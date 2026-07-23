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नेटवर्क की तलाश में दौड़ते लोग , डिजिटल इंडिया के दौर में भी बाड़मेर के सीमांत गांव 'नो नेटवर्क ज़ोन'

डिजिटल इंडिया के बीच 'नो नेटवर्क ज़ोन' : मोबाइल फोन आज हर व्यक्ति की जरूरत बन चुका है. सरकारी सेवाएं, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राशन, पेंशन और पहचान से जुड़े ज्यादातर काम ऑनलाइन हो चुके हैं. लेकिन बाड़मेर के सीमांत गांवों में मोबाइल फोन केवल एक उपकरण बनकर रह गया है, क्योंकि उसमें नेटवर्क ही नहीं आता. बंधड़ा, चेतरोड़ी, डाभड़, डांगरी, सांखली, केलनी, खबडाला, नोहड़ियाला, पाबूसरा, रामदेव नगर रोहिडाला, समंदर का पार और सुथारों का पार सहित कई गांवों में मोबाइल नेटवर्क वर्षों से बड़ी समस्या बना हुआ है. इनमें ज्यादातर गांव शिव विधानसभा क्षेत्र के तहत आते हैं और जिला मुख्यालय से लगभग 100 से 150 किलोमीटर दूर स्थित हैं.

सीमांत इलाके के ज्यादातर गांव डेजर्ट नेशनल पार्क (डीएनपी) के दायरे में आते हैं. पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से संवेदनशील घोषित इस इलाकों में सड़क, बिजली, पानी और संचार जैसी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार सालों से चुनौती बना हुआ है. इसका सबसे बड़ा खामियाजा यहां रहने वाले हजारों ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है.

बाड़मेर : देश जहां 5G सेवाओं के विस्तार और 6G तकनीक की तैयारी के साथ डिजिटल क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है, वहीं भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सरहद से सटे राजस्थान के बाड़मेर जिले के कई गांव, आज भी मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सहूलियत से दूर हैं . हालात ऐसे हैं कि गांव वालों को एक फोन कॉल करने के लिए कई किलोमीटर दूर तक नेटवर्क तलाशना पड़ता है. किसी परिजन की तबीयत बिगड़ जाए, सरकारी योजना का फायदा लेना हो , बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो या बैंकिंग का काम. हर जरूरत से पहले नेटवर्क ढूंढना मजबूरी बन चुका है.

एक कॉल के लिए कई किलोमीटर का सफर : राजस्व गांव चन्दनिया के राहेलिया (खेतसिंह की ढाणी) निवासी बन्नेसिंह बताते हैं कि उनका गांव डीएनपी क्षेत्र में है, जहां सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. मोबाइल टॉवर नहीं होने से नेटवर्क की समस्या सबसे बड़ी परेशानी बन गई है. उनका कहना है कि आज तकरीबन हर सरकारी और निजी सेवा ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन नेटवर्क नहीं होने के कारण छोटे-छोटे काम भी घंटों की मशक्कत के बाद पूरे हो पाते हैं. चंदनिया, राहेलिया, पाबूसरी, रोहिडी, मोती की बेरी, नरसीगार, पनिया, विजाबा, समद का पार, मायाणी गडस, हापीया, रोहीडाला, खगाराणी, रतरेड़ी, चेतरोड़ी, जिने की बस्ती और खडीन सहित कई गांवों में यही हालात बने हुए हैं . ग्रामीण लोकेंद्र सिंह भी बताते हैं कि गांव में मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ मोबाइल नेटवर्क का अभाव लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है .

डीएनपी क्षेत्र के दर्जनों गांवों में मोबाइल सिग्नल नहीं (फोटो ईटीवी भारत gfx)

एंबुलेंस बुलाने के लिए भी पहले नेटवर्क चाहिए : बंधड़ा गांव के प्रशासक मदनसिंह का कहना है कि सालों से सरकार से मूलभूत सुविधाओं की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक मोबाइल नेटवर्क की सुविधा भी नहीं मिल पाई. हालात यह हैं कि कई बार लोग अपने परिजनों से फोन पर बात तक नहीं कर पाते . नोहड़ियाला गांव के गोरधन सिंह बताते हैं कि आज हर सरकारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है. एंबुलेंस बुलानी हो, अस्पताल से संपर्क करना हो या किसी अधिकारी को सूचना देनी हो, पहले नेटवर्क वाले स्थान तक जाना पड़ता है. कई बार आपात स्थिति में यह देरी लोगों की जान पर भी भारी पड़ सकती है.

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मोबाइल खरीदे, लेकिन नेटवर्क आज भी नहीं : सातों गांव के समुद्र सिंह भी अपने गांव में नेटवर्क की गंभीर समस्या बताते हैं. वहीं द्राभा गांव के नरसिंगाराम कहते हैं कि बरसों से सुनते आ रहे हैं कि मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिलेगी. जब बीएसएनएल के टावर लगने शुरू हुए तो स्थानीय बाशिंदों को उम्मीद जगी कि अब गांव डिजिटल दुनिया से जुड़ जाएगा. कई लोगों ने इसी भरोसे मोबाइल फोन भी खरीद लिए, लेकिन आज तक नेटवर्क शुरू नहीं हो पाया. आकली गांव के खुभाराम का कहना है कि गांव में सड़क, पानी, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी पहले से है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से समस्याएं और बढ़ गई हैं. गांव वालों का कहना है कि संचार व्यवस्था मजबूत होने से आपातकालीन हालात में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों तक सूचना तुरंत पहुंच सकती है. साथ ही ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ भी समय पर मिल सकता है.

सरकार का दावा. 20 बीएसएनएल टावरों पर काम जारी : दूरसंचार विभाग, बाड़मेर के जिला प्रबंधक नरेश कुमार नवल के मुताबिक केंद्र सरकार की 4G सैचुरेशन परियोजना के तहत डीएनपी इलाके में बीएसएनएल के 20 नए मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं. ज्यादातर जगहों पर काम परवान पर है और आने वाले वक्त में इन टावरों के जरिए नेटवर्क सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी. विभाग का दावा है कि इससे सीमांत इलाके के हजारों लोगों को राहत मिलेगी. इनका मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत मोबाइल नेटवर्क केवल सुविधा का विषय नहीं , बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से भी जुड़ा मसला है.

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जनप्रतिनिधियों ने भी उठाया मुद्दा : सीमावर्ती गांवों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या अब राजनीतिक और जनहित का बड़ा मुद्दा बन चुकी है. बाड़मेर-जैसलमेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल इस विषय को लोकसभा में उठा चुके हैं. वहीं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी राजस्थान विधानसभा में डीएनपी क्षेत्र के लोगों की मूलभूत सुविधाओं और मोबाइल नेटवर्क की समस्या को प्रमुखता से रख चुके हैं. इन जनप्रतिनिधियों का कहना है कि देश की डिजिटल प्रगति का वास्तविक फायदा तभी मिलेगा, जब आखिरी छोर पर बसे नागरिक भी उससे जुड़ सकें. बाड़मेर के सीमांत गांवों में रहने वाले हजारों परिवार आज भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, जब उनके मोबाइल फोन पर पहली बार स्थायी नेटवर्क आएगा. फिलहाल यहां डिजिटल इंडिया का सपना और ग्रामीणों की हकीकत के बीच सैकड़ों किलोमीटर की नहीं, बल्कि एक मजबूत मोबाइल सिग्नल की दूरी है.