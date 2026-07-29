ETV Bharat / state

नक्सलियों को स्पीडी ट्रायल के जरिए दिलाई जाएगी सजा, माओवादी संगठन को दोबारा खड़ा करने की थी साजिश

रांची: सारंडा में सुरक्षाबलों के जबरदस्त अभियान से हलकान हुआ कुख्यात नक्सली कमांडर मिसिर बेसरा अपने संगठन को दोबारा जीवित करने का सपना लेकर सारंडा से भाग अपने गृह क्षेत्र के लिए निकला था. लेकिन वह अपने साथियों और हथियार दोनों के ही साथ पकड़ा गया. बेसरा की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है कि वह संगठन को दोबारा ताकतवर बनाने के लिए पारसनाथ के लिए निकला था.

डीजीपी ने किया खुलासा

डीजीपी तदाशा मिश्र ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है कि मिसिर बेसरा सारंडा क्षेत्र से हथियार लेकर पारसनाथ की ओर लौट रहा था. उसका उद्देश्य भाकपा (माओवादी) संगठन को फिर से सक्रिय करना और कमजोर पड़ चुके नक्सली नेटवर्क को दोबारा खड़ा करना था. इसके लिए वह संगठन के बिखरे कैडरों को जोड़ने, नए सदस्यों की भर्ती करने और हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना पर काम कर रहा था.

नक्सलियों को स्पीडी ट्रायल के जरिए दिलाई जाएगी सजा (Etv Bharat)

डीजीपी के अनुसार, झारखंड पुलिस की लगातार कार्रवाई, सुरक्षाबलों के अभियान और आत्मसमर्पण नीति के कारण राज्य में माओवादी संगठन को भारी नुकसान हुआ है. संगठन के शीर्ष नेता या तो मारे गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं या फिर आत्मसमर्पण कर चुके हैं. ऐसे में मिसिर बेसरा संगठन को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरक्षाबलों की सतर्कता ने उसकी योजना को सफल नहीं होने दिया.

स्पीडी ट्रायल कर दिलायी जाएगी सजा

झारखंड पुलिस ने एक करोड़ रुपये के इनामी कुख्यात माओवादी कमांडर मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी को नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी सफलता बताया है. झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्र ने बताया कि मिसिर बेसरा के खिलाफ दर्ज मामलों में स्पीडी ट्रायल चलाकर उसे जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जाएगी.