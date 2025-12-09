ETV Bharat / state

बाड़मेर में चोरों का आतंक! एक और घर का ताला टूटा, घरों के बाहर लगाए CCTV कैमरे

वारदात स्थल का मौका मुआयना करती पुलिस ( ETV Bharatv Barmer )

बाड़मेर: शहर के लक्ष्मीपुरा मोहल्ले में चोरों के हौसले बुलंद हैं. आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं ने स्थानीय निवासियों में दहशत पैदा कर दी है. लोग रात को चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं. मंगलवार को एक बार फिर चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया. अज्ञात चोरों ने रमेश कुमार माहेश्वरी के घर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और कीमती सामान चुरा ले गए. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष एवं स्थानीय पार्षद पृथ्वी चांडक ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में इलाके में 15 घरों में चोरी की वारदातें हो चुकी हैं. डर के मारे अधिकांश परिवारों ने अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा लिए हैं, लेकिन चोरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा. चोर बेखौफ होकर रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं. बाड़मेर में हो रही चोरियों से चिंतित शहरवासी (ETV Bharat Barmer)