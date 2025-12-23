ETV Bharat / state

प्रयागराज माघ मेला 2026; प्रीमियम और सुपरफास्ट ट्रेनों का स्टॉपेज बदला, सूबेदारगंज से चलेंगी कई गाड़ियां, रैपिडो बाइक टैक्सी सेवा शुरू

प्रयागराज मंडल में ट्रेनों के संचालन में व्यापक बदलाव किए गए हैं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : माघ मेले के लिए रैपिडो (Rapido) ने व्यापक तैयारियां की हैं. मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल और जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने मंगलवार को आरटीओ कार्यालय में फीता काटकर बाइक टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया. इसके साथ सभी को शपथ भी दिलाया गया. इस पहल का उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है. रैपिडो के प्रतिनिधि ने बताया कि उनकी कैनोपी हर प्रमुख स्थान पर लगाई जाएगी. इससे श्रद्धालुओं को बाइक बुक करने में आसानी होगी. वहीं भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भी कमर कस ली है. उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज मंडल में ट्रेनों के संचालन में व्यापक बदलाव किए हैं. रेलवे प्रशासन के अनुसार यह परिवर्तन 1 जनवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे. इस अवधि में कुल 10 जोड़ी यानी 20 ट्रेनों के 295 फेरों में बदलाव किया गया है. सूबेदारगंज स्टेशन को प्रमुख टर्मिनल स्टेशन के रूप में बनाया गया है. महाकुंभ 2025 के दौरान भी सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन को प्रमुख टर्मिनल के रूप में विकसित किया गया था. प्रयागराज एक्सप्रेस समेत इस रूट की विभिन्न ट्रेनों का संचालन यहीं से किया जा रहा था. इन प्रमुख ट्रेनों का बदलेगा टर्मिनल : उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे ने कई लंबी दूरी की प्रीमियम और सुपरफास्ट ट्रेनों का टर्मिनल प्रयागराज जंक्शन से हटाकर सूबेदारगंज स्टेशन कर दिया है. इनमें प्रयागराज-नई दिल्ली एक्सप्रेस, नई दिल्ली-प्रयागराज एक्सप्रेस, प्रयागराज-लालगढ़ और लालगढ़-प्रयागराज एक्सप्रेस शामिल हैं. इसके अलावा आनंद विहार टर्मिनल-प्रयागराज और प्रयागराज-आनंद विहार टर्मिनल रूट की चुनिंदा ट्रेनों का संचालन भी निर्धारित अवधि में सूबेदारगंज स्टेशन से किया जाएगा. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि कुछ ट्रेनों के प्रस्थान समय में तिथि परिवर्तन के कारण अगले दिन की तिथि लागू होगी, जिसे यात्रियों को ध्यान में रखना होगा. राजधानी और सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव बदला : माघ मेला के दौरान कई राजधानी और सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव प्रयागराज जंक्शन की बजाय सूबेदारगंज स्टेशन पर रहेगा. इनमें नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, बाड़मेर–हावड़ा सुपरफास्ट, आनंद विहार–जोगबनी एक्सप्रेस और नई दिल्ली–डिब्रूगढ़ व नई दिल्ली–हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस शामिल हैं. इसी तरह अप और डाउन दोनों दिशाओं में चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों को भी सूबेदारगंज स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया गया है. इससे प्रयागराज जंक्शन पर प्लेटफॉर्म और ट्रैफिक का दबाव कम होगा. प्रयागराज-गोरखपुर फाफामऊ से चलेगी : रेलवे ने मेला अवधि में कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त या सीमित स्टेशन तक संचालित करने का फैसला लिया है. प्रयागराज–गोरखपुर और गोरखपुर–प्रयागराज ट्रेनों को फाफामऊ स्टेशन से संचालित किया जाएगा. वहीं चोपन–प्रयागराज और प्रयागराज–चोपन पैसेंजर ट्रेनों का संचालन प्रयागराज छिवकी स्टेशन तक सीमित रहेगा.