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कांकेर में माओवादियों का भारी डंप बरामद, 50 से अधिक हथियार, गोला बारूद और आईईडी मिले

कांकेर में सुरक्षा बलों को नक्सल फ्रंट पर बड़ी सफलता मिली है. भारी मात्रा में माओवादियों के हथियार और विस्फोटक मिले हैं.

Success for Security Forces in Kanker
कांकेर में सुरक्षाबलों को सफलता (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 15, 2026 at 8:27 PM IST

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कांकेर: 31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का करीब करीब खात्मा हो चुका है. इसका अधिकारिक ऐलान संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था. उसके बाद से छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सल फ्रंट पर सुरक्षाबलों को सफलता हासिल हो रही है. शुक्रवार 15 मई को उत्तर बस्तर कांकेर में सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने नक्सल डंप बरामद किया है. यह कार्रवाई बीते 15 दिनों से जारी थी.

सर्च ऑपरेशन में नक्सल डंप बरामद

सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के छिपाए गए डम्प से 50 से अधिक हथियार, भारी मात्रा में गोला-बारूद और आईईडी बरामद किए गए हैं. यह कार्रवाई कांकेर पुलिस, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने की है. कांकेर में हाल के दिनों में मिली यह अब तक की सबसे बड़ी सफलता है. सुरक्षाबल के जवानों की सफलता पर कांकेर एसपी निखिल राखेचा ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है.

कांकेर में नक्सलियों का हथियार बरामद (ETV BHARAT)

लगभग 15 दिनों में अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया. इस दौरान नक्सलियों द्वारा जंगलों में छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई. यह नक्सल सामग्री पुनर्वासित माओवादियों ने जंगल पहाड़ और अन्य ठिकानों में डम्प कर रखा था. जिनकी निशानदेही पर जवानों ने बरामद किया. इसके अलावा माओवादियों के कई आईईडी बम और BGL सेल को भी बरामद करके मौके पर ही नष्ट किया- निखिल राखेचा, एसपी, कांकेर

Naxal Dump Recovered in Kanker
कांकेर में नक्सल डंप बरामद (ETV BHARAT)

एक महीने से जारी है सर्च ऑपरेशन

नक्सलियों का यह डंप कोयलीबेड़ा, परतापुर और छोटेबेठिया थाना क्षेत्र के अलग अलग ठिकानों से बरामद किया गया है. बीते 1 महीने में करीब 35 से अधिक आईडी बम जिनमें कुकर बन, पाइप बम और BGL सेल शामिल है. उन्हें नष्ट किया गया है. इस तरह फोर्स को नक्सल मोर्चे पर यह बड़ी सफलता हासिल हुई है.

Naxalite Weapons Seized
नक्सलियों का हथियार जब्त (ETV BHARAT)

बरामद नक्सल डंप की जानकारी

  • 7.62 एसएलआर एलएमजी - 01 नग
  • 5.56 एलएमजी - 01 नग
  • 303 रायफल - 05 नग
  • सिंगलशॉट गन देशी मेड - 11 नग
  • बीजीएल लांचर - 08 नग
  • भरमार बंदूक - 05 नग
  • सिंगल शॉट बंदूक - 15 नग
  • 12 बोर देसी कट्टा - 02 नग
  • 315 बोर बंदूक - 01 नग
  • 7.65 एमएम पिस्टल - 01 नग
  • कुकर बम - 10 नग
  • तीर बम - 01 नग
  • मैग्जीन - 13 नग
  • कारतूस - 469 नग
  • बीजीएल सेल - 34 नग
  • बारूद - 46 किग्रा.
  • वॉकीटाकी - 04 नग
  • छोटा गैस वेल्डिंग मशीन - 01 नग

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कांकेस में नक्सल ऑपरेशन
MAOIST DUMP RECOVERED IN KANKER

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