मानकों के चलते हजारों गांवों में लटकी PMGSY की सड़कें, जानिए क्या है सरकार का प्लान B
राज्य के कई गांवों को पीएमजीएसवाई योजना से बाहर कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 25, 2025 at 11:56 AM IST
देहरादून: प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत केंद्रीय मानक के अनुसार ढाई सौ आबादी से कम वाले गांव को इस योजना से बाहर कर दिया गया है. ऐसे में तकरीबन 6000 ऐसे गांव हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बाहर कर दिया गया है. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों ने योजना के तहत उत्तराखंड के इन गांवों को मानकों से बाहर बताते हुए इन तमाम गांव के सड़क प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, हालांकि राज्य सरकार ने 200 के करीब गांव की पैरोकारी की है. लेकिन इसके बावजूद भी 5800 गांव अभी भी योजना से बाहर हो गए हैं.
गौर हो कि इन गांव में ज्यादातर बहुत छोटी बस्तियां हैं, जहां पर कनेक्टिविटी का कोई साधन नहीं है और ना ही यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर कोई व्यवस्था है. ज्यादातर क्षेत्र दुर्गम व पिछड़े इलाके और जनजातीय क्षेत्र के हैं. इन क्षेत्रों को रोड कनेक्टिविटी से जोड़ना राज्य सरकार के लिए अब टेढ़ी खीर बन सकता है.
इस पूरे मामले पर ग्राम्य विकास सचिव धीराज गर्ब्याल का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अभी तक यह मानक है कि 250 की आबादी से अधिक के अंतर्गत गांव को इस योजना के तहत लिया जाता है. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत उत्तराखंड में अब तक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज की योजना धरातल पर उतर चुका है. वहीं चौथे चरण के लिए भारत सरकार के साथ इन पावर कमेटी की बैठक हुई है और इस बैठक में भारत सरकार से सचिव ने अध्यक्षता की है.
उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में तकरीबन 11 जिलों की 184 सड़कें ऐसी हैं, जिनकी DPR लागत 184 करोड़ से ज्यादा है. इन्हीं सड़कों की इन पावर कमेटी बैठक में चर्चा की गई है और जिसके सकारात्मक परिणाम आए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कुछ गांव को इस योजना के तहत छोड़ दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि लगातार राज्य सरकार अलग-अलग योजनाओं के तहत सभी गांव को रोड कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए प्रयास कर रही है. साथ ही भारत सरकार की गाइडलाइन को भी ध्यान में रखा जा रहा है. उन्होंने बताया कि कहीं पर यदि टेक्निकल समस्या आती है तो उसे पर भी समाधान निकाला जाएगा. उन्होंने बताया कि इन सभी सड़कों का अगले सप्ताह में आदेश जारी हो जाएगा.
