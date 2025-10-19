बिहार में दिसंबर से रद्द रहेंगी ये सभी ट्रेनें! यहां देखें लिस्ट
पूर्व रेलवे ने दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक 6 प्रमुख ट्रेनें रद्द कर दी है. यहां देखें लिस्ट.
Published : October 19, 2025 at 11:48 AM IST
मुंगेर: पूर्व रेलवे ने सर्दियों के मौसम में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक घने कोहरे के कारण कई लंबी दूरी की एक्सप्रेस और गरीब रथ ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से रद्द किया गया है. यह कदम उन रेल मार्गों पर लागू होगा, जहां कोहरा ट्रेन परिचालन को प्रभावित करता है. पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) कौशिक मित्रा ने बताया कि यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा और समयबद्धता को ध्यान में रखकर लिया गया है.
6 प्रमुख ट्रेनें रहेंगी बंद: पूर्व रेलवे के मालदा मंडल के अंतर्गत आने वाले जमालपुर मॉडल रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली कुल 6 प्रमुख ट्रेनें इस अवधि में बंद रहेंगी. इन ट्रेनों के रद्द होने से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और असम के यात्रियों पर असर पड़ेगा. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी आईआरसीटीसी की वेबसाइट या रेल कनेक्ट ऐप के माध्यम से अवश्य जांच लें ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके.
पूर्व रेलवे ने जिन ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है, उनका विवरण इस प्रकार है:
- 15620 कामाख्या-गया एक्सप्रेस: दिसंबर में 1, 8, 15, 22, 29; जनवरी में 5, 12, 19, 26; और फरवरी में 2, 9, 16, 23 को नहीं चलेगी.
- 15619 गया-कामाख्या एक्सप्रेस: दिसंबर में 2, 9, 16, 23, 30; जनवरी में 6, 13, 20, 27; और फरवरी में 3, 10, 17, 24 को रद्द रहेगी.
- 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस: दिसंबर में 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28; जनवरी में 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 और फरवरी में 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 को नहीं चलेगी.
- 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस: दिसंबर में 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 जनवरी में 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31; और फरवरी में 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 को रद्द रहेगी.
- 22406 आनंद विहार-भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस: दिसंबर में 3, 10, 17, 24, 31; जनवरी में 7, 14, 21, 28 और फरवरी में 4, 11, 18, 25 को बंद रहेगी.
- 22405 भागलपुर-आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस: दिसंबर में 4, 11, 18, 25 जनवरी में 1, 8, 15, 22, 29 और फरवरी में 5, 12, 18, 26 को नहीं चलेगी.
कोहरे का प्रभाव और सुरक्षा उपाय: सीपीआरओ कौशिक मित्रा ने बताया कि सर्दियों में घना कोहरा दृश्यता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, जिससे ट्रेन परिचालन में जोखिम बढ़ जाता है. इस स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेलवे ने यह कठोर निर्णय लिया है. कोहरे के कारण ट्रेनों की गति कम हो जाती है, जिससे समयबद्धता पर भी असर पड़ता है.
यात्रियों के लिए रेलवे की सलाह: रेलवे ने यात्रियों को सुझाव दिया है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय ट्रेनों की उपलब्धता की जानकारी पहले से प्राप्त कर लें. प्रभावित यात्रियों को टिकट रद्द करने पर पूरा रिफंड प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा, यात्री वैकल्पिक ट्रेनों में यात्रा करने का विकल्प भी चुन सकते हैं. रेलवे ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यात्रियों को न्यूनतम असुविधा हो.
फरवरी 2026 के बाद सामान्य होगा संचालन: कौशिक मित्रा ने स्पष्ट किया कि फरवरी 2026 के बाद सभी प्रभावित ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर पुन संचालित होंगी. रेलवे का यह निर्णय यात्रियों को थोड़ी असुविधा जरूर दे सकता है, लेकिन सुरक्षा और समयबद्धता को बनाए रखना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
"फरवरी 2026 के बाद सभी ट्रेनें फिर से अपने तय शेड्यूल पर चलेंगी।यानी यात्रियों के लिए थोड़ी असुविधा जरूर होगी, लेकिन सुरक्षा और समयपालन रेलवे की पहली प्राथमिकता बनी रहेगी."-कौशिक मित्रा, सीपीआरओ
यात्रियों से सहयोग की अपील: पूर्व रेलवे ने यात्रियों से इस निर्णय में सहयोग करने की अपील की है. रेलवे ने आश्वासन दिया है कि वह लगातार यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए काम कर रहा है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अपडेट के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट और ऐप पर नजर रखें.
