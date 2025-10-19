ETV Bharat / state

बिहार में दिसंबर से रद्द रहेंगी ये सभी ट्रेनें! यहां देखें लिस्ट

मुंगेर: पूर्व रेलवे ने सर्दियों के मौसम में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक घने कोहरे के कारण कई लंबी दूरी की एक्सप्रेस और गरीब रथ ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से रद्द किया गया है. यह कदम उन रेल मार्गों पर लागू होगा, जहां कोहरा ट्रेन परिचालन को प्रभावित करता है. पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) कौशिक मित्रा ने बताया कि यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा और समयबद्धता को ध्यान में रखकर लिया गया है.

6 प्रमुख ट्रेनें रहेंगी बंद: पूर्व रेलवे के मालदा मंडल के अंतर्गत आने वाले जमालपुर मॉडल रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली कुल 6 प्रमुख ट्रेनें इस अवधि में बंद रहेंगी. इन ट्रेनों के रद्द होने से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और असम के यात्रियों पर असर पड़ेगा. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी आईआरसीटीसी की वेबसाइट या रेल कनेक्ट ऐप के माध्यम से अवश्य जांच लें ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके.

पूर्व रेलवे ने जिन ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है, उनका विवरण इस प्रकार है:

15620 कामाख्या-गया एक्सप्रेस: दिसंबर में 1, 8, 15, 22, 29; जनवरी में 5, 12, 19, 26; और फरवरी में 2, 9, 16, 23 को नहीं चलेगी.

15619 गया-कामाख्या एक्सप्रेस: दिसंबर में 2, 9, 16, 23, 30; जनवरी में 6, 13, 20, 27; और फरवरी में 3, 10, 17, 24 को रद्द रहेगी.

14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस: दिसंबर में 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28; जनवरी में 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 और फरवरी में 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 को नहीं चलेगी.

14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस: दिसंबर में 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 जनवरी में 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31; और फरवरी में 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 को रद्द रहेगी.

22406 आनंद विहार-भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस: दिसंबर में 3, 10, 17, 24, 31; जनवरी में 7, 14, 21, 28 और फरवरी में 4, 11, 18, 25 को बंद रहेगी.

22405 भागलपुर-आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस: दिसंबर में 4, 11, 18, 25 जनवरी में 1, 8, 15, 22, 29 और फरवरी में 5, 12, 18, 26 को नहीं चलेगी.

कोहरे का प्रभाव और सुरक्षा उपाय: सीपीआरओ कौशिक मित्रा ने बताया कि सर्दियों में घना कोहरा दृश्यता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, जिससे ट्रेन परिचालन में जोखिम बढ़ जाता है. इस स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेलवे ने यह कठोर निर्णय लिया है. कोहरे के कारण ट्रेनों की गति कम हो जाती है, जिससे समयबद्धता पर भी असर पड़ता है.