UPSC रिजल्ट: बीकानेर के होनहारों ने मचाया धमाल, IAS-IPS बनने का सपना साकार

UPSC सिविल सर्विसेज के शुक्रवार को जारी परिणामों पर बीकानेर में जश्न छाया. शहर-गांव के होनहारों का चयन IAS-IPS पदों के लिए हुआ.

UPSC Result 2026
बीकानेर: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा शुक्रवार को जारी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2025 के परिणामों के बाद बीकानेर जिले में उत्साह और खुशी का माहौल है. शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के होनहार युवाओं का चयन होने पर उनके परिवारों, मित्रों और समुदाय में बधाईयों का दौर चल रहा है. इन सफलताओं ने न केवल स्थानीय स्तर पर प्रेरणा का संचार किया है, बल्कि पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित भी किया है.

इनका हुआ सलेक्शन: बीकानेर की होनहार प्रिंयका चौधरी का 79वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है और उनका IAS बनना तय है. वहीं, नीरज तर्ड की 180वीं रैंक के साथ सिलेक्शन से पूरे गांव में खुशी की लहर है. नीरज के पिता प्रोफेसर हैं पुत्र के IAS बनने पर उनके गांव जसरासर में खुशी का माहौल है. बीकानेर की छत्तरगढ़ की अदिति अरोड़ा की 351वी रैंक हासिल होने पर पूरे क्षेत्र में खुशी देखने को मिल रही है. वहीं, श्रीडूंगरगढ़ के बरजांगसर के सुनील सिद्ध की 533वीं रैंक हासिल हुई है. किसान परिवार से आने वाले सुनील की सिलेक्शन पर क्षेत्र में बधाईयों का दौर लगातार जारी है.

तीन बहनों में से एक बनी IAS: बीकानेर के सोनी परिवार की नमिता सोनी की 547वी रैंक हासिल करने पर पवनपुरी स्थित उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग हुआ है. तीन बहनों में सबसे छोटी बहन के आईएएस बनने की खुशी परिवार में देखने को मिल रही है. वहीं, बीकानेर के डॉ. पुरुषोत्तम झोरड़ की 691वीं रैंक और भाजपा नेता रवि मेघवाल के परिवार से हिमांशु वर्मा की 779वीं रैंक हासिल होने पर बधाईयों का दौर जारी है.

केंद्रीय मंत्री की बधाई: उधर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बीकानेर के इन होनहारों को व्यक्तिगत रूप से फोन कर बधाई दी. उन्होंने प्रत्येक चयनित उम्मीदवार से बातचीत की, उनकी मेहनत की सराहना की और देश सेवा के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया. मेघवाल ने कहा, "ये सफलताएं बीकानेर की युवा शक्ति का प्रमाण हैं."

UPSC सिविल सर्विसेज
बीकानेर से UPSC में चयन
