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माओवादियों का गोला बारूद और हथियार बरामद, नारायणपुर के कदेर जंगल में मिली सफलता, सर्चिंग जारी

44 बीजीएल शेल मौके पर सुरक्षित तरीके से जवानों ने निष्क्रिय कर दिए. 17 जुलाई को भी कच्चापाल से नक्सल डंप मिला था.

Maoist weapons recovered
माओवादियों का गोला बारूद और हथियार बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 18, 2026 at 4:21 PM IST

4 Min Read
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नारायणपुर: छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त घोषित किए जाने के बाद भी जवानों का एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है. शनिवार को सर्चिंग अभियान के दौरान बीएसएफ की 133वीं वाहिनी की टीम ने ग्राम कदेर के समीप जंगल क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार, गोला-बारूद, संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, चिकित्सा सामग्री और अन्य उपयोगी सामान का बड़ा जखीरा बरामद किया.

हथियार और गोला बारूद बरामद

बरामदगी के दौरान 44 बीजीएल शेल भी मिले, जिन्हें बम निरोधक दस्ता यानी बीडीएस ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए मौके पर ही सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया. इसके अलावा मौके से .303 राइफल, छह .315 राइफल, 12 बोर बंदूक, 2 बीजीएल सहित बड़ी मात्रा में कारतूस और अन्य सामग्री बरामद की गई.

Maoist weapons recovered
माओवादियों का गोला बारूद और हथियार बरामद (ETV Bharat)

बीएसएफ सोनपुर की टीम को मिली सफलता

नारायणपुर जिले में नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के बाद भी सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसका उद्देश्य नक्सलियों द्वारा पूर्व में जंगलों और संवेदनशील इलाकों में छिपाकर रखे गए हथियारों, विस्फोटकों और अन्य सामग्री को बरामद करना है. इसी क्रम में 17 जुलाई 2026 को 133वीं वाहिनी बीएसएफ सोनपुर की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम कदेर के समीप जंगल क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा बड़ी मात्रा में सामग्री छिपाकर रखी गई है. सूचना की तस्दीक के लिए सुरक्षा बलों की टीम संदिग्ध क्षेत्र में पहुंची और सर्चिंग अभियान शुरू किया. संदिग्ध स्थान की जांच बम निरोधक दस्ते द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुसार की गई. जांच के बाद जमीन की खुदाई करने पर नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और अन्य सामग्री बरामद की गई.

Maoist ammunition and weapons recovered
बीजीएल शेल (ETV Bharat)


बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद

सुरक्षा बलों ने मौके से एक .303 राइफल, छह .315 राइफल और एक 12 बोर बंदूक बरामद की है. इसके अलावा दो बीजीएल भी बरामद किए गए हैं. वहीं बड़ी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए हैं. इनमें 12 बोर के 33 कारतूस, एचडी कारतूस 91 नग, .303 राइफल के 46 कारतूस, 7.62 एमएम के 9 कारतूस और दो 7.62 एमएम ईएफसी शामिल हैं. सुरक्षा बलों को एक .303 राइफल मैगजीन, मैगजीन पाउच, राइफल स्लिंग, बेल्ट, फिलर, नॉकिंग हैंडलिंग असेंबली, जीरोइंग टूल और पुल थ्रू जैसी सामग्री भी मिली है.

Maoist ammunition and weapons recovered
बीजीएल शेल (ETV Bharat)


44 बीजीएल शेल मौके पर ही नष्ट किए गए

सर्चिंग के दौरान कुल 44 बीजीएल शेल बरामद किए गए। इनमें 24 बड़े और 20 छोटे बीजीएल शेल शामिल थे. बरामदगी में संचार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिले हैं. इनमें आरएफ डिटेक्टर, एंटीना, दो हेलीकल एंटीना, आईडी ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, जीपीएस और बड़ी संख्या में पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड शामिल हैं.
सुरक्षा बलों ने 16 जीबी से लेकर 1 टीबी तक की क्षमता वाले कई पेन ड्राइव बरामद किए हैं. इसके अलावा 4, 8, 16 और 32 जीबी क्षमता वाले बड़ी संख्या में मेमोरी कार्ड भी मिले हैं. इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से नक्सली नेटवर्क, संपर्क, गतिविधियों और पूर्व में संचालित अभियानों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

Maoist ammunition and weapons recovered
बीजीएल शेल (ETV Bharat)


नक्सली साहित्य और अन्य सामान भी बरामद

सुरक्षा बलों को मौके से भारी मात्रा में नक्सली साहित्य और पत्र, नक्सली बैनर, नक्सली वर्दी और नक्सली फोटो भी बरामद हुए हैं. इसके अलावा चिकित्सा उपयोग की सामग्री में डीएनएस बोतल, डिस्पोवन, सर्जिकल ड्रेसिंग पैड, दर्द निवारक मलहम और क्रेप बैंडेज शामिल हैं. जंगल में लंबे समय तक ठहरने और विभिन्न गतिविधियों के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री भी बरामद हुई है. इनमें प्लास्टिक ड्रम, टॉर्च, फेविकोल, मार्कर, बॉल पेन, पेपर कटर, ड्रिल बिट, ज्योमेट्री बॉक्स, टूथब्रश और अन्य सामान शामिल हैं. साथ ही होंडा जनरेटर मैनुअल और आहूजा ओम्नीडायरेक्शनल इम्पीडेंस उपकरण भी बरामद किया गया है.


लगातार जारी है सर्चिंग अभियान

नारायणपुर पुलिस और सुरक्षा बल नक्सल मुक्त क्षेत्रों में लगातार सर्चिंग अभियान चला रहे हैं. सुरक्षा बलों का उद्देश्य उन सभी हथियारों, विस्फोटकों और अन्य सामग्री को बरामद करना है, जिन्हें नक्सलियों द्वारा पूर्व में अलग-अलग स्थानों पर छिपाकर रखा गया हो सकता है. सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई नक्सल मुक्त नारायणपुर में स्थायी शांति और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है

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