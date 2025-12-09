बाड़मेर में चोरों का आतंक! एक और घर का ताला टूटा, घरों के बाहर लगाए CCTV कैमरे
बाड़मेर में कुछ दिनों में 15 घरों में चोरी की वारदातें हो चुकी हैं. पुलिस अब तक एक भी मामले का खुलासा नहीं कर सकी.
Published : December 9, 2025 at 5:01 PM IST
बाड़मेर: शहर के लक्ष्मीपुरा मोहल्ले में चोरों के हौसले बुलंद हैं. आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं ने स्थानीय निवासियों में दहशत पैदा कर दी है. लोग रात को चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं. मंगलवार को एक बार फिर चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया. अज्ञात चोरों ने रमेश कुमार माहेश्वरी के घर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और कीमती सामान चुरा ले गए. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष एवं स्थानीय पार्षद पृथ्वी चांडक ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में इलाके में 15 घरों में चोरी की वारदातें हो चुकी हैं. डर के मारे अधिकांश परिवारों ने अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा लिए हैं, लेकिन चोरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा. चोर बेखौफ होकर रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं.
उन्होंने बताया कि अभी तक पुलिस एक भी मामले का खुलासा नहीं कर पाई है. लोग दहशत में जी रहे हैं. मंगलवार को रमेश कुमार माहेश्वरी के घर में चोरी हुई है. महेश्वरी ने बताया कि उनके मोहल्ले में हर दूसरी-तीसरी रात चोरी हो रही है. कोई नहीं जानता कि अगला नंबर कब किसका आएगा. डर के मारे गली में लगभग हर घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके चोरी की घटनाएं नहीं थम रही हैं. उन्होंने पुलिस से चोरी के मामलों का जल्द खुलासा करने और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है.
कोतवाली थाने के एसआई गोविंदराम ने बताया कि लक्ष्मीपुरा में एक सूने मकान में चोरी की सूचना मिली थी. टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. चोरों की पहचान जल्द करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. इलाके में पहले से रात्रि गश्त हो रही है, अब इसे और प्रभावी बनाया जाएगा.