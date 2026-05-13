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यात्रीगण कृपया ध्यान दें! इन 11 ट्रेनों का होगा मार्ग परिवर्तन, ऐशबाग और बादशाहनगर स्टेशन पर रहेगा ठहराव

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर रेलवे के लखनऊ स्टेशन पर कॉनकोर्स निर्माण कार्य के चलते यातायात और पावर ब्लॉक लिए जाने के कारण ट्रेनों का रूट बदला जाएगा. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने यह जानकारी दी है.

