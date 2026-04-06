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खतरे के साये में बचपन! बिना बाउंड्री के चल रहे 800 स्कूल, सिस्टम बेखबर

देवघर: झारखंड सरकार भले ही स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के बड़े-बड़े दावे कर रही हो, लेकिन देवघर जिले की हकीकत इन दावों को खुली चुनौती देती नजर आ रही है. यहां सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं, जहां बच्चों की सुरक्षा पूरी तरह भगवान भरोसे है. न बाउंड्री वॉल, न कोई सुरक्षा व्यवस्था ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बच्चों की जिम्मेदारी किसकी है?

न फर्श सही न बच्चों के बैठने के लिए बेंच

देवघर प्रखंड के जमुनिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय की स्थिति इस लापरवाही की जीती-जागती मिसाल है. स्कूल की बाउंड्री वॉल कई महीनों से टूटी पड़ी है, लेकिन अब तक इसे ठीक कराने की कोई ठोस पहल नहीं की गई. नतीजा यह है कि बच्चे कभी भी स्कूल परिसर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा पर लगातार खतरा बना रहता है.

शिक्षक और जिला शिक्षा अधीक्षक से बात करते संवाददाता (ETV BHARAT)

वहीं, संथाल बेदिया स्कूल की हालत और भी चिंताजनक है. यहां न तो ढंग का फर्श है और न ही बच्चों के बैठने के लिए बेंच-डेस्क. मजबूरन बच्चे टूटे-फूटे फर्श पर बैठकर पढ़ाई करने को विवश हैं. यह तस्वीर न केवल शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करती है, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है.

कई बार जिला मुख्यालय से की गई मांग

जमुनिया स्कूल के शिक्षक उग्रेसर आनंद बताते हैं कि बाउंड्री वॉल के अभाव में कई बार बच्चे स्कूल से बाहर चले जाते हैं, जिससे किसी बड़ी घटना का खतरा बना रहता है. उनका कहना है कि अगर जल्द बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं हुआ, तो कभी भी कोई गंभीर हादसा हो सकता है.