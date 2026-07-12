मंईयां सम्मान राशि के लिए सैकड़ों महिलाएं लगा रही कार्यालयों के चक्कर, ये गड़बड़ी बनी वजह
देवघर की कई महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. वह लगातार कार्यालयों के चक्कर लगा रही हैं.
Published : July 12, 2026 at 4:19 PM IST
देवघर: झारखंड सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से मंईयां सम्मान योजना की शुरुआत की थी. योजना के तहत महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन देवघर जिले में आज भी सैकड़ों महिलाएं इस योजना का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं.
देवघर और जसीडीह क्षेत्र की कई महिलाओं का आरोप है कि योजना शुरू होने के बाद उन्हें शुरुआती दो से तीन किस्तों का भुगतान मिला, लेकिन इसके बाद उनके खाते में राशि आनी बंद हो गई. लंबे समय तक कारणों की जानकारी नहीं मिलने से उन्हें लगातार ब्लॉक कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े.
जसीडीह की महिलाओं ने बताया कि जब उन्होंने ब्लॉक कार्यालय में शिकायत की तो कभी खाते में DBT सक्रिय नहीं होने, तो कभी राशन कार्ड और बैंक खाते में नाम अलग-अलग होने की बात कहकर उन्हें वापस लौटा दिया गया. करीब एक वर्ष तक कार्यालयों के चक्कर काटने के बाद जब वे समाज सुरक्षा कोषांग पहुंचीं, तब उन्हें पता चला कि उनके खाते में DBT की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण भुगतान रुका हुआ है.
ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि तकनीकी जानकारी के अभाव में वे समस्या का कारण समझ नहीं सकीं, जिससे उन्हें लंबे समय तक परेशानियों का सामना करना पड़ा. हालांकि अब विभाग द्वारा आवश्यक सुधार की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनके खाते में योजना की राशि मिलनी शुरू हो जाएगी.
इस मामले को अधिकारियों के समक्ष उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सरोज सिंह ने बताया कि कई महिलाओं के राशन कार्ड और बैंक खाते में दर्ज नाम अलग-अलग होने तथा DBT सक्रिय नहीं होने के कारण भुगतान रुका हुआ था. अधिकारियों से बातचीत के बाद संबंधित महिलाओं के DBT खाते सक्रिय कराने और नाम संबंधी त्रुटियों में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
वहीं, समाज सुरक्षा कोषांग की अधिकारी सरिता भारती ने बताया कि देवघर जिले में करीब ढाई लाख महिलाएं मंईयां सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं. जुलाई तक का भुगतान जल्द जारी किया जाएगा और तीन माह की ₹7,500 की राशि एक साथ लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी. उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को भुगतान नहीं मिल रहा है, उनके बैंक खाते, DBT या नाम से जुड़ी त्रुटियां इसकी प्रमुख वजह हैं. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल पोर्टल पर नाम सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण कई महिलाओं का भुगतान लंबित है.
यह भी पढ़ें:
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना: रांची की 3.66 लाख महिलाओं के खातों में पहुंचे 275 करोड़ रुपये
मंईयां सम्मान योजना के सत्यापन के लिए लाभुकों को लगाना पड़ रहा कार्यालय का चक्कर, महिलाओं में आक्रोश
मंईयां सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, पुरुष एक साल तक महिलाओं के नाम पर उठाते रहा पैसे