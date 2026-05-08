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सहरसा में लगातार दूसरे दिन मिड डे मील का कहर, 50 से अधिक छात्र पड़े बीमार

सहरसा में हो क्या रहा है, लगातार दूसरे दिन कई बच्चे मिड-डे-मील खाने से बीमार पड़ गए. आनन-फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

STUDENTS FELL ILL IN SAHARSA
मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 8, 2026 at 1:47 PM IST

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सहरसा : बिहार के सहरसा में एक बार फिर से बच्चों की तबीयत खराब हो गई है. जिले के सौरबाजार प्रखंड अंतर्गत पूर्वी सहुरिया स्थित कन्या मध्य विद्यालय मोरर्चा और एनपीएस स्कूल विजयपुर (काप) में शुक्रवार को मिड डे मील खाने के बाद 50 से अधिक छात्रों की अचानक तबीयत बिगड़ गई. घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती : बताया जा रहा है कि भोजन करने के कुछ देर बाद बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत होने लगी. इसके बाद आनन-फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है.

STUDENTS FELL ILL IN SAHARSA
हर स्थिति पर नजर रखी हुई डॉक्टरों की टीम (ETV Bharat)

लोगों में काफी आक्रोश : फिलहाल सभी बच्चों का इलाज जारी है और प्रशासन मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच में जुट गया है. घटना के बाद अभिभावकों में काफी आक्रोश और चिंता का माहौल देखा जा रहा है.

आला अधिकारी मौके पर पहुंचे : घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया. मौके पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी समेत कई अधिकारी पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. अधिकारियों ने बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति का जायजा लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं.

STUDENTS FELL ILL IN SAHARSA
मौके पर मौजूद बच्चों के परिजन (ETV Bharat)

कल भी बच्चे पड़े थे बीमार : एक दिन पहले यानी गुरुवार को भी सहरसा जिले के महिषी प्रखंड स्थित राजकीय मध्य विधालय बलुआहा में मिड डे मील खाने के बाद बड़ी संख्या में बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया था. लगातार दूसरे दिन हुई इस घटना ने स्कूलों में बच्चों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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जानकारी लेते अधिकारी (ETV Bharat)

''ये अफवाह जैसी बात लग रही है. फिर भी कमिटी बिठाकर मामले की जाच की जाएगी. फिलहाल 14-15 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं. अन्य बच्चों को छोड़ दिया गया है.''- दीपेश कुमार, डीएम, सहरसा

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