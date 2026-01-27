सरस मेला बना महिला सशक्तिकरण का मंच, JSLPS के सहारे देवघर की महिलाएं लिख रहीं आत्मनिर्भरता की नई कहानी
देवघर में सरस मेले का आयोजन किया गया है. जहां JSLPS से जुड़े कई महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने का मौका मिल रहा है.
देवघर: जिले में इन दिनों आयोजित सरस मेला सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि महिलाओं की मेहनत, हुनर और आत्मनिर्भरता का जीवंत उदाहरण बनकर उभर रहा है. मेले में देसी और हस्तनिर्मित सामानों की स्टॉल पर लगी लोगों की भारी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण महिलाओं का हुनर अब बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है.
महिलाओं को सशक्त बना रहा JSLPS
खासतौर पर जे.एस.एल.पी.एस (Jharkhand State Livelihood Promotion Society) के सहयोग से स्वावलंबी बनी महिलाएं आज पूरे समाज को यह संदेश दे रही हैं कि महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं. एक समय था जब घर की आर्थिक जिम्मेदारी सिर्फ पुरुषों के कंधों पर होती थी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. अब महिलाएं न सिर्फ घर संभाल रही हैं, बल्कि परिवार की अर्थव्यवस्था की एक मजबूत नींव भी बन चुकी हैं.
JSLPS से जुड़ने के बाद हालात में बदलाव आया: कारोबारी
सरस मेला में साहिबगंज से आईं सिकु मंडल ने बताया कि झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (जे.एस.एल.पी.एस) से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया. टेडी बियर बनाकर आज वह न सिर्फ खुद के पैरों पर खड़ी हैं, बल्कि पूरे परिवार का भरण-पोषण भी कर रही हैं. उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूह के जरिए काम मिलने से पहले उनका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं.
ब्याज दर कई महिलाओं के लिए समस्या है: कारोबारी
वहीं, कारोबारी आरती कुमारी का कहना है कि जे.एस.एल.पी.एस महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में अहम भूमिका निभा रहा है. हालांकि उन्होंने लोन पर लगने वाले ब्याज को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि अगर ब्याज दरों में कमी या समाप्ति हो जाए, तो महिलाएं और भी सशक्त बन सकती हैं. उनका मानना है कि सरकार अगर इस दिशा में कदम उठाए, तो महिला सशक्तिकरण की रफ्तार कई गुना तेज हो जाएगी.
वहीं मेले में अपना स्टॉल लगाने पहुंचे राजस्थान के प्रकाश मौर्य ने कहा कि झारखंड में महिलाएं मजबूत हो रही हैं और यहां की महिलाओं के सहयोग से दूसरे राज्य की महिलाएं भी कई सामानों को बनाकर बाजार में बेचने का काम कर रही हैं.
सरस मेले से लोगों को मिल रहा फायदा
गौरतलब है कि देवघर जिला आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में शुमार होता है. जहां बड़ी आबादी आज भी गरीबी से जूझ रही है. ऐसे में जरूरी है कि जे.एस.एल.पी.एस ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद महिलाओं को चिन्हित करें, ताकि आत्मनिर्भरता की यह मुहिम और व्यापक रूप ले सके. सरस मेला आज इस बात का गवाह बन रहा है कि अगर अवसर और सहयोग मिले, तो ग्रामीण महिलाएं भी अपनी तकदीर खुद लिख सकती हैं.
