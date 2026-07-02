यात्रीगण ध्यान दें! बिहार में 2-3 जुलाई को ट्रेन पकड़ने से पहले जरूर देखें नया शेड्यूल

यात्रीगण ध्यान दें! बिहार में 2-3 जुलाई को ट्रेन पकड़ने से पहले जरूर देखें नया शेड्यूल
समस्तीपुर रेल डिवीजन के बेतिया-मझौलिया के बीच एनआई काम के कारण कई ट्रेन रदद् कर दी गई है. यहां जानें पूरी डिटेल.
Published : July 2, 2026 at 12:11 PM IST
समस्तीपुर: समस्तीपुर रेल डिवीजन की कई ट्रेनें रद्द होने वाली है. दरसअल डिवीजन के बेतिया-मझौलिया रेलखंड के दोहरीकरण के कारण एनआई कार्य के दौरान काफी ट्रेन रद्द रहेंगी. वंही लंबी दूरी की कई प्रमुख ट्रेनों का रूट बदलाव व आंशिक समापन भी किया गया है.
परिचालन रद्द की गई ट्रेनें: समस्तीपुर मंडल अंतर्गत बेतिया-मझौलिया रेलखंड के दोहरीकरण कार्य के मद्देनजर एनआई कार्य के फलस्वरूप इस रेलखंड पर चलने वाली ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है. मामले को लेकर रेल डिवीजन के मीडिया प्रभारी आर.के.सिंह के अनुसार गाड़ी सं. 63342 नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर पैसेंजर - 02 एवं 03 जुलाई, 2026 को, गाड़ी सं. 63309 मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज पैसेंजर - 02 एवं 03 जुलाई, 2026 को और गाड़ी सं. 63341 मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज पैसेंजर - 03 जुलाई, 2026 को.
आंशिक समापन/प्रारंभ कर चलायी जाने वाली ट्रेनें: आनंद विहार से 01.07.2026 को खुलने वाली गाड़ी सं. 14010 आनंद विहार-बापूधाम मोतिहारी चम्पारण सत्याग्रह एक्सप्रेस का आंशिक समापन नरकटियागंज में किया जाएगा. बापूधाम मोतिहारी से 02.07.2026 को खुलने वाली गाड़ी सं. 14009 बापूधाम मोतिहारी-आनंद विहार चम्पारण सत्याग्रह एक्सप्रेस का आंशिक प्रारंभ नरकटियागंज से किया जाएगा.
मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज एक्सप्रेस में बदलाव: मुजफ्फरपुर से 03.07.2026 को खुलने वाली 15215 मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज एक्सप्रेस का आंशिक समापन सगौली में किया जाएगा. नरकटियागंज से 03.07.2026 को खुलने वाली 15216 नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस का आंशिक प्रारंभ सगौली से किया जाएगा.
परिवर्तित मार्ग से चलायी जाने वाली ट्रेनें: आनंद विहार से 01.07.26 को खुलने वाली 15568 आनंद विहार-बापूधाम मोतिहारी अमृत भारत एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सुगौली के रास्ते चलेगी. गोरखपुर से 02.07.26 को खुलने वाली 15052 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी.
कोलकाता-अमृतसर स्पेशल का बदला मार्ग: कटिहार से 02.07.26 को खुलने वाली 15705 कटिहार-दिल्ली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-रक्सौल-सिकटा-नरकटियागंज के रास्ते चलेगी. अमृतसर से 01.07.26 को खुलने वाली 15212 अमृतसर-दरभंगा जननायक एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा के रास्ते चलेगी. कोलकाता से 02.07.26 को खुलने वाली 04623 कोलकाता-अमृतसर स्पेशल परिवर्तित मार्ग मुजफ्फरपुर-हाजीपुर-छपरा-गोरखपुर के रास्ते चलेगी.
दरभंगा-अमृतसर जननायक एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग: दरभंगा से 02.07.26 को खुलने वाली 15211 दरभंगा-अमृतसर जननायक एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग दरभंगा-सीतामढ़ी-रक्सौल-नरकटियागंज के रास्ते चलेगी. नरकटियागंज से 03.07.26 को खुलने वाली 75236 नरकटियागंज-रक्सौल डेमू परिवर्तित मार्ग नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल के रास्ते चलेगी. रक्सौल से 03.07.26 को खुलने वाली 75235 रक्सौल-नरकटियागंज डेमू परिवर्तित मार्ग रक्सौल-सिकटा-नरकटियागंज के रास्ते चलेगी.
वंदे भारत एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग: आनंद विहार से 02.07.26 को खुलने वाली 12558 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर सप्त क्रांति एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी. गोरखपुर से 03.07.26 को खुलने वाली 26502 गोरखपुर-पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग नरकटियागंज-सिकटा-रक्सौल-सुगौली के रास्ते चलेगी.
अमृत भारत एक्सप्रेस का परिवर्तित मार्ग: बापूधाम मोतिहारी से 03.07.26 को खुलने वाली 15567 बापूधाम मोतिहारी-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग सुगौली-रक्सौल-सिकटा-नरकटियागंज के रास्ते चलेगी. रक्सौल से 03.07.26 को खुलने वाली 15273 रक्सौल-आनंद विहार सत्याग्रह एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रक्सौल-सिकटा-नरकटियागंज के रास्ते चलेगी. बरौनी से 03.07.26 को खुलने वाली 19038 बरौनी-बांद्रा टर्मिनल अवध एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-रक्सौल-सिकटा-नरकटियागंज के रास्ते चलेगी.
रेलवे की रेल यात्रियों से अपील: पुनर्निर्धारित समय से चलायी जाने वाली ट्रेनें: मुजफ्फरपुर से 03.07.26 खुलने वाली 12557 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार सप्त क्रांति एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से 03.00 घंटे पुनर्निर्धारित समय से खुलेगी. मुजफ्फरपुर से 03.07.26 खुलने वाली 12211 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार गरीबरथ एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से 02.00 घंटे पुनर्निर्धारित समय से खुलेगी. समस्तीपुर रेल मंडल ने इस बदलाव को लेकर रेल यात्रियों से अपील किया है कि, सुगम यात्रा के लिए डिवीजन के पूछताछ व अन्य माध्यम पर पूरी जानकारी प्राप्त कर यात्रा करें.
ये भी पढ़ें-
पटरी पर कई जिंदगियां कर रही थीं मौत का इंतजार.. तभी मसीहा बनकर पहुंचे भारतीय रेलवे के रियल हीरोज़
अब नए नाम से जाने जाएंगे बिहार के 6 स्टेशन, मिला 'जंक्शन' का दर्जा