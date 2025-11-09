ETV Bharat / state

बीजापुर में माओवादियों का डंप हथियार बरामद, एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान मिली बड़ी कामयाबी

शनिवार देर रात पहुंचे हैं. विजय शर्मा अफसरों के साथ नक्सल विरोधी अभियान को लेकर बातचीत कर सकते हैं.

WEAPONS DUMP RECOVERED IN BIJAPUR
एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान मिली बड़ी कामयाबी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 9, 2025 at 10:21 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर: बस्तर में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. जवानों ने जंगल में छिपाकर रखे गए माओवादियों के घातक हथियारों को बरामद किया है. सुरक्षाबलों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने हथियारों का जखीरा बरामद किया. माओवादियों का डंप सामान उसूर थाना इलाके के पुजारी कांकेर से मिला है. जिस जगह पर हथियार को छिपाया गया था वहां वहां पर घना जंगल है.

माओवादियों का गोला बारूद बरामद: फोर्स की ओर से बताया गया कि सीआरपीएफ और बीजापुर परिचालन रेंज की टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकली थी. सीआरपीएफ कमांडेंट मनीष कुमार के निर्देश पर जंगल में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान जंगल में एक जगह पर मिट्टी खुदी हुई मिली. जवानों ने तत्काल की घेराबंदी कर जमीन की की खुदाई शुरु की. कुछ फीट की खुदाई करने के बाद जवानों को जमीन के नीचे छिपाकर रखा गया गोला बारूद मिला.

जमीन के नीछे छिपाकर रखा गया था हथियार: माओवादियों ने जमीन में गड्ढा खोदकर हथियारों को प्लास्टिक में रैप कर छिपा रखा था. बरामद किए गए हथियारों में बीजीएल लॉन्चर, बीजीएल सेल और कारतूस शामिल हैं. माओवादियों के डंप सामानों में कोबरा पैटर्न पाउच भी शामिल है. बरामद किए गये हथियारों को उसूर पुलिस के हवाले कर दिया गया है. शक जताया जा रहा है कि नक्सली किसी बड़ी वारदात को इलाके में अंजाम देने की फिराक में थे.

गृहमंत्री विजय शर्मा पहुंचे जगदलपुर: देर रात डिप्टी सीएम विजय शर्मा संभाग मुख्यालय जगदलपुर पहुंचे हैं. विजय शर्मा के दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि वो बस्तर में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन को और मजबूत करने को लेकर बैठक कर सकते हैं. देर रात डिप्टी सीएम ने एक उच्चस्तरीय बैठक कर बस्तर में चल रहे नक्सल अभियान की समीक्षा भी की है. डिप्टी सीएम ने समीक्षा बैठक में अफसरों को अभियान में तेजी लाने और कारगर बनाने के निर्देश भी दिए हैं.

नए कैंपों के बनने से माओवादी घटनाओं में आई कमी: एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अफसरों का कहना है कि लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन और क्षेत्र में नए कैंपों की स्थापना से नक्सलियों में बौखलाहट बढ़ती जा रही है. वहीं दूसरी ओर शासन की “पूना मारगेम (पुनर्वास से पुनर्जीवन) योजना का असर भी साफ दिखाई दे रहा है. जिसके तहत कई नक्सली अब आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं.

इन जिलों में भी मिल चुके हैं नक्सलियों के डंप हथियार

29 सितंबर 2025: अबूझमाड़ में नक्सलियों को बड़ा झटका लगा. जवानों ने जंगल में छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में आईईडी बरामद किया. पांच विस्फोटकों को मौके पर डिफ्यूज किया गया.

9 सितंबर 2025: नक्सल प्रभावित सुकमा के एलारमाडगु क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ 218वीं बटालियन के जवानों ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए खतरनाक स्पाइक होल बरामद कर एक बड़ी साजिश को नाकाम किया. अभियान के दौरान 42 लोहे की छड़ और 71 लकड़ी की छड़ से बने कुल आठ लगातार स्पाइक होल बरामद किए.

7 सितंबर 2025: बीजापुर के उसूर और गुंजेपर्ती के जंगलों में फोर्स को भारी मात्रा में नक्सलियों का डंप मिला. नक्सलियों के डंप सामान मेंं लेथ मशीन, इलेक्ट्रिक जेनरेटर, वाटर पम्प, इलेक्ट्रिक कटर एंव भारी उपकरण शामिल हैं.

5 सितंबर 2025: गरियाबंद-धमतरी-नुआपाड़ा के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की. यहां नक्सलियों का डंप भारी मात्रा में बरामद किया गया था. जिसमें आईईडी, कॉर्डेक्स वायर और विस्फोटक शामिल थे. गरियाबंद पुलिस ने इसे बड़ी कामयाबी बताया.

अबूझमाड़ में नक्सलियों को झटका, भारी मात्रा में आईईडी बरामद, पांच विस्फोटकों को किया गया नष्ट
फोर्स के ऑपरेशन से बस्तर में बर्बाद हो रहे माओवादियों के अड्डे, बीजापुर में नक्सल डंप बरामद
सुकमा में नक्सली साजिश नाकाम, माओवादियों का डंप सामान और स्पाइक बरामद

TAGGED:

BIJAPUR
ANTI NAXAL OPERATION
HOME MINISTER
VIJAY SHARMA
WEAPONS DUMP RECOVERED IN BIJAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.