बोकारो में कई सड़कों की हालत खस्ता, 30 वर्षों से चल रहा मरम्मत का काम अब भी अधूरा
बोकारो में कई सड़कों की हालत बहुत बुरी है. बारिश के दिनों में लोगों को यहां से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है.
Published : July 7, 2026 at 4:16 PM IST
बोकारो: बोकारो स्टील सिटी की कई सड़कों का हाल बेहाल है. बारिश के मौसम में यहां की सड़कें तालाब बन जाती हैं, जिससे लोगों का आवागमन दुर्लभ हो गया है. कुछ सड़कों का हाल में निर्माण हुआ है तो कुछ सड़कों पर पिछले 30 सालों से मरम्मती चल रही है, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है.
यह सड़क सेक्टर 8 के राय चौक को सेक्टर 6 से जोड़ती है. पिछले लगभग 30 सालों से न तो इसका निर्माण हुआ है और न ही मरम्मत. ऐसे में गड्ढे, कीचड़ और जल-जमाव वाली इस सड़क पर चलना किसी चुनौती से कम नहीं है. स्कूल आने-जाने वाले बच्चों को रोजाना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. फिसलन और गड्ढों की वजह से गिरने का हमेशा खतरा बना रहता है.
वहीं, बुज़ुर्गों के लिए इस सड़क पर चलना और भी मुश्किल हो गया है. बारिश के बाद सड़क की हालेत और भी खराब हो जाती है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं. यह मामला बोकारो के 8 बी स्ट्रीट 33 की है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सड़क बोकारो स्टील प्लांट यानी BSL की है. ऐसे में मरम्मत की जिम्मेदारी भी प्रबंधन की ही है. लेकिन वर्षों से मांग के बाद भी सड़क नहीं बन पाई है. अब 8 B स्ट्रीट 33 के निवासी BSL प्रबंधन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण कराया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके.
सड़क की समस्या को लेकर बीएसएल सूचना प्रमुख मणिकांत धान ने कहा कि इस मामले की जानकारी मैनेजमेंट तक नहीं पहुंची है. बीएसएल के अधीनस्थ आने वाले सभी सड़कों की मरम्मत टाइम टू टाइम होती रहती है. निश्चित रूप से कुछ तकनीकी त्रुटि रही होगी जिसके कारण सड़क नहीं बन पाई है, जल्द ही मामले की जांच कर इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा.
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