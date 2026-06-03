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IITians का गांव पटवाटोली, बुनकरों की इस बस्ती में छात्रों ने लहराया परचम

गया: बिहार के आईआईटियन गांव से प्रसिद्ध गया के पटवा टोली के छात्र-छात्राओं ने एक बार फिर जेईई एडवांस में बड़ी संख्या में सफल होने की परंपरा को बरकरार रखा है. पटवा टोली, सूर्यपोखर, मानपुर और मुफस्सिल क्षेत्र से 30 से अधिक छात्र-छात्राएं अच्छे रैंक से सफल हुए हैं, जिन्हें देश के बड़े आईआईटी एनआईटी या ट्रीपल आईटी मिलने की संभावना है.

आईआईटियन गांव पटवा टोली का जलवा बरकर: इन में अकेले 'वृक्ष द चेंज' के 10 से अधिक छात्र-छात्राएं हैं, जो अच्छा रैंक प्राप्त कर सफल हुए हैं. इसी तरह 'ब्रिटिश स्कूल' और 'ब्रिटिश गुरुकुल' से लगभग 18 छात्र-छात्राएं सफल हुए हैं. हालांकि 'ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल' और 'ब्रिटिश स्कूल' के छात्रों में कुछ छात्र दूसरे मोहल्ले और इलाके के भी शामिल हैं.

साधारण परिवार से रखते हैं संबंध: सफल होने वाले छात्र छात्राएं बेहद साधारण परिवार से संबंध रखते हैं. इनमें कुछ के पिता गार्ड हैं तो किसी के पिता कारखाने में मजदूरी करते हैं. गयाजी के शुभम कुमार की तरह ही कई छात्रों ने अच्छा रैंक हासिल किया. हालांकि शुभम ने ऑल इंडिया-1 रैंक हासिल किया है. गयाजी के ही समीर राज 737 वीं रैंक हासिल हुई है. समीर की ये रैंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बनी है लेकिन इनकी सफलता इसलिए भी खास है, क्योंकि इनके पिता एक आटा चक्की मिल में काम करते हैं. समीर राज ने 'ब्रिटिश गुरुकुल' से जेईई मेन और एडवांस की तैयारी की थी.

इसी स्कूल से पढ़ कर आयुष कुमार ने 5180 वां रैंक प्राप्त किया है. स्कूल के डायरेक्टर भीम राज प्रसाद ने बताया कि उनके संस्थान से 18 छात्र-छात्राओं ने सफलता हासिल किया है. इनमें पटवा टोली समेत दूसरे संस्थानों के भी छात्र शामिल हैं. ऑल इंडिया रैंक-1 लाने वाले शुभम कुमार ने कोटा से पहले ब्रिटिश गुरुकुल में ही जेईई मेन की तैयारी की थी. ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल से ही शुभम ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी, जिसमें उनका कुल प्रतिशत 96.8 था.

"इस बार भी सिर्फ पटवा टोली ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के दर्जनों छात्रों ने सफलता हासिल किया है. जेईई एडवांस जैसी कठिन परीक्षा में सफल हो कर छात्रों ने साबित कर दिया है कि बिहार में भी रह कर बड़ी परीक्षा की तैयारी बिहारी छात्र कर सकते हैं."- भीम राज प्रसाद, निदेशक, ब्रिटिश स्कूल

परंपरा अब भी बरकरार: जेईई एडवांस का रिजल्ट आते ही विक्ट्री के जश्न की आवाज में पटवा टोली के पॉवर लूम की खटखट की आवाज भी धीमी पड़ गई है. रिजल्ट जारी होते ही परिणाम देखने की होड़ मच गई थी. हालांकि ज्यादातर छात्र गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए या फिर आगे की अपनी तैयारी के लिए बड़े शहरों में चले गए हैं. ऐसे में उनके माता-पिता और उनके शिक्षक रिजल्ट देखने को बेताब नजर आए. वृक्ष द चेंज के संस्थापक चंद्रकांत पांडेशवरी भी परिणाम से संतुष्ट दिखे.