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उत्तराखंड के 50 से ज्यादा गांवों में ग्रिड बिजली बना सपना, खुद अधिकारियों का गांव विद्युत विहीन

प्रदेश के कई ऐसे गांव हैं, जो आज तक ग्रिड बिजली से महरूम हैं. जिसमें विद्युत अधिकारियों के गांव तक शामिल हैं.

Uttarakhand Electricity Department
सांकेतिक फोटो (Photo-IANS)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 1, 2026 at 7:23 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां और तमाम नियम कानून अक्सर विकास कार्यों के लिए चुनौती बने रहते हैं. इसमें अधिकतर ऐसे क्षेत्र विकास कार्यों को लेकर प्रभावित रहते हैं जो या तो सीमावर्ती हो या फिर वनाच्छादित. खासतौर पर राज्य में फॉरेस्ट इलाके विकास कार्यों के लिए खासी सुस्त गति का सामना करते हैं.

विद्युत जरूरत के मामले में भी कई गांव इन परेशानियों को झेल रहे हैं. स्थिति यह है कि राज्य में 50 से ज्यादा गांव में ग्रिड बिजली नहीं पहुंच पाई है. हालांकि इसके लिए कोशिशे भी की गई है लेकिन नियम कानून की पेचीदगियों ने इन प्रयासों को आगे नहीं बढ़ने दिया है. स्थिति यह है कि खुद उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी का गांव भी ऐसी ही परेशानियों से जूझ रहा है.

यानी जिस गांव का सदस्य खुद ऊर्जा निगम के सबसे बड़े पद पर है वह गांव ग्रिड बिजली से नहीं जुड़ पाया है. प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी का पैतृक गांव पौड़ी गढ़वाल जिले के रिखणीखाल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला तैड़िया गांव है. जो कि रिजर्व फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और यही वजह है कि यहां पर ग्रिड बिजली की लाइन नहीं पहुंच पाई है.

ऊर्जा निगम प्रदेश के हर गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए कटिबंध है, लेकिन वन विभाग के कई नियमों के कारण ऐसा करना मुमकिन नहीं हो पा रहा है. हालांकि अंडरग्राउंड बिजली की तारे बिछाने से लेकर दूसरे कुछ विकल्प भी है जिसके जरिए यह काम हो सकता है, लेकिन बशर्ते इसके लिए वन विभाग से इसकी अनुमति दी जाए.
-पीसी ध्यानी, प्रबंध निदेशक-

बात केवल किसी एक गांव की नहीं है बल्कि फॉरेस्ट एक्ट के नियमों के कारण राज्य के करीब 50 से ज्यादा गांव में यही स्थिति बनी हुई है. ऐसा नहीं है कि इन गांवों को पूरी तरह से अंधेरे में छोड़ दिया गया है. बल्कि यहां पर सौर ऊर्जा के विकल्प को लिया गया है, लेकिन खराब मौसम या बिजली नहीं बनने की स्थिति में ऐसे गांव में समस्या बनना सामान्य है.

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