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किशनगंज स्टेशन पर नहीं रुकेगी राजधानी समेत कई ट्रेनें! यहां देखें पूरी लिस्ट

बिहार के किशनगंज स्टेशन पर राजधानी समेत कई ट्रेनों का ठहराव रद्द. दोहरीकरण कार्य के कारण ट्रेनें ठाकुरगंज स्टेशन पर रुकेंगी. देखें लिस्ट.

trains Stoppages at Kishanganj
किशनगंज स्टेशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 22, 2026 at 2:27 PM IST

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किशनगंज: कटिहार रेल मंडल में चल रहे रेल दोहरीकरण कार्य के कारण ट्रेन परिचालन में बड़ा बदलाव किया गया है. कटिहार–सोनैली और कटिहार–कुरेठा रेलखंड पर प्री-नॉन इंटरलॉकिंग एवं नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के चलते कई प्रमुख ट्रेनों को अस्थायी रूप से परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा. इन ट्रेनों का रूट अब ठाकुरगंज–पावाखाली होकर होगा.

किशनगंज स्टेशन पर ठहराव रद्द: रेलवे प्रशासन के अनुसार, इस अवधि के दौरान इन ट्रेनों का किशनगंज रेलवे स्टेशन पर कोई ठहराव नहीं होगा. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर विशेष ठहराव की व्यवस्था की गई है. इससे स्थानीय यात्रियों को लाभ मिलेगा, जबकि किशनगंज स्टेशन वाले यात्रियों को परिवर्तित समय-सारणी का ध्यान रखना होगा.

Thakurganj Station
ठाकुरगंज स्टेशन पर रुकेंगी ट्रेनें (ETV Bharat)

अमृत भारत-राजधानी एक्सप्रेस समेत कई प्रभावित: रेलवे द्वारा जारी सूचना के मुताबिक 7 जून को 15672 कामाख्या अमृत भारत एक्सप्रेस, 8 जून को 15078 कामाख्या एक्सप्रेस, 8 एवं 9 जून को 15716 किशनगंज गरीब नवाज एक्सप्रेस, 8 जून को 11031 अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस और 15651 लोहित एक्सप्रेस ठाकुरगंज स्टेशन पर रुकेंगी.

यात्री पहले चेक करें समय-सारणी: इसके अलावा 10 जून को 15653 जम्मूतवी अमरनाथ एक्सप्रेस, 11 जून को 15925 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, 12 जून को 15624 भगत की कोठी एक्सप्रेस और 15654 गुवाहाटी अमरनाथ एक्सप्रेस भी ठाकुरगंज पर रुकेंगी.

ठहराव ठाकुरगंज स्टेशन पर रुकेंगी ये ट्रेनें: 13 जून को 22411 अरुणाचल एसी स्पेशल, 12424 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस और 20503 नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का भी ठहराव ठाकुरगंज स्टेशन पर होगा.

Kishanganj Station
राजधानी सहित कई ट्रेनों का ठहराव बदला (ETV Bharat)

दोहरीकरण पूरा होने तक रहेगा परिवर्तित परिचालन: रेल अधिकारियों ने बताया कि दोहरीकरण कार्य पूरा होने तक ये ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से ही संचालित होंगी. यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा शुरू करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट, ऐप या स्टेशन से ट्रेन की नवीनतम स्थिति और समय-सारणी की पुष्टि अवश्य कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो.

"दोहरीकरण कार्य पूरा होने तक ट्रेनों का संचालन परिवर्तित रूट से किया जाएगा. यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले ट्रेनों की समय और वर्तमान स्थिति जरूर देख लें."-रेलवे अधिकारी

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