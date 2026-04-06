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खतरे के साये में बचपन! बिना बाउंड्री के चल रहे 800 स्कूल, सिस्टम बेखबर

देवघर के कई स्कूलों की स्थिति जर्जर बनी हुई है. यहां बच्चों को बैठने के लिए बेंच तक की सुविधा नहीं है.

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जमुनिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 6, 2026 at 3:37 PM IST

3 Min Read
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देवघर: झारखंड सरकार भले ही स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के बड़े-बड़े दावे कर रही हो, लेकिन देवघर जिले की हकीकत इन दावों को खुली चुनौती देती नजर आ रही है. यहां सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं, जहां बच्चों की सुरक्षा पूरी तरह भगवान भरोसे है. न बाउंड्री वॉल, न कोई सुरक्षा व्यवस्था ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बच्चों की जिम्मेदारी किसकी है?

न फर्श सही न बच्चों के बैठने के लिए बेंच

देवघर प्रखंड के जमुनिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय की स्थिति इस लापरवाही की जीती-जागती मिसाल है. स्कूल की बाउंड्री वॉल कई महीनों से टूटी पड़ी है, लेकिन अब तक इसे ठीक कराने की कोई ठोस पहल नहीं की गई. नतीजा यह है कि बच्चे कभी भी स्कूल परिसर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा पर लगातार खतरा बना रहता है.

शिक्षक और जिला शिक्षा अधीक्षक से बात करते संवाददाता (ETV BHARAT)

वहीं, संथाल बेदिया स्कूल की हालत और भी चिंताजनक है. यहां न तो ढंग का फर्श है और न ही बच्चों के बैठने के लिए बेंच-डेस्क. मजबूरन बच्चे टूटे-फूटे फर्श पर बैठकर पढ़ाई करने को विवश हैं. यह तस्वीर न केवल शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करती है, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है.

कई बार जिला मुख्यालय से की गई मांग

जमुनिया स्कूल के शिक्षक उग्रेसर आनंद बताते हैं कि बाउंड्री वॉल के अभाव में कई बार बच्चे स्कूल से बाहर चले जाते हैं, जिससे किसी बड़ी घटना का खतरा बना रहता है. उनका कहना है कि अगर जल्द बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं हुआ, तो कभी भी कोई गंभीर हादसा हो सकता है.

संथाल बेदिया स्कूल के शिक्षक भी प्रशासनिक उदासीनता पर सवाल उठाते हैं. उनका कहना है कि फर्श और बेंच-डेस्क की मांग कई बार जिला मुख्यालय से की गई, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है. हालांकि अब फर्श निर्माण की बात कही जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी जस की तस है.

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टूटे पड़े स्कूल के फर्श (ETV BHARAT)

राज्य सरकार को भेजा गया था प्रस्ताव

जिला शिक्षा विभाग के आंकड़े इस लापरवाही की गंभीरता को और बढ़ाते हैं. जिले में करीब 800 स्कूल ऐसे हैं, जहां बाउंड्री वॉल या तो नहीं है या फिर जर्जर हालत में है. विभाग ने राज्य सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है और करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से बाउंड्री निर्माण की योजना बनाई गई है.

फिलहाल जिन स्कूलों के पास सड़क या अन्य खतरे हैं, वहां अस्थायी बाउंड्री लगाने का निर्देश जरूर दिया गया है, लेकिन यह समाधान भी आधा-अधूरा ही नजर आता है. अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक देवघर के ये 800 स्कूल सुरक्षित होंगे? क्या तब तक बच्चों की सुरक्षा यूं ही किस्मत के भरोसे छोड़ दी जाएगी?

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