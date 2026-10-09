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रेल यात्री ध्यान दें! कई ट्रेनें रद्द.. 24 से अधिक ट्रेनों का मार्ग बदला

कई ट्रेन रद्द ( ETV Bharat )

समस्तीपुर: बिहार के रेल यात्रियों के लिए जरूरी सूचना जारी हुई है. उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ मंडल अंतर्गत गोरखपुर-गोंडा रेलखंड पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली की कमीशनिंग के लिए 9, 10 और 11 अक्टूबर 2026 को नॉन-इंटरलॉक कार्य किया जाएगा. इस तकनीकी कार्य के कारण कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है. वहीं दिल्ली में CJP प्रदर्शन के कारण कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है.

18.82 किलोमीटर खंड पर होगा नॉन-इंटरलॉक कार्य