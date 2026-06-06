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बेसमेंट में फिर जलने लगे मौत के चूल्हे! अग्निकांड जैसी घटनाओं से भी नहीं सुधरे लोग, प्रशासन ने भी बंद की आंखें

धनबाद में नियमों का उल्लंघन कर बेसमेंट में रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा है. संवाददाता नरेंद्र निषाद ने इसे लेकर पड़ताल की है.

restaurants in Dhanbad
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 6, 2026 at 7:34 PM IST

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धनबाद: दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में हुई भीषण आगजनी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई. इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर सुरक्षा नियमों की अनदेखी कब तक होती रहेगी?

झारखंड का धनबाद जिला भी ऐसे ही दर्दनाक मंजर का गवाह रह चुका है. 31 जनवरी 2023 को जोड़ाफाटक स्थित आशीर्वाद टावर में लगी भीषण आग में 14 लोगों की मौत हो गई थी. हादसे के बाद जिला प्रशासन ने बहुमंजिला इमारतों के बेसमेंट में किचन संचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. कुछ दिनों तक कार्रवाई हुई, लेकिन वक्त बीतने के साथ सख्ती खत्म हो गई और बेसमेंट में फिर से आग का कारोबार शुरू हो गया. ईटीवी भारत की टीम ने इसे लेकर पड़ताल की है कि कैसे शहर के बीचोंबीच सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज कर लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है.

बेसमेंट में फिर जलने लगे मौत के चूल्हे! (Etv Bharat)

कई भवनों के बेसमेंट में चल रहे रेस्टोरेंट

धनबाद के सबसे व्यस्त कारोबार केंद्र सिटी सेंटर में हर दिन हजारों लोगों की आवाजाही रहती है. बहुमंजिला इमारतों में दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, ब्यूटी पार्लर हैं, कार्यालय हैं और ऊपर आवासीय फ्लैट भी हैं. लेकिन इसी इमारत के बेसमेंट में एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान का किचन संचालित हो रहा है. यहां एक-दो नहीं बल्कि कई गैस चूल्हे एक साथ जलते हैं. बड़े सिलेंडर, गर्म तेल और ज्वलनशील सामग्री के बीच लगातार भोजन तैयार किया जाता है. अगर किसी कारण से गैस रिसाव हो जाए या आग लग जाए तो संकरे बेसमेंट में मौजूद लोगों के लिए बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो सकता है.

सिर्फ सिटी सेंटर ही नहीं, शहर के कई अन्य व्यावसायिक और बहुमंजिला भवनों के भी बेसमेंट में किचन का संचालन खुलेआम किया जा रहा है. कई रेस्टोरेंट और फूड प्रतिष्ठान नियमों की अनदेखी करते हुए बेसमेंट से अपना पूरा किचन संचालित कर रहे हैं. इन भवनों में प्रतिदिन हजारों लोग खरीदारी करने, खाना खाने और अन्य कामों के लिए पहुंचते हैं. यानी खतरा केवल कर्मचारियों पर नहीं बल्कि आम नागरिकों पर भी बराबर मंडरा रहा है.

restaurants in Dhanbad
बेसमेंट में रेस्टोरेंट (Etv Bharat)

सवाल यह है कि जब बेसमेंट में किचन संचालन पर रोक है, तो आखिर यह सब किसकी निगरानी में चल रहा है? सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिस बेसमेंट में किचन चल रहा है, वहीं ब्यूटी पार्लर, दुकानें और दूसरे प्रतिष्ठान भी संचालित हैं. यहां आने वाले ग्राहकों को अक्सर धुएं और घुटन का सामना करना पड़ता है. लोगों के मन में हर समय किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है, लेकिन जिम्मेदारों की चुप्पी खतरे को और बढ़ा रही है.

आस-पास के प्रतिष्ठानों में डर का माहौल

ऐसे ही एक रेस्टोरेंट के बगल में अपनी ब्यूटी पार्लर चलाने वाली पूनम कहती हैं कि दिल्ली में जो घटना हुई उसके बाद हमेशा डर लगा रहता है. ग्राहक भी पूछते हैं कि यहां बेसमेंट में किचन क्यों चल रहा है. धुआं भी आता है और घुटन महसूस होती है. अगर कभी कोई हादसा हो गया तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा.

आशीर्वाद टावर अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि बहुमंजिला भवनों के बेसमेंट में किचन संचालित नहीं होंगे. कुछ दिनों तक अभियान चला और कई प्रतिष्ठानों ने बेसमेंट में चल रहे किचन बंद भी कर दिए. लेकिन जैसे-जैसे हादसे की यादें धुंधली होती गईं, वैसे-वैसे नियम भी फाइलों में दबकर रह गए. आज फिर शहर के कई इलाकों में बेसमेंट में गैस-चूल्हे जल रहे हैं.

restaurants in Dhanbad
धनबाद सिटी सेंटर (Etv Bharat)

एक प्रतिष्ठान प्रबंधक ने कहा कि हमें ऐसे किसी नियम या निर्देश की जानकारी नहीं है. आशीर्वाद टावर में कब आग लगी और उसके बाद क्या आदेश जारी हुआ, इसकी भी हमें जानकारी नहीं है. प्रबंधक का यह जवाब कई सवाल खड़े करता है. जिस शहर ने एक बड़े अग्निकांड में 14 लोगों को खोया हो, वहां नियमों की जानकारी नहीं होनी, लोगों में जागरूकता की कमी और प्रशासन की उदासीनता को दर्शाता है. ये भी सवाल उठता है कि आखिर यहां जिम्मेदारी किसकी है? क्या फायर सेफ्टी ऑडिट नियमित रूप से हो रहा है?क्या नगर निगम, फायर विभाग और जिला प्रशासन ऐसे भवनों की लगातार निगरानी कर रहे हैं?

अग्निशमन विशेषज्ञों का कहना है कि बेसमेंट में आग लगने की स्थिति सबसे खतरनाक होती है. कुछ ही मिनटों में पूरा बेसमेंट धुएं से भर जाता है. ऑक्सीजन की कमी और निकासी के सीमित रास्तों के कारण लोग अंदर ही फंस जाते हैं. अधिकतर मौतें आग से नहीं बल्कि दम घुटने से होती हैं. यही वजह है कि सुरक्षा मानकों में बेसमेंट के उपयोग को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं. लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है.

restaurants in Dhanbad
बेसमेंट में रेस्टोरेंट (Etv Bharat)

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

वहीं धनबाद के इस हालात पर डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि बेसमेंट में किसी भी प्रकार के किचन संचालन की अनुमति नहीं है. इसकी निगरानी फायर सेफ्टी विभाग करता है. दिल्ली की घटना और धनबाद के पूर्व अग्निकांड को देखते हुए एसडीओ को निर्देश दिया गया है कि फायर सेफ्टी, नगर निगम और सिविल सर्जन की संयुक्त टीम ऐसे भवनों की जांच करेगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी. उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि ऐसी किसी भी गतिविधि की सूचना प्रशासन को दें ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके.

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