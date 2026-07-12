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मंईयां सम्मान राशि के लिए सैकड़ों महिलाएं लगा रही कार्यालयों के चक्कर, ये गड़बड़ी बनी वजह

देवघर: झारखंड सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से मंईयां सम्मान योजना की शुरुआत की थी. योजना के तहत महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन देवघर जिले में आज भी सैकड़ों महिलाएं इस योजना का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं.

देवघर और जसीडीह क्षेत्र की कई महिलाओं का आरोप है कि योजना शुरू होने के बाद उन्हें शुरुआती दो से तीन किस्तों का भुगतान मिला, लेकिन इसके बाद उनके खाते में राशि आनी बंद हो गई. लंबे समय तक कारणों की जानकारी नहीं मिलने से उन्हें लगातार ब्लॉक कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े.

महिलाएं लगा रही कार्यालयों के चक्कर (Etv Bharat)

जसीडीह की महिलाओं ने बताया कि जब उन्होंने ब्लॉक कार्यालय में शिकायत की तो कभी खाते में DBT सक्रिय नहीं होने, तो कभी राशन कार्ड और बैंक खाते में नाम अलग-अलग होने की बात कहकर उन्हें वापस लौटा दिया गया. करीब एक वर्ष तक कार्यालयों के चक्कर काटने के बाद जब वे समाज सुरक्षा कोषांग पहुंचीं, तब उन्हें पता चला कि उनके खाते में DBT की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण भुगतान रुका हुआ है.

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि तकनीकी जानकारी के अभाव में वे समस्या का कारण समझ नहीं सकीं, जिससे उन्हें लंबे समय तक परेशानियों का सामना करना पड़ा. हालांकि अब विभाग द्वारा आवश्यक सुधार की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनके खाते में योजना की राशि मिलनी शुरू हो जाएगी.