खेल महाकुंभ हुआ मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी, जोड़े गए कई ट्रेडिशनल गेम्स, जानिए बदलाव की वजह
20 दिसंबर से यह प्रतियोगिताएं शुरू हो जाएगी. इस बार इस प्रतियोगिता में 25 विधायें शामिल होंगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 12, 2025 at 7:59 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने खेल महाकुंभ का लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब खेल महाकुंभ आयोजन का नाम बदलकर मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी रखा जाएगा. इसके जो अलग-अलग स्तर थे, वहां पर भी नाम बदले गए हैं. पंचायत स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिता, विधानसभा स्तर पर विधायक चैंपियन ट्रॉफी और उसके ऊपर संसदीय स्तर पर सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी और फिर आखरी में प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से प्रतियोगिताएं होगी.
विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि 20 दिसंबर से यह प्रतियोगिताएं शुरू हो जाएगी. इस बार इस प्रतियोगिता में 25 विधायें शामिल होंगे, जिनमें से ज्यादातर उत्तराखंड की पारंपरिक खेल विधायें है. इन खेलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजरअंदाज किया जाता रहा है, लेकिन उनका प्रयास है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पारंपरिक खेल शामिल हो, जिसमें मुर्गा झपट के अलावा कंचे (गोली/अंटी) का खेल भी शामिल हैं.
विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि 20 तारीख से शुरू होने वाली इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को एक महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा. सभी प्रतियोगिताएं एक साथ शुरू की जाएगी.
पहली बार शामिल हुए कंचे सहित ये तीन खेल: देहरादून जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रमोद पांडे ने बताया कि खेल महाकुंभ में पारंपरिक खेलों के आयोजन के लिए पारंपरिक खेल संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्हीं के माध्यम से सभी ट्रेडिशनल खेल राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में शामिल किए जाएंगे.
उन्होंने बताया कि कंचा, रस्साकशी और पिट्ठू पहली बार इस स्तर पर आयोजित किया जा रहे हैं. इन सभी ट्रेडिशनल खेलों से संबंधित नियम पारंपरिक खेल संगठन के पास मौजूद है. इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि इन ट्रेडिशनल खेलों को शामिल करने का उद्देश्य पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के साथ-साथ लोगों में इसके प्रति जागरूकता रखना है.
कौन कर सकता है प्रतिभाग और कैसे? इन प्रदेश स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में सरकारी और प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट के अलावा पॉलिटेक्निक, आईटीआई, डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रतिभाग कर सकते हैं. केवल राज्य की ही नहीं बल्कि केंद्रीय शिक्षण संस्थान जैसे कि नवोदय विद्यालय, केवी, सरस्वती विद्या मंदिर के अलावा सभी मान्यता प्राप्त संस्थान इन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं.
यही नहीं स्पोर्ट्स अकादमी और खेल संघों से जुड़े खिलाड़ी भी इन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं. प्रदेश स्तर की इस खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी प्रतिभागियों को (https://khelmahakumbh2025.zhlouke.in/registration) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जहां पर आपको अपनी फोटो ID के साथ आयु प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा.
इन 4 स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन
- न्याय पंचायत स्तर (स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रतियोगिता)- कबड्डी, एथलेटिक्स, खो-खो, मुर्गा झपट
- विधानसभा क्षेत्र (विधायक चैंपियन ट्रॉफी)- कबड्डी, एथलेटिक्स, खो-खो, मुर्गा झपट के अलावा वॉलीबॉल और पिट्ठू सीधे विधानसभा स्तर पर शामिल होंगे.
- संसदीय क्षेत्र (सांसद चैंपियन ट्रॉफी)- संसदीय स्तर पर निचले स्तर की प्रतियोगिताओं के साथ-साथ मल्लखंब, रस्साकशी, गोली (कंचा), फुटबॉल, बैडमिंटन खेल सीधे संसदीय स्तर पर शामिल होंगे
- राज्य स्तर (मुख्यमंत्री चैंपियन ट्रॉफी)- राज्य स्तर पर नीचे के सभी लेवल में होने वाले खेल जिसमें न्याय पंचायत स्तर, विधानसभा क्षेत्र और संसदीय क्षेत्र में जो खेल होने हैं, उन खेलों के अलावा जूडो, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, कराटे, बास्केटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल योगासन, तैराकी, तीरंदाजी, फेंसिंग, कुश्ती पंचक सिलाट, पावर लिफ्टिंग खेल डायरेक्ट इस स्तर पर शामिल किए जाएंगे. यह सभी खेल अंडर 14 अंडर-19 और दिव्यांगजन ओपन श्रेणी के लिए आयोजित किए जाएंगे.
पढ़ें---