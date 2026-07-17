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कोयल-शंख जोन में माओवादियों की लीडरशीप खत्म! बूढ़ापहाड़-सारंडा कॉरिडोर भी हुआ बंद, नहीं बचा कोई कमांडर

पलामू में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाते सुरक्षा बल. ( फोटो-ईटीवी भारत )