कोयलीबेड़ा में मिला माओवादियों का गुप्त अड्डा, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद

कोयलीबेड़ा में मिला माओवादियों का गुप्त अड्डा, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद
42 इंसास राउंड, 48 राउंड .303 रायफल के कारतूस, 23 एसएलआर राउंड, 34 आठ एमएम राउंड, 8 ब्लैंक राउंड, 8 बीजीएल सेल, 10 डेटोनेटर मिले.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 20, 2026 at 8:22 PM IST|
Updated : July 20, 2026 at 8:29 PM IST
कांकेर: सोमवार को उत्तर बस्तर में पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली. पुलिस ने कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में कांकेर-नारायणपुर सीमा के जंगल-पहाड़ी इलाके से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के डम्प का खुलासा किया. जवानों ने यहां से बड़ी मात्रा में गोला-बारूद, बीजीएल सेल, डेटोनेटर, कॉर्डेक्स वायर और अन्य नक्सली सामग्री बरामद की.
कोयलीबेड़ा में मिला माओवादियों का गुप्त अड्डा
बरामद विस्फोटक सामग्री को मौके पर ही बीडीएस टीम ने सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया. पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज बद्री नारायण मीणा के निर्देशन तथा डीआईजी बीएसएफ दीपक तिवारी, कांकेर एसपी निखिल राखेचा और 40वीं वाहिनी बीएसएफ के सेनानी रणधीर सिंह गिल के मार्गदर्शन में डीआरजी, बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों में सर्चिंग अभियान चला रही है.
भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद
सर्चिंग अभियान के दौरान आज थाना कोयलीबेड़ा क्षेत्र के आलपरस और गुमचुर गांव के बीच जंगल-पहाड़ी इलाके में छिपाकर रखा गया नक्सली डम्प बरामद किया गया. तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने 42 इंसास राउंड, 48 राउंड .303 रायफल के कारतूस, 23 एसएलआर राउंड, 34 आठ एमएम राउंड, 8 ब्लैंक राउंड, 8 बीजीएल सेल, 10 डेटोनेटर, 10 मीटर कॉर्डेक्स वायर, 4 मीटर कॉम्बैट कपड़ा, 10 और 5 किलो क्षमता के दो स्टील डिब्बे, दवाइयां तथा अन्य नक्सली सामग्री बरामद की.
अभियान में शामिल जवानों को दी बधाई
अभियान में बीएसएफ और डीआरजी के अधिकारियों व जवानों की संयुक्त टीम शामिल रही. पुलिस का कहना है कि नक्सल प्रभावित सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके.
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