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कोयल-शंख जोन में माओवादियों की लीडरशीप खत्म! बूढ़ापहाड़-सारंडा कॉरिडोर भी हुआ बंद, नहीं बचा कोई कमांडर

कोयल-शंख जोन से माओवादियों का पूरी तरह से सफाया हो गया है. बचे हुए नक्सलियों को पलामू रेंज के डीआईजी ने कड़ा संदेश दिया है.

Anti Naxal operation in Palamu
पलामू में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाते सुरक्षा बल. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 17, 2026 at 8:22 PM IST

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पलामूः प्रतिबंधित नक्सल संगठन भाकपा माओवादियों की कोयल-शंख जोन में लीडरशीप खत्म हो गई है. माओवादियों के कोयल-शंख जोन में झारखंड का लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, गढ़वा और कुछ पलामू का इलाका आता है. इस जोन के माओवादियों का रीजनल कमेटी सदस्य रविंद्र गंझू बचा हुआ था, जिसे लातेहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

कोयल-शंख जोन में नहीं बचा कोई कमांडर

रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी के बाद माओवादियों को बड़ा झटका लगा है. अब कोई भी कमांडर इस जोन में नहीं बचा है. माओवादियों के कोयल-शंख जोन का नेतृत्व रविंद्र के हाथो में ही था. कोयल-शंख जोन में झारखंड-बिहार और उत्तरी छत्तीसगढ़ के माओवादियों का ट्रेनिंग सेंटर बूढ़ापहाड़ भी मौजूद है. इस इलाके में माओवादियों का कोई भी कमांडर नहीं बचा है.

जानकारी देते डीआईजी किशोर कौशल. (वीडियो-ईटीवी भारत)

माओवादियों के पास सबसे अधिक कमांडर और कैडर कोयल-शंख जोन में ही मौजूद थे. 2018 के बाद इस जोन में माओवादीयों के 35 से अधिक बड़े कमांडर पकड़े गए, जबकि सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 13 से अधिक कमांडर मारे गए थे. जबकि 15 से अधिक टॉप कमांडरों ने सरेंडर कर दिया था.

बूढ़ापहाड़-सारंडा कॉरिडोर हुआ खत्म

रविंद्र गंझू के पकड़े जाने से माओवादियों का सारंडा-बूढ़ापहाड़ कॉरिडोर भी खत्म हो गया है. रविंद्र ही दोनों इलाके के माओवादियों को को-ऑर्डिनेट करता था. इस कॉरिडोर में अब कमांडर नहीं बचे हैं. पूरे झारखंड में माओवादियों का कोयल-शंख जोन सबसे मजबूत इलाका हुआ करता था. इस इलाके से माओवादी झारखंड और बिहार के लिए अपनी रणनीति तय करते थे.

बूढ़ापहाड़ में यूनिफाइड कमांड भी मौजूद था. इस इलाके में माओवादियों के कई बड़े कमांडर सक्रिय रहे हैं. कोयल-शंख जोन का नेतृत्व शुरू से बिहार और दक्षिण भारत के कमांडर किया करते थे. मौत से पहले एक करोड़ के इनामी देव कुमार सिंह उर्फ अरविंद कोयल-शंख जोन में सक्रिय रहा, जबकि दक्षिण भारत के कमांडर सुधाकरण भी अपनी टीम के साथ इसी इलाके में सक्रिय रहा. इस जोन में बिहार के कमांडरों का दबदबा रहा था. बूढ़ापहाड़ का अंतिम कमांडर मारकुस बाबा भी बिहार का रहने वाला था.

झारखंड पुलिस की तरफ से नक्सल संगठनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई है. नक्सल संगठनों को साफ तौर पर संदेश दिया जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है इसलिए वे सरेंडर कर दें. हाल में लातेहार में कार्रवाई की गई और रविंद्र गंझू को गिरफ्तार किया गया है. एक तरीके से पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है. गढ़वा पूरी तरह से नक्सल फ्री हो गया है. पलामू में एक-दो नक्सली सक्रिय हैं. लातेहार भी नक्सल से लगभग मुक्त है. पुलिस के तरफ से नक्सलियों को सीधा संदेश है कि मुख्यधारा में शामिल हों, नहीं तो पुलिस की कार्रवाई जारी है.” -किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू

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