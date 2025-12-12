ETV Bharat / state

खेल महाकुंभ हुआ मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी, जोड़े गए कई ट्रेडिशनल गेम्स, जानिए बदलाव की वजह

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने खेल महाकुंभ का लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब खेल महाकुंभ आयोजन का नाम बदलकर मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी रखा जाएगा. इसके जो अलग-अलग स्तर थे, वहां पर भी नाम बदले गए हैं. पंचायत स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिता, विधानसभा स्तर पर विधायक चैंपियन ट्रॉफी और उसके ऊपर संसदीय स्तर पर सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी और फिर आखरी में प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से प्रतियोगिताएं होगी.

विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि 20 दिसंबर से यह प्रतियोगिताएं शुरू हो जाएगी. इस बार इस प्रतियोगिता में 25 विधायें शामिल होंगे, जिनमें से ज्यादातर उत्तराखंड की पारंपरिक खेल विधायें है. इन खेलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजरअंदाज किया जाता रहा है, लेकिन उनका प्रयास है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पारंपरिक खेल शामिल हो, जिसमें मुर्गा झपट के अलावा कंचे (गोली/अंटी) का खेल भी शामिल हैं.

विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि 20 तारीख से शुरू होने वाली इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को एक महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा. सभी प्रतियोगिताएं एक साथ शुरू की जाएगी.

पहली बार शामिल हुए कंचे सहित ये तीन खेल: देहरादून जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रमोद पांडे ने बताया कि खेल महाकुंभ में पारंपरिक खेलों के आयोजन के लिए पारंपरिक खेल संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्हीं के माध्यम से सभी ट्रेडिशनल खेल राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में शामिल किए जाएंगे.

उन्होंने बताया कि कंचा, रस्साकशी और पिट्ठू पहली बार इस स्तर पर आयोजित किया जा रहे हैं. इन सभी ट्रेडिशनल खेलों से संबंधित नियम पारंपरिक खेल संगठन के पास मौजूद है. इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि इन ट्रेडिशनल खेलों को शामिल करने का उद्देश्य पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के साथ-साथ लोगों में इसके प्रति जागरूकता रखना है.