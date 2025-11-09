ETV Bharat / state

बीजापुर में माओवादियों का डंप हथियार बरामद, एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान मिली बड़ी कामयाबी

बीजापुर: बस्तर में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. जवानों ने जंगल में छिपाकर रखे गए माओवादियों के घातक हथियारों को बरामद किया है. सुरक्षाबलों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने हथियारों का जखीरा बरामद किया. माओवादियों का डंप सामान उसूर थाना इलाके के पुजारी कांकेर से मिला है. जिस जगह पर हथियार को छिपाया गया था वहां वहां पर घना जंगल है.

माओवादियों का गोला बारूद बरामद: फोर्स की ओर से बताया गया कि सीआरपीएफ और बीजापुर परिचालन रेंज की टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकली थी. सीआरपीएफ कमांडेंट मनीष कुमार के निर्देश पर जंगल में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान जंगल में एक जगह पर मिट्टी खुदी हुई मिली. जवानों ने तत्काल की घेराबंदी कर जमीन की की खुदाई शुरु की. कुछ फीट की खुदाई करने के बाद जवानों को जमीन के नीचे छिपाकर रखा गया गोला बारूद मिला.

जमीन के नीछे छिपाकर रखा गया था हथियार: माओवादियों ने जमीन में गड्ढा खोदकर हथियारों को प्लास्टिक में रैप कर छिपा रखा था. बरामद किए गए हथियारों में बीजीएल लॉन्चर, बीजीएल सेल और कारतूस शामिल हैं. माओवादियों के डंप सामानों में कोबरा पैटर्न पाउच भी शामिल है. बरामद किए गये हथियारों को उसूर पुलिस के हवाले कर दिया गया है. शक जताया जा रहा है कि नक्सली किसी बड़ी वारदात को इलाके में अंजाम देने की फिराक में थे.

गृहमंत्री विजय शर्मा पहुंचे जगदलपुर: देर रात डिप्टी सीएम विजय शर्मा संभाग मुख्यालय जगदलपुर पहुंचे हैं. विजय शर्मा के दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि वो बस्तर में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन को और मजबूत करने को लेकर बैठक कर सकते हैं. देर रात डिप्टी सीएम ने एक उच्चस्तरीय बैठक कर बस्तर में चल रहे नक्सल अभियान की समीक्षा भी की है. डिप्टी सीएम ने समीक्षा बैठक में अफसरों को अभियान में तेजी लाने और कारगर बनाने के निर्देश भी दिए हैं.

नए कैंपों के बनने से माओवादी घटनाओं में आई कमी: एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अफसरों का कहना है कि लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन और क्षेत्र में नए कैंपों की स्थापना से नक्सलियों में बौखलाहट बढ़ती जा रही है. वहीं दूसरी ओर शासन की “पूना मारगेम (पुनर्वास से पुनर्जीवन) योजना का असर भी साफ दिखाई दे रहा है. जिसके तहत कई नक्सली अब आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं.