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कांकेर में माओवादियों का एक और डंप मिला, हथियार के साथ प्रिंटर बरामद

एसपी निखिल राखेचा ने कहा, सर्चिंग अभियान जारी रहेगा. इलाके को पूरी तरह से सुरक्षित करना हमारी प्राथमिकता है. सुशील सलाम की रिपोर्ट.

MAOIST DUMP FOUND IN KANKER
हथियार के साथ प्रिंटर बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2026 at 1:24 PM IST

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कांकेर: एंटी नक्सल और डिमाइनिंग ऑपरेशन के दौरान आज बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स (बीएसएफ 94वीं बटालियन) को बड़ी कामयाबी हाथ लगी. कांकेर-गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) सीमा से लगे ग्राम दागुनटोला-पुसगटटा के बीच जंगल-पहाड़ी इलाके में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सल डंप बरामद किया.

छोटेबेठिया में फिर मिला नक्सली डंप

पहाड़ की खोह में छिपाकर रखे गए डंप से जवानों ने 2 बारह बोर की रायफल सहित कई जिंदा कारतूस बरामद किए. हथियार के साथ मौके से दो प्रिंटर भी मिले हैं. इससे पता चलता है कि नक्सली जंगल में नक्सली पर्चे छापने के लिए प्रिंटिंग मशीन का पूर्व में इस्तेमाल किया करते थे. नक्सली डंप मिलने की पुष्टि कांकेर एसपी निखिल राखेचा ने भी की है. एसपी ने बताया कि मौके से 12 बोर की बंदूक और 11 जिंदा कारतूस सहित 2 प्रिंटर मिले हैं.

North Bastar Kanker
माओवादी डंप से हथियार बरामद (ETV Bharat)

फोर्स रूटीन सर्चिंग अभियान पर निकली थी. नक्सल प्रभावित रहे इलाकों में सर्चिंग के दौरान जवानों को माओवादियों का एक डंप नजर आया. नक्सली डंप पहाड़ की खोह में था. तलाशी के दौरान वहां से हथियार और जिंदा कारतूस सहित 2 प्रिंटर मिले हैं. जवान इलाके में लगातार नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सर्चिंग कर रहे हैं: निखिल राखेचा, एसपी, कांकेर

हथियार के साथ प्रिंटर बरामद (ETV Bharat)

कहां-कहां से मिला नक्सली डंप

15 जुलाई 2026: कांकेर नारायणपुर सीमा से लगे जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में छिपाए गए नक्सली डंप से हथियार, विस्फोटक और बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की गई. बरामद टिफिन IED, पाइप बम और बीजीएल सेल को बीडीएस टीम ने मौके पर ही सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर नष्ट कर दिया.

7 सितंबर 2026: सुकमा के चिंतलनार थाना क्षेत्र के चिन्नाबोड़केल के पहाड़ी-जंगल इलाके में सर्चिंग के दौरान जवानों ने नक्सलियों द्वारा पहले से छिपाकर रखे गए डंप का पता लगाया. यहां से हथियार, विस्फोटक, गोला-बारूद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य नक्सली उपयोगी सामग्री बरामद की गई.

20 सितंबर 2026: थाना भैरमगढ़ क्षेत्र के आदवाड़ा जंगल से AK-47, .315 बोर हथियार, सिंगल शॉट पिस्टल सहित जिंदा कारतूस और मैगजीन बरामद किए गए.

16 सितंबर 2026: थाना फरसेगढ़ क्षेत्र के बड़े आलवाड़ा जंगल से .315 बोर रायफल, 49 जिंदा राउंड, .303 के 25 जिंदा राउंड और 12 बोर के 49 जिंदा राउंड के साथ करीब 8 किलोग्राम जिलेटिन, वॉकी-टॉकी एवं अन्य उपकरण बरामद किए गए .

10 सितंबर 2026: थाना मिरतुर क्षेत्र के इंडरीपाल जंगल से अलग-अलग स्थानों पर छिपाकर रखे गए नॉन इलेक्ट्रिकल वायर के सात बंडल, डेटोनेटर और ग्रेनेड बरामद हुए.

1 सितंबर 2026: थाना भोपालपटनम क्षेत्र के नीलमड़गु जंगल से माओवादी डंप से 12 बोर का देशी कट्टा, BGL लॉन्चर, आठ BGL सेल, 12 बोर के 10 जिंदा राउंड सहित अन्य सामग्री बरामद की गई.

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