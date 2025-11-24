ETV Bharat / state

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! टाटानगर से चलने वाली कई ट्रेनें रद्द हैं, यात्रा करने से पहले देख लें पूरी लिस्ट

जमशेदपुर: दक्षिण पूर्व रेलवे ने विकास कार्य और तकनीकी कारणों की वजह से कई पैसेंजर ट्रेन के साथ मेमू ट्रेन के परिचालन को कुछ दिनों के लिए रद्द किया है. इसे लेकर एक अधिसूचना भी जारी की गई है. ट्रेनों के रद्द होने से जमशेदपुर के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

दक्षिण पूर्व रेलवे ने 24 नवंबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक 19 पैसेंजर एवं मेमू ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है. टाटानगर से राउरकेला, टाटानगर से बादामपहाड़, गुवा, बरकाकाना और हटिया तक चलने वाली अधिकतर पैसेंजर एवं मेमू ट्रेनों के परिचालन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. जिससे टाटानगर के यात्रियों को भी निर्धारित समय तक परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

ट्रेन कैंसिल की जानकारी (Etv bharat)

जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, जगन्नाथपुर पुरुलिया-जगन्नाथपुर मेमू सेवा भी तीन दिनों तक बंद रहेगी. चक्रधरपुर-राउरकेला-चक्रधरपुर मेमू ट्रेन 25 और 26 नवंबर तक रद्द रहेगी.