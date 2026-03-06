ETV Bharat / state

UPSC रिजल्ट: बीकानेर के होनहारों ने मचाया धमाल, IAS-IPS बनने का सपना साकार

बीकानेर: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा शुक्रवार को जारी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2025 के परिणामों के बाद बीकानेर जिले में उत्साह और खुशी का माहौल है. शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के होनहार युवाओं का चयन होने पर उनके परिवारों, मित्रों और समुदाय में बधाईयों का दौर चल रहा है. इन सफलताओं ने न केवल स्थानीय स्तर पर प्रेरणा का संचार किया है, बल्कि पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित भी किया है.

इनका हुआ सलेक्शन: बीकानेर की होनहार प्रिंयका चौधरी का 79वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है और उनका IAS बनना तय है. वहीं, नीरज तर्ड की 180वीं रैंक के साथ सिलेक्शन से पूरे गांव में खुशी की लहर है. नीरज के पिता प्रोफेसर हैं पुत्र के IAS बनने पर उनके गांव जसरासर में खुशी का माहौल है. बीकानेर की छत्तरगढ़ की अदिति अरोड़ा की 351वी रैंक हासिल होने पर पूरे क्षेत्र में खुशी देखने को मिल रही है. वहीं, श्रीडूंगरगढ़ के बरजांगसर के सुनील सिद्ध की 533वीं रैंक हासिल हुई है. किसान परिवार से आने वाले सुनील की सिलेक्शन पर क्षेत्र में बधाईयों का दौर लगातार जारी है.

इसे भी पढ़ें- UPSC Topper 2025 : जानें राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री के बारे में, कोचिंग सिटी कोटा से है कनेक्शन