीणों से अपील

नारायणपुर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु, गतिविधि या नक्सल संबंधी सूचना मिलने पर तत्काल नजदीकी थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दें. पुलिस ने सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखने की बात कही है.

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