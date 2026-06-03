ETV Bharat / state

ITBP जवान की मां के हाथ काटे जाने के मामले में कई पेंच; अस्पताल की लापरवाही सामने आई

ITBP जवान की मां के हाथ काटे जाने के मामले में कई पेंच. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: ITBP जवान विकास की मां के हाथ काटे जाने के मामले में कृष्णा अस्पताल और पारस अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. अब जवान की मां के हाथ के लिए होने वाले हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट को लेकर कई पेंच फंस गए हैं.

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी मरीज का हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट उस दशा में करा दें, जब एक हाथ का हिस्सा 16 दिनों से एक बॉक्स में बंद हैं.

एलएलआर अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग को 31 मई को बॉक्स मिला था. इस मामले में हम डीएम से अनुमति लेंगे. साथ ही 6 अफसरों की कमेटी के सामने उसका टेस्ट होगा, जिसमें ITBP का जवान भी मौजूद रहेगा.

मेडिकल कॉलेज प्राचार्य का कहना है कि जवान की मां के हाथ काटे जाने के मामले में कृष्णा और पारस अस्पताल द्वारा जो इलाज मुहैया कराया गया, उसमें लापरवाही बरती गई. कृष्णा अस्पताल के निदेशक ऐश्वर्य गर्ग ने कहा वह अपना किसी तरह का कोई पक्ष नहीं रखना चाहते हैं. वहीं, जवान विकास ने कहा उनसे अभी तक किसी ने भी संपर्क नहीं किया है.

मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. संजय काला ने कहा कि जिस दशा में ITBP जवान की मां का हाथ पहुंचा है, कहीं न कहीं उसके लिए कृष्णा और पारस अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही है. जब जवान की मां को हार्ट की दिक्कत थी, तो उसका इलाज होना चाहिए.

जिस थ्रेम्बोसिस की बात हाथ के लिए अपनाई गई, वह पूरी तरह से गलत है. अगर थ्रेम्बोसिस की समस्या होती तो वह पैरों में दिखती. हार्ट से पैर की नस सीधे जुड़ी होती है. अगर खून का थक्का बनता है, तो वह पैरों में दिखाई देता है. हाथ का किस तरह से इलाज किया गया, यह बहुत गंभीर विषय है.

प्राचार्य डॉ. संजय काला ने कहा यह कोई सामान्य मामला नहीं है. कटे हुए हाथ की अगर नॉर्मल पैथोलॉजी जांच कराई गई, तो उसमें कुछ भी निकलकर सामने नहीं आएगा. मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की लखनऊ से फोरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच कराई जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके.