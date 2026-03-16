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इबादतगाहों में बिना सही कपड़ों के प्रवेश की इजाजत नहीं, क्या बोले शिया धर्म गुरु?, जानिए

इमामबाड़ा घूमने पहुंचीं डिजिटल क्रिएटर मान्या सिंह के वायरल वीडियो पर धर्म गुरुओं की टिप्पणी.

मान्या सिंह और इमामबाड़ा कंट्रोवर्सी.
मान्या सिंह और इमामबाड़ा कंट्रोवर्सी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 11:45 AM IST

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Updated : March 16, 2026 at 12:06 PM IST

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लखनऊ : दोस्तों के साथ इमामबाड़ा घूमने पहुंचीं मान्या सिंह के वायरल वीडियो पर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव यासूब अब्बास ने जवाब दिया है. मान्या सिंह का आरोप है कि उन्हें गेट पर रोका गया और कहा गया कि पहले हिजाब पहन कर आओ तब प्रवेश दिया जाएगा. इसके अलावा इजरायल और अमेरिका के विरुद्ध गलत आचरण करने को कहा गया.

ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव यासूब अब्बास. (Photo Credit : ETV Bharat)

बता दें, मान्या का आरोप है कि हिजाब को लेकर जब विरोध किया तो कहा गया दुपट्टा लेकर आओ तब एंट्री मिलेगी. इस पर मैंने विरोध किया कि मैं हिंदू हूं हिजाब क्यों पहनूंगी तो उन लोगों ने बहुत गलत तरीके से बात की. इसके बाद भी जब मैंने विरोध जताया तब कहने लगे अपने बटन बंद करो उसके बाद जाओ. भला ऐसा क्यों हो रहा है.



ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव यासूब अब्बास का कहना है कि यह इबादतगाह स्थल है, यहां मजलिस होती है. इसलिए यहां पर किसी भी तरह के कपड़ों में नहीं आया जा सकता. बाकायदा सिर ढककर ही प्रवेश किया जाता है. सभी इमामबाड़ा पवित्र जगह हैं. वहां पर इस तरह से एंट्री नहीं दी जा सकती. गुरुद्वारे में जब कोई पुरुष जाते हैं तो अपना सिर रुमाल से ढकते हैं. महिलाएं भी सिर ढक कर जाती हैं. जो लड़कियां इमामबाड़े में बिना सिर ढके अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं और बदतमीजी कर रही थीं उन्हें रोका गया था. हुसैनाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन होने के नाते मेरी जिलाधिकारी से यह अपील है कि वह इस तरह के कपड़ों में टूरिस्ट की इमामबाड़ा में एंट्री बंद करें, यह सही नहीं है.




मौलाना कल्बे जव्वाद का कहना है कि हर धार्मिक स्थल के अपने कायदे-कानून होते हैं. बिना हिजाब इमामबाड़े में जाने से रोकने का हमें पूरा हक है. इमामबाड़ा धार्मिक जगह है. बिना सिर ढके एंट्री नहीं हो सकती. इमामबाड़ा घूमना है तो सिर ढकना पड़ेगा. धार्मिक स्थलों की परंपराओं का सम्मान जरूरी है. कई मंदिरों में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक है. हमने तो सबको घूमने का हक दिया है. कई धार्मिक स्थानों पर आधे कपड़ों में जाने पर रोक है. गोल्डन टेंपल में भी बिना सिर ढके एंट्री नहीं है. इमामबाड़े के नियमों का पालन करना होगा.


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Last Updated : March 16, 2026 at 12:06 PM IST

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इमामबाड़ा में हिजाब विवाद
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