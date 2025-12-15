ETV Bharat / state

50,000 का इनामी माओवादी नेता वाराणसी से गिरफ्तार, 13 साल से था फरार, नाम बदलकर रह रहा था

लखनऊ : UP ATS ने 50,000 के इनामी माओवादी नेता को गिरफ्तार किया है. माओवादी नेता सीताराम उर्फ विनय 13 साल से फरार था. ATS ने सीताराम को वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है. प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी का यह प्रमुख सदस्य था और बलिया में ग्राम प्रधान की पत्नी की हत्या सहित कई जघन्य नक्सली वारदातों में वांछित था.

​गिरफ्तार नक्सली सीताराम उर्फ ओमप्रकाश उर्फ धनु मुड़ियारी, थाना मनियर, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. ATS को काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि नक्सली लगातार भेष और नाम बदलकर अलग-अलग राज्यों में छिपा हुआ है. सूचना और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से सोमवार को ATS ने गिरफ्तार कर लिया.

ATS की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि गिरफ्तार सीताराम का नक्सली संगठन में लंबा इतिहास रहा है. सीताराम ने 1986 में घर छोड़ दिया और माले माओवादी विचारधारा से जुड़ गया. 1990 में वह 20 सीसी सेंट्रल कमेटी का जोनल सेक्रेटरी बन गया. 21 सितंबर 2004 को एमसीसी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर और पीडब्लूजी पीपुल्स वार ग्रुप के विलय के बाद सीपीआई माओवादी पार्टी बनने वाली बैठक में भी सीताराम शामिल हुआ था. उसे जन आंदोलन और सीपीआई माओवादी के विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.