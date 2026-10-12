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पटना में ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप, कई मिठाई दुकानों के लाइसेंस रद्द.. जांच के लिए सैंपल ले गई टीम

लगातार हो रही कार्रवाई ( ETV Bharat )

पटना : आगामी त्योहारों के मद्देनजर आम लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा राज्यभर में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत 12 अक्टूबर तक विभिन्न जिलों में मिठाई दुकानों, खाद्य विनिर्माण इकाइयों, रेस्तरां एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया.

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जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन, एक्सपायरी एवं खराब खाद्य सामग्री के भंडारण तथा स्वच्छता संबंधी कमियां पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई. कई प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री जब्त कर नष्ट कराई गई, जबकि खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए. जांच में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता फेल सचिव-सह-खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर खाद्य संरक्षा अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है. इस दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, भंडारण व्यवस्था, रसोई एवं विनिर्माण स्थल की स्वच्छता, जल निकासी, कीट नियंत्रण, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच की जा रही है. हर जगह पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat) पटना के विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्रवाई निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में एक्सपायरी बेसन, मैदा एवं आटा पाया गया. लगभग ₹18,335 मूल्य की खाद्य सामग्री जब्त की गई. इसमें 70 किलोग्राम एक्सपायरी बेसन, जिसकी कीमत लगभग ₹6,300 थी, को कारखाने में ही नष्ट कराया गया. पनीर, खोवा, मैदा एवं आटा के कुल चार नमूने जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए. अनियमितताओं के मद्देनजर प्रतिष्ठान का लाइसेंस रद्द किया गया. संबंधित संचालक से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है. गुड़ एवं चमचम मिठाई के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए. पटना के बुद्धा कॉलोनी में एक्शन कारखाने में एक्सपायरी कस्टर्ड पाउडर, क्यूमी फ्लेवर सल्फेट एवं बेकिंग पाउडर पाए जाने पर इन्हें जब्त कर नष्ट कराया गया. आटा, बेसन, शुगर-फ्री लिक्विड एवं काजू-कोकोनट बिस्किट सहित कुल पांच नमूने जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए. कार्रवाई के तहत कारखाने का लाइसेंस रद्द किया गया. रामकृष्ण नगर, ईस्ट लक्ष्मी नगर में भी कार्रवाई निरीक्षण के दौरान 630 किलोग्राम कलाकंद, 10 किलोग्राम बर्फी एवं 5 किलोग्राम लड्डू जब्त किए गए. इनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग एक लाख रुपये बताई गई. जब्त मिठाइयों को नष्ट कराया गया. कलाकंद, बर्फी, लड्डू एवं सिल्वर लीफ के कुल चार नमूने जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए. निरीक्षण में पानी की जांच रिपोर्ट एवं कारीगरों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं पाए गए. मिठाई निर्माण में स्किम्ड मिल्क पाउडर का उपयोग किया जा रहा था. प्रतिष्ठान को आवश्यक सुधार के लिए 14 दिनों का इंप्रूवमेंट नोटिस दिया गया है. जांच के दौरान एक्शन (ETV Bharat)