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नक्सलियों को स्पीडी ट्रायल के जरिए दिलाई जाएगी सजा, माओवादी संगठन को दोबारा खड़ा करने की थी साजिश

गिरफ्तार इनामी माओवादी मिसिर बेसरा का स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाई जाएगी. बेसरा की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए हैं.

Maoist Misir Besra
डीजीपी के साथ अन्य अधिकारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 29, 2026 at 7:57 PM IST

3 Min Read
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रांची: सारंडा में सुरक्षाबलों के जबरदस्त अभियान से हलकान हुआ कुख्यात नक्सली कमांडर मिसिर बेसरा अपने संगठन को दोबारा जीवित करने का सपना लेकर सारंडा से भाग अपने गृह क्षेत्र के लिए निकला था. लेकिन वह अपने साथियों और हथियार दोनों के ही साथ पकड़ा गया. बेसरा की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है कि वह संगठन को दोबारा ताकतवर बनाने के लिए पारसनाथ के लिए निकला था.

डीजीपी ने किया खुलासा

डीजीपी तदाशा मिश्र ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है कि मिसिर बेसरा सारंडा क्षेत्र से हथियार लेकर पारसनाथ की ओर लौट रहा था. उसका उद्देश्य भाकपा (माओवादी) संगठन को फिर से सक्रिय करना और कमजोर पड़ चुके नक्सली नेटवर्क को दोबारा खड़ा करना था. इसके लिए वह संगठन के बिखरे कैडरों को जोड़ने, नए सदस्यों की भर्ती करने और हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना पर काम कर रहा था.

नक्सलियों को स्पीडी ट्रायल के जरिए दिलाई जाएगी सजा (Etv Bharat)

डीजीपी के अनुसार, झारखंड पुलिस की लगातार कार्रवाई, सुरक्षाबलों के अभियान और आत्मसमर्पण नीति के कारण राज्य में माओवादी संगठन को भारी नुकसान हुआ है. संगठन के शीर्ष नेता या तो मारे गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं या फिर आत्मसमर्पण कर चुके हैं. ऐसे में मिसिर बेसरा संगठन को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरक्षाबलों की सतर्कता ने उसकी योजना को सफल नहीं होने दिया.

स्पीडी ट्रायल कर दिलायी जाएगी सजा

झारखंड पुलिस ने एक करोड़ रुपये के इनामी कुख्यात माओवादी कमांडर मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी को नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी सफलता बताया है. झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्र ने बताया कि मिसिर बेसरा के खिलाफ दर्ज मामलों में स्पीडी ट्रायल चलाकर उसे जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जाएगी.

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार और पुलिस की प्राथमिकता है कि लंबे समय से वांछित और खूंखार नक्सलियों को सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया जाए, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के जरिए उन्हें सजा भी मिले. यही नहीं जेल भेजे जा चुके बड़े नक्सलियों पर जेल में भी नजर रखी जाएगी.

डीजीपी के अनुसार, मिसिर बेसरा लंबे समय से झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सक्रिय रहा है. उसके खिलाफ हत्या, पुलिस और सुरक्षाबलों पर हमले, विस्फोट, लेवी वसूली, हथियार लूट और अन्य गंभीर मामलों के कई मुकदमे दर्ज हैं. वह वर्षों तक भाकपा (माओवादी) के शीर्ष कमांडरों में शामिल रहा और संगठन की कई बड़ी हिंसक घटनाओं का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है.

उन्होंने बताया कि पुलिस अब मिसिर बेसरा से पूछताछ के आधार पर उसके नेटवर्क, सहयोगियों, हथियारों के ठिकानों और संगठन को दोबारा खड़ा करने की पूरी योजना का खुलासा करेगी. साथ ही उससे जुड़े अन्य सक्रिय माओवादियों की गिरफ्तारी के लिए भी अभियान तेज किया जाएगा.

डीजीपी तदाशा मिश्र ने कहा कि झारखंड सरकार और पुलिस राज्य से नक्सलवाद के पूरी तरह खात्मे के लिए प्रतिबद्ध हैं. मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी नक्सल संगठन के लिए बड़ा झटका है और इससे राज्य में शांति एवं विकास की दिशा में चल रहे प्रयासों को और मजबूती मिलेगी.

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