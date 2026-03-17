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टिहरी के दूरस्थ गांव में बर्फ पड़ी तो दौड़ पड़े पर्यटक, कोई नाच तो कोई खेल रहा

टिहरी के सीमांत गंगी गांव में बिछी बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे पर्यटक, गांव में बढ़ी चहल पहल

Snowfall in Gangi Village
बर्फ की सफेद चादर से ढका गंगी गांव (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 17, 2026 at 6:49 PM IST

3 Min Read
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टिहरी: जहां एक ओर मैदानी इलाकों में पारा चढ़ने लगा है तो वहीं टिहरी जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है. जहां सीमांत गंगी गांव में पिछले तीन दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है. जिससे पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है. ऐसे में पर्यटक सीधे गंगी गांव पहुंच रहे हैं. जो बर्फ को देखकर खुशी से झूमते नाचते हुए भी नजर आए.

बता दें कि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मार्च महीने में बर्फबारी देखने को मिल रही है. जिससे किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है. साथ ही इस बार सर्दियों में कम बारिश और बर्फबारी के कारण सेब समेत अन्य फलों की फसल प्रभावित हो रही थी, लेकिन अब हो रही बर्फबारी को फसलों के लिए राहत भरा माना जा रहा है. हालांकि, कई जगहों पर बारिश और तूफान में खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान जरूर पहुंचाया है.

टिहरी के दूरस्थ गांव में बर्फ पड़ी तो दौड़ पड़े पर्यटक (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

वहीं, टिहरी जिले का दूरस्थ गांव गंगी भी बर्फबारी के चलते पर्यटकों से भी गुलजार हो गया है. काफी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, जिससे स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है. हर कोई बर्फ को इन्जॉय करता दिख रहा है. कई लोग तो बर्फ के बीच नाचते और झूमते हुए भी दिखाई दिए. वहीं, देहरादून से गंगी पहुंचीं एक महिला पर्यटक ने अपना अनुभव साझा किया.

Snowfall in Gangi Village
गंगी गांव में मार्च के महीने में बर्फबारी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"मै पहली बार यहां आई हूं और गंगी की प्राकृतिक सुंदरता मुझे बेहद पसंद आई. यहां के लोग भी बहुत अच्छे और मिलनसार हैं."-मीनाक्षी राणा, पर्यटक

पर्यटकों ने साझा किए अपने अनुभव: एक अन्य पर्यटक अनुभव कुड़ियाल ने भी गंगी में बर्फबारी का आनंद लिया और उन्होंने इसे एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बताया. इसके अलावा नन्ही पर्यटक आंचल ने भी पहली बार गंगी आकर बर्फबारी का आनंद लिया और इस जगह को बहुत सुंदर बताया.

Snowfall in Gangi Village
गंगी गांव में झूमते पर्यटक (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"गंगी एक बेहद खूबसूरत जगह है, जहां मार्च महीने में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है."- संजय सिंह, पर्यटक

वहीं, गंगी के ग्रामीणों ने इस बर्फबारी को फसलों के लिए फायदेमंद बताया है. खासकर सेब की खेती के लिए बर्फ को मुफीद बताया है. स्थानीय ग्रामीण धर्म सिंह ने बताया कि इस साल क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम बर्फबारी हुई थी, लेकिन अब हो रही बर्फबारी से सेब की खेती करने वाले किसानों को राहत मिली है और फसलों के लिए यह लाभदायक मानी जा रही है.

Snowfall in Gangi Village
गंगी गांव में सेब के पौधे (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"सरकार ने गांव तक सड़क और बिजली की सुविधा तो पहुंचा दी है, लेकिन गंगी जैसे खूबसूरत स्थान को पर्यटन के मानचित्र पर विकसित करने के लिए अभी और प्रयासों की जरूरत है."- अंगूरा देवी, ग्राम प्रधान

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