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हिमाचल इतने बच्चों पर 1 टीचर, स्कूलों में शिक्षक-गैर शिक्षकों के इतने पद खाली

छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) को लेकर भी सरकार ने स्थिति स्पष्ट की. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर औसत PTR क्रमशः 12, 7, 8 और 11 बताया गया है. हालांकि, कुछ श्रेणियों में शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिसे सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 11,716 पद और गैर-शिक्षकों के 6,328 पद खाली हैं. यानी कुल मिलाकर 18 हजार से अधिक पद रिक्त पड़े हैं. सरकार ने बताया कि इन पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है और युक्तिकरण (रैशनलाइजेशन) के तहत चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियां की जा रही हैं.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षकों के हजारों पद खाली होने का मुद्दा एक बार फिर विधानसभा में गूंजा. धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा द्वारा उठाए गए प्रश्न के जवाब में सरकार ने स्वीकार किया कि शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं और इन्हें चरणबद्ध तरीके से भरा जा रहा है.

विधायक द्वारा पूछे गए दूसरे प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि प्रदेश में कुल 42 राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है. इनमें से 11 स्कूलों का निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि अन्य पर काम जारी है. इसके अलावा, पहले से चल रहे सरकारी स्कूलों को भी इस योजना के तहत अपग्रेड किया जा रहा है.

130 स्कूलों को सीबीएसई मान्यता देने का निर्णय

स्मार्ट स्कूलों को लेकर भी सरकार ने अहम जानकारी दी. जवाब में बताया गया कि प्रदेश के 130 स्कूलों को सीबीएसई मान्यता देने का निर्णय लिया है. इन स्कूलों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ शिक्षकों के पद भी सृजित किए गए हैं. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इन नए पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग के माध्यम से भर्ती की जाएगी. इसके अतिरिक्त विशेष योजना के तहत 400 अंग्रेजी, 400 गणित, 150 संस्कृत, 150 शारीरिक शिक्षा, 150 संगीत और 150 कला विषय के शिक्षकों की भर्ती का निर्णय लिया गया है.

हालांकि, प्रवक्ता स्कूल न्यू (ललित कला) के पदों के लिए अभी तक भर्ती और पदोन्नति नियम नहीं बनाए गए हैं. सरकार ने कहा कि इन नियमों को जल्द तैयार किया जाएगा, जबकि अन्य पदों के लिए पहले से लागू नियमों के तहत ही नियुक्तियां की जाएंगी. कुल मिलाकर, विधानसभा में उठे इस मुद्दे ने प्रदेश के शिक्षा ढांचे में मौजूद चुनौतियों को उजागर कर दिया है. अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को कितनी तेजी से पूरा कर पाती है और स्कूलों में शिक्षकों की कमी को कब तक दूर किया जाता है.

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