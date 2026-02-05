ETV Bharat / state

सुकमा के अति संवेदनशील गोगुंडा में नक्सली साजिश नाकाम, मिला नक्सली डंप

सीआरपीएफ 74 वाहिनी और कोबरा 201 की संयुक्त कार्रवाई में माओवादियों का डंप हथियार और नक्सल सामग्री जवानों ने बरामद कया है.

Maoist Dump Sukma
सुकमा में नक्सल सामग्री बरामद
ETV Bharat Chhattisgarh Team

February 5, 2026

Updated : February 5, 2026 at 12:13 PM IST

सुकमा: गोगुंडा के घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियां और संकरी पगडंडियां लंबे समय तक माओवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनी रहीं. इसी इलाके से नक्सली अपने हमलों की साजिश रचते, हथियार जमा करते और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते थे. लेकिन वही इलाका सुरक्षा बलों की सूझबूझ और साहस की गवाही दे रहा है.एरिया डोमिनेशन पर निकले जवानों ने न सिर्फ माओवादियों के डंप से हथियार और नक्सली सामग्री बरामद की, बल्कि गोगुंडा पहाड़ के दूसरी छोर पर छिपाकर रखे गए खतरनाक बियर बम को भी मौके पर निष्क्रिय कर एक बड़ी अनहोनी टाल दी.

गोगुंडा में मिला नक्सली डंप

जानकारी के मुताबिक, सीआरपीएफ 74 वाहिनी और कोबरा 201 के जवान नियमित एरिया डोमिनेशन के तहत गोगुंडा क्षेत्र में निकले थे. अभियान के दौरान संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिलने पर पूरे इलाके की गहन तलाशी शुरू की गई. इसी दौरान माओवादियों के एक छिपे हुए डंप का खुलासा हुआ. डंप से हथियारों के साथ नक्सली साहित्य, दैनिक उपयोग की सामग्री और संगठन से जुड़ा अन्य सामान बरामद किया गया. यह बरामदगी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि माओवादी संगठन अब भी इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों की पैनी नजर से वह बच नहीं सका.

Maoist Dump Sukma
गोगुंडा में मिला नक्सली डंप

जवानों ने बीयर बम किया निष्क्रिय

अभियान के दौरान सबसे संवेदनशील क्षण तब आया, जब गोगुंडा पहाड़ के दूसरी ओर जवानों को एक बियर बम मिला. माओवादी इस तरह के विस्फोटकों का इस्तेमाल अक्सर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने और इलाके में दहशत फैलाने के लिए करते रहे हैं. जरा सी चूक एक बड़े हादसे का कारण बन सकती थी, लेकिन जवानों ने पूरी सतर्कता, तकनीकी दक्षता और संयम के साथ इस बियर बम को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया. इस कार्रवाई से न केवल जवानों की जान बची, बल्कि आसपास के ग्रामीणों के लिए भी यह बड़ी राहत साबित हुई.

सुकमा में नक्सल सामग्री बरामद

सुरक्षा बलों ने नक्सली स्मृति किया जमींदोज

गौरतलब है कि इसी इलाके में ठीक एक दिन पहले माओवादियों के कुख्यात लीडर रमन्ना की स्मृति में बनाए गए स्मारक को भी सुरक्षा बलों ने जमींदोज कर दिया था. वर्षों तक यह स्मारक माओवादी आतंक और संगठन के प्रभुत्व का प्रतीक बना रहा, जहां नक्सली जुटान, शहादत सप्ताह जैसे कार्यक्रम और संगठनात्मक बैठकें होती थीं. स्मारक के ध्वस्तीकरण के बाद से ही इलाके में माओवादियों की बेचैनी साफ नजर आ रही है. सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रमन्ना के स्मारक को गिराना केवल एक ढांचा तोड़ना नहीं था, बल्कि माओवादियों के मनोवैज्ञानिक किले पर सीधा प्रहार था. उसी दबाव का नतीजा है कि अब उनके हथियारों के डंप और विस्फोटक भी सामने आ रहे हैं.

सुकमा के अति संवेदनशील इलाके में जारी है सर्च ऑपरेशन

इस पूरी कार्रवाई को लेकर सीआरपीएफ 74 वाहिनी के कमांडेंट हिमांशु पांडे ने कहा - गोगुंडा जैसे संवेदनशील इलाकों में हमारी लड़ाई केवल हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि डर की उस मानसिकता को तोड़ने की है, जो माओवादियों ने वर्षों से फैलाई है. लगातार एरिया डोमिनेशन, सर्चिंग और संयुक्त अभियानों से उनके नेटवर्क कमजोर हुए हैं. रमन्ना के स्मारक को ध्वस्त करना और आज हथियार व बियर बम की बरामदगी इस बात का प्रमाण है कि नक्सली अब दबाव में हैं. हमारा लक्ष्य साफ है इस पूरे क्षेत्र को भयमुक्त बनाना और आम नागरिकों में भरोसा कायम करना.

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सुरक्षा बलों की सक्रियता से अब जंगल और रास्ते पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस होने लगे हैं. पहले जहां माओवादियों का डर इतना था कि लोग शाम ढलते ही घरों में कैद हो जाते थे, अब वहीं बच्चे बेझिझक स्कूल जाते दिख रहे हैं और ग्रामीण अपने रोजमर्रा के काम बिना खौफ के कर पा रहे हैं. यह बदलाव धीमा जरूर है, लेकिन स्थायी शांति की दिशा में मजबूत कदम माना जा रहा है.

संपादक की पसंद

