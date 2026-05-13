यात्रीगण कृपया ध्यान दें! इन 11 ट्रेनों का होगा मार्ग परिवर्तन, ऐशबाग और बादशाहनगर स्टेशन पर रहेगा ठहराव
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने यह जानकारी दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 10:58 PM IST
लखनऊ : उत्तर रेलवे के लखनऊ स्टेशन पर कॉनकोर्स निर्माण कार्य के चलते यातायात और पावर ब्लॉक लिए जाने के कारण ट्रेनों का रूट बदला जाएगा. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने यह जानकारी दी है.
इन ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन : मुजफ्फरपुर से 17, 24, 31 मई, 07, 14, 21 जून को चलने वाली 19054 मुजफ्फरपुर-सूरत एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-लखनऊ-मानकनगर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-मल्हौर-ऐशबाग-कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के बाद इस गाड़ी का ठहराव लखनऊ (उत्तर रेलवे) स्टेशन पर नहीं रहेगा. इस गाड़ी का अतिरिक्त ठहराव बादशाहनगर और ऐशबाग स्टेशनों पर प्रदान किया जायेगा.
- सूरत से 15, 22, 29 मई, 05, 12, 19 जून को चलने वाली 19053 सूरत-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मानकनगर-लखनऊ-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल-ऐशबाग-बाराबंकी के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन से इस गाड़ी का ठहराव लखनऊ स्टेशन पर नहीं रहेगा. इस गाड़ी का अतिरिक्त ठहराव ऐशबाग और बादशाहनगर स्टेशनों पर प्रदान किया जायेगा.
- गुवाहाटी से 18, 25 मई, 01, 08, 15, 22 जून को चलने वाली 15636 गुवाहाटी-ओखा एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-लखनऊ-कानपुर सेंट्रल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-मल्हौर-ऐशबाग-कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन से इस गाड़ी का ठहराव लखनऊ स्टेशन पर नहीं रहेगा. इस गाड़ी का अतिरिक्त ठहराव बादशाहनगर और ऐशबाग स्टेशनों पर प्रदान किया जायेगा.
- ओखा से 15, 22, 29 मई, 05, 12, 19 जून को चलने वाली 15635 ओखा-गुवाहाटी एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल-लखनऊ-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल-ऐशबाग-मल्हौर-बाराबंकी के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव लखनऊ स्टेशन पर नहीं रहेगा. इस गाड़ी का अतिरिक्त ठहराव ऐशबाग और बादशाहनगर स्टेशनों पर प्रदान किया जायेगा.
- कामाख्या से 20, 27 मई, 03, 06, 10, 17 जून को चलने वाली 15668 कामाख्या-गांधीधाम एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-लखनऊ-कानपुर सेंट्रल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-मल्हौर-ऐशबाग-कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव लखनऊ स्टेशन पर नहीं रहेगा. इस गाड़ी का अतिरिक्त ठहराव बादशाहनगर और ऐशबाग स्टेशनों पर प्रदान किया जायेगा.
- गांधीधाम से 16, 23, 30 मई, 06, 13, 20 जून को चलने वाली 15667 गांधीधाम-कामाख्या एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल-लखनऊ-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल-ऐशबाग-मल्हौर-बाराबंकी के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव लखनऊ स्टेशन पर नहीं रहेगा. अतिरिक्त ठहराव ऐशबाग और बादशाहनगर स्टेशनों पर प्रदान किया जायेगा.
- लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 14, 21, 28 मई, 04, 11, 18 जून, 2026 को चलने वाली 11079 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल-लखनऊ-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल-ऐशबाग-मल्हौर-बाराबंकी के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव लखनऊ स्टेशन पर नहीं रहेगा. इस गाड़ी का अतिरिक्त ठहराव ऐशबाग और बादशाहनगर स्टेशनों पर प्रदान किया जायेगा.
- गोरखपुर से 16, 23, 30 मई, 06, 13, 20 जून को चलने वाली 11080 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-लखनऊ-कानपुर सेंट्रल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-मल्हौर-ऐशबाग-कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव लखनऊ स्टेशन पर नहीं रहेगा. इस गाड़ी का अतिरिक्त ठहराव बादशाहनगर व ऐशबाग स्टेशनों पर प्रदान किया जायेगा.
- पनवेल से 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 मई 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22 जून को चलने वाली 15066 पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल-लखनऊ-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल-ऐशबाग-मल्हौर-बाराबंकी के रास्ते चलाई जायेगी. इस गाड़ी का ठहराव लखनऊ स्टेशन पर नहीं रहेगा. अतिरिक्त ठहराव ऐशबाग व बादशाहनगर स्टेशनों पर प्रदान किया जायेगा.
- भावनगर टर्मिनस से 18, 25 मई 01, 08, 15, 22 जून को चलने वाली 19201 भावनगर टर्मिनस-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल-लखनऊ-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल-ऐशबाग-मल्हौर-बाराबंकी के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव लखनऊ स्टेशन पर नहीं रहेगा. अतिरिक्त ठहराव ऐशबाग व बादशाहनगर स्टेशनों पर होगा.
- पुणे से 16, 23, 30 मई 06, 13, 20 जून को चलने वाली 15030 पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल-लखनऊ-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल-ऐशबाग-मल्हौर-बाराबंकी के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन से इस ट्रेन का ठहराव लखनऊ स्टेशन पर नहीं रहेगा. ट्रेन का अतिरिक्त ठहराव ऐशबाग और बादशाहनगर स्टेशनों पर होगा.
ये ट्रेनें अब लखनऊ तक आएंगी : वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन झांसी-लखनऊ और आगरा -लखनऊ इंटरसिटी सहित कई ट्रेनें गुरुवार से लखनऊ तक आएंगी. शताब्दी एक्सप्रेस मुरादाबाद के स्थान पर अपने निर्धारित रूट कानपुर के रास्ते ही लखनऊ पहुंचेगी. रेलवे ने कानपुर गंगा नदी के पुल पर गर्डर लांचिंग का काम पूरा कर लिया है. इस वजह से गुरुवार से प्रतिदिन आठ घंटे के मेगा ब्लाक को समाप्त कर दिया गया है. रेलवे प्रशासन ने दो अप्रैल से 13 मई तक कार्य के चलते सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक कानपुर से लखनऊ आने वाली डाउन लाइन का मेगा ब्लाक लिया था. इससे मुंबई, पुणे, झांसी व आगरा सहित कई रूटों से आने वाली ट्रेनों को कानपुर में रद्द कर दिया गया था. कुछ ट्रेनों को प्रयागराज होकर सीधे संचालित किया जा रहा था. शताब्दी एक्सप्रेस मुरादाबाद के रास्ते रोजाना करीब दो घंटे की देरी से आ रही थी.
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