रेल यात्री ध्यान दें! कई ट्रेनें रद्द.. 24 से अधिक ट्रेनों का मार्ग बदला
सिग्नलिंग कार्य से 24 ट्रेनें प्रभावित, 19 का मार्ग बदला, 5 नियंत्रित. पटना-दिल्ली की 4 सुपरफास्ट ट्रेनें प्रदर्शन के कारण रद्द. अमित कुमार की रिपोर्ट
Published : October 9, 2026 at 3:36 PM IST
समस्तीपुर: बिहार के रेल यात्रियों के लिए जरूरी सूचना जारी हुई है. उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ मंडल अंतर्गत गोरखपुर-गोंडा रेलखंड पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली की कमीशनिंग के लिए 9, 10 और 11 अक्टूबर 2026 को नॉन-इंटरलॉक कार्य किया जाएगा. इस तकनीकी कार्य के कारण कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है. वहीं दिल्ली में CJP प्रदर्शन के कारण कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है.
18.82 किलोमीटर खंड पर होगा नॉन-इंटरलॉक कार्य
स्वामी नारायन छपिया, मसकनवा, लखपतनगर और मनकापुर स्टेशनों के बीच करीब 18.82 किलोमीटर खंड पर यह कार्य होगा. समस्तीपुर रेल मंडल से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनें प्रभावित होंगी. डिवीजन के मीडिया प्रभारी आपके सिंह के अनुसार, इंटरलॉकिंग के दौरान ट्रेनों के बदलाव से संबंधित नया समय सारणी जारी किया गया है.
कुछ ट्रेनों को नियंत्रित कर चलाया जाएगा
मार्ग परिवर्तन के अलावा कई ट्रेनों को रास्ते में नियंत्रित किया जाएगा. पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (19269) को 135 मिनट नियंत्रित किया जाएगा.
बांद्रा-बरौनी अवध एक्सप्रेस (19037) को पश्चिम मध्य और उत्तर मध्य रेलवे में 90-90 मिनट नियंत्रित कर चलाया जाएगा.
आनंद विहार-बापूधाम मोतिहारी एक्सप्रेस (14010) को 30 मिनट नियंत्रित किया जाएगा.
कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन
9 अक्टूबर को डिब्रूगढ़ से खुलने वाली 15949 डिब्रूगढ़-गोमती नगर एक्सप्रेस छपरा-औड़िहार-वाराणसी-अयोध्या कैंट-बाराबंकी मार्ग से चलाई जाएगी.
10 अक्टूबर को दरभंगा से खुलने वाली 12565 बिहार संपर्क क्रांति और 15561 दरभंगा-गोमती नगर एक्सप्रेस के मार्ग भी बदले गए हैं.
दिल्ली-सीतामढ़ी अमृत भारत एक्सप्रेस (14048) और आनंद विहार-मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति (12558) भी परिवर्तित मार्ग से चलेंगी.
रक्सौल, मोतिहारी और सीतामढ़ी यात्रियों पर असर
रक्सौल से 10 अक्टूबर को खुलने वाली 15273 रक्सौल-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस गोरखपुर-बढ़नी-गोंडा मार्ग से चलाई जाएगी.
बापूधाम मोतिहारी और सीतामढ़ी क्षेत्रों से जुड़े यात्रियों को मार्ग परिवर्तन और संभावित देरी का सामना करना पड़ सकता है.
जयनगर-अमृतसर शहीद एक्सप्रेस समेत कई अन्य ट्रेनों के भी मार्ग बदले गए हैं.
पटना से दिल्ली जाने वाली 4 सुपरफास्ट ट्रेनें रद्द
दिल्ली जंतर-मंतर पर CJP प्रदर्शन के कारण पटना से दिल्ली जाने वाली 4 सुपरफास्ट ट्रेनें रद्द की गई हैं. रेलवे ने कहा है कि 9 अक्टूबर दोपहर 2 बजे के बाद चलने वाली वे सभी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी, जो 10 अक्टूबर सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली हैं.
1. 12309 तेजस एक्सप्रेस
2. 12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस
3. 22361 राजेंद्र नगर-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
4. 20801 मगध एक्सप्रेस
पूर्व मध्य रेलवे ने भी दी जानकारी
पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि सिग्नलिंग संबंधी तकनीकी कार्य को देखते हुए कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है. यात्रियों को यात्रा से पहले इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी गई है.
रेल प्रशासन की यात्रियों से अपील
समस्तीपुर रेल डिवीजन प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले संबंधित ट्रेन के मार्ग, स्टॉपेज और संभावित देरी की जानकारी रेलवे की पूछताछ प्रणाली, एनटीईएस या आधिकारिक वेबसाइट National Train Enquiry System ऐप या हेल्पलाइन नंबर 139 के जरिए अपनी ऐप से जरूर प्राप्त कर लें. इससे स्टेशन पर अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा.
आधुनिकीकरण के लिए जरूरी कार्य
ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली की कमीशनिंग रेलवे परिचालन को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. हालांकि, कार्य के दौरान यात्रियों को अस्थायी असुविधा हो सकती है. रेलवे प्रशासन ने सभी प्रभावित ट्रेनों की सूची जारी कर दी है और यात्रियों से सहयोग की अपील की है.
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