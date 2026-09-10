ETV Bharat / state

पांच महीने बाद भी यूनिफॉर्म की राशि का इंतजार, पुरानी ड्रेस में स्कूल जा रहे बच्चे

रांची: सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए पांच महीने से ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन कई विद्यार्थियों को अब तक यूनिफॉर्म के लिए मिलने वाली राशि का इंतजार है. इसका सीधा असर बच्चों और उनके अभिभावकों पर पड़ रहा है. जिन बच्चों की पुरानी ड्रेस छोटी या खराब हो चुकी है, उन्हें उसी यूनिफॉर्म को किसी तरह इस्तेमाल करना पड़ रहा है. वहीं, नए दाखिले वाले बच्चों के सामने अलग समस्या है. उनके पास स्कूल की निर्धारित पोशाक नहीं होने से वे भी परेशानी में हैं.

राशि समय पर नहीं मिलने से आर्थिक दबाव

यूनिफॉर्म के लिए मिलने वाली राशि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है. अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई के साथ यूनिफॉर्म, जूते और दूसरी जरूरतों का खर्च भी उठाना पड़ता है. ऐसे में सरकारी योजना की राशि समय पर नहीं मिलने से अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ जाता है. मौजूदा महंगाई में सीमित रकम में दो जोड़ी यूनिफॉर्म तैयार कराना भी परिवारों के लिए आसान नहीं है.

जानकारी देते झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक (Etv Bharat)

विभागीय व्यवस्था के तहत पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए पोशाक मद में 600 रुपये, छठी से आठवीं कक्षा के लिए 700 रुपये और नौवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 1200 रुपये दिए जाने का प्रावधान है. यह राशि बच्चों की स्कूल ड्रेस की जरूरत पूरी करने के लिए दी जाती है.

प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने का उद्देश्य

इस बार राशि के भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव भी देरी की एक वजह बनी है. विभाग की ओर से भुगतान की नई व्यवस्था तैयार की गई है, जिसके तहत बच्चों से जुड़ी जानकारी को ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से सत्यापित कर राशि भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. इससे प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने का उद्देश्य है, लेकिन इसका असर भुगतान की समय-सीमा पर पड़ा है.