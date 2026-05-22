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किशनगंज स्टेशन पर नहीं रुकेगी राजधानी समेत कई ट्रेनें! यहां देखें पूरी लिस्ट

किशनगंज: कटिहार रेल मंडल में चल रहे रेल दोहरीकरण कार्य के कारण ट्रेन परिचालन में बड़ा बदलाव किया गया है. कटिहार–सोनैली और कटिहार–कुरेठा रेलखंड पर प्री-नॉन इंटरलॉकिंग एवं नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के चलते कई प्रमुख ट्रेनों को अस्थायी रूप से परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा. इन ट्रेनों का रूट अब ठाकुरगंज–पावाखाली होकर होगा.

किशनगंज स्टेशन पर ठहराव रद्द: रेलवे प्रशासन के अनुसार, इस अवधि के दौरान इन ट्रेनों का किशनगंज रेलवे स्टेशन पर कोई ठहराव नहीं होगा. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर विशेष ठहराव की व्यवस्था की गई है. इससे स्थानीय यात्रियों को लाभ मिलेगा, जबकि किशनगंज स्टेशन वाले यात्रियों को परिवर्तित समय-सारणी का ध्यान रखना होगा.

ठाकुरगंज स्टेशन पर रुकेंगी ट्रेनें (ETV Bharat)

अमृत भारत-राजधानी एक्सप्रेस समेत कई प्रभावित: रेलवे द्वारा जारी सूचना के मुताबिक 7 जून को 15672 कामाख्या अमृत भारत एक्सप्रेस, 8 जून को 15078 कामाख्या एक्सप्रेस, 8 एवं 9 जून को 15716 किशनगंज गरीब नवाज एक्सप्रेस, 8 जून को 11031 अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस और 15651 लोहित एक्सप्रेस ठाकुरगंज स्टेशन पर रुकेंगी.

यात्री पहले चेक करें समय-सारणी: इसके अलावा 10 जून को 15653 जम्मूतवी अमरनाथ एक्सप्रेस, 11 जून को 15925 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, 12 जून को 15624 भगत की कोठी एक्सप्रेस और 15654 गुवाहाटी अमरनाथ एक्सप्रेस भी ठाकुरगंज पर रुकेंगी.