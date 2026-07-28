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ओरछा जंगल में छिपा रखा 297 जीवित कारतूसों वाला नक्सल डंप बरामद, नारायणपुर में सुरक्षा बलों की कामयाबी

डीआरजी नारायणपुर और आईटीबीपी 53वीं वाहिनी की संयुक्त टीम ने नक्सल डंप बरामद किया है.

MAOIST DUMP RECOVERED IN NARAYANPUR
नारायणपुर में सुरक्षा बलों की कामयाबी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 28, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
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नारायणपुर: ओरछा थाना क्षेत्र के घने जंगल से जवानों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया गोला-बारूद का डंप बरामद किया है. कुल 297 जीवित कारतूस जब्त किए गए हैं, जिन्हें नक्सलियों ने भविष्य में उपयोग के लिए जंगल में छिपाकर रखा था.

माओवादियों का छिपाया हुआ नक्सली डंप बरामद

नारायणपुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल लगातार सघन सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. इसी कड़ी में 26 जुलाई 2026 को नारायणपुर जिला पुलिस बल की डीआरजी टीम और आईटीबीपी की 53वीं वाहिनी ने थाना ओरछा क्षेत्र के कैंप आदींगपार के पास कसोड़-कुमेरादी के जंगलों में संयुक्त अभियान चलाया.

सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली सफलता

इस सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने जंगल में छिपाकर रखा गया एक नक्सली डंप खोज निकाला. डंप की तलाशी लेने पर वहां से 7.62 मिमी के 195 जीवित राउंड और 5.56 मिमी के 102 जीवित राउंड बरामद हुए. कुल 297 जीवित कारतूस सुरक्षा बलों के हाथ लगे.

डीआरजी और आईटीबीपी जवानों को मिली सफलता

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सल मुक्ति के बाद भी सुरक्षा एजेंसियां क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. इन अभियानों का उद्देश्य जंगलों में छिपाकर रखे गए हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और अन्य युद्ध सामग्री को बरामद कर नक्सलियों के संसाधनों को समाप्त करना है.

नारायपुर पुलिस की अपील

पुलिस ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है. पुलिस ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को जंगल या आसपास के क्षेत्रों में कोई संदिग्ध वस्तु, हथियार, गोला-बारूद या नक्सलियों द्वारा छिपाई गई सामग्री दिखाई देती है, तो उसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना या सुरक्षा बलों को दें. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

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