बीजापुर में माओवादियों के 5 स्मारक ध्वस्त, एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान मिली सफलता

माओवादी अपने मारे गए साथियों की याद में स्मारक बनाकर उनका महिमा मंडन करने का काम करते हैं.

एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान मिली सफलता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 14, 2026 at 8:53 PM IST

3 Min Read
बीजापुर: 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करने का प्रण सरकार ने लिया है. तय समय सीमा के भीतर नक्सली हिंसा पर लगाम लगे, इसके लिए बस्तर के जंगलों में दिन रात सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है. शनिवार को नक्सल विरोधी अभियानों के तहत सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है. जवानों ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में संयुक्त कार्रवाई करते हुए माओवादियों के प्रचार-प्रसार और मनोवैज्ञानिक दबाव के उद्देश्य से पूर्व में निर्मित कुल 5 माओवादी स्मारकों को ध्वस्त किया गया. इस कार्रवाई को जिले के दक्षिण बस्तर क्षेत्र में माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.

तर्रेम में नक्सली स्मारक ध्वस्त

बीजापुर एसपी डॉ जितेन्द्र यादव ने बताया कि थाना तर्रेम क्षेत्रान्तर्गत केरिपु 168 एवं 153 वाहिनी की संयुक्त टीम द्वारा मंडीमरका के घने जंगल क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान माओवादियों द्वारा निर्मित 1 माओवादी स्मारक को चिन्हित किया गया. सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करते हुए टीम ने स्मारक को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया. यह क्षेत्र पूर्व में माओवादी गतिविधियों के लिए संवेदनशील माना जाता रहा है.

मारूड़बाका में भी एक्शन

वहीं सर्चिंग के क्रम में थाना उसूर क्षेत्रान्तर्गत मारूड़बाका के जंगलों में संचालित अभियान के दौरान, केरिपु 229 वाहिनी एवं कोबरा 204 की संयुक्त टीम ने माओवादियों द्वारा निर्मित 2 माओवादी स्मारकों को खोजकर नष्ट किया. जवानों ने बताया कि इन स्मारकों का उपयोग माओवादी संगठन द्वारा अपने कैडरों में भय और प्रभाव बनाए रखने के लिए किया करते हैं.

पाउरगुड़ा एवं सिंगनपल्ली नक्सली स्मारक जमींदोज

एक अन्य घटनाक्रम में थाना उसूर क्षेत्र के ही पाउरगुड़ा एवं सिंगनपल्ली के जंगल क्षेत्रों में केरिपु 229 वाहिनी द्वारा चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान,2 अन्य माओवादी स्मारकों को चिन्हित कर ध्वस्त किया गया. सुरक्षा बलों की सतर्कता और निरंतर दबाव के चलते माओवादी संगठन को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है.वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, माओवादी स्मारक केवल प्रतीकात्मक ढांचे नहीं होते, बल्कि इनका उपयोग संगठन द्वारा स्थानीय ग्रामीणों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने, मारे गए कैडरों का महिमामंडन करने और नए लोगों को गुमराह करने के लिए किया जाता है. ऐसे में इन स्मारकों का ध्वस्तीकरण माओवादी विचारधारा और उनके प्रचार तंत्र को कमजोर करने की दिशा में अहम कदम है.

आगे भी जारी रहेगा एरिया डोमिनेशन अभियान

सुरक्षा बलों द्वारा जिले में लगातार एरिया डॉमिनेशन, सर्चिंग और माओवादी विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि माओवादियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कठोर, प्रभावी और निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी. जिले में शांति, विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ मैदान में डटे हैं.

