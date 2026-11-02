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धनबाद के बारामुड़ी खटाल खाली करने के फरमान से परेशान परिवार, रोजी-रोटी और आशियाना छीनने का सता रहा डर

अंचलाधिकारी के सामने अपना पक्ष रखते लोग ( Etv Bharat )

धनबाद: शहर के बारामुड़ी खटाल में अतिक्रमण हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई के बीच अब विस्थापन का मुद्दा गरमाने लगा है. दो नोटिस जारी होने के बाद सोमवार को बड़ी संख्या में खटालवासी धनबाद अंचल कार्यालय पहुंचे. महिला और पुरुषों ने अंचलाधिकारी के सामने अपने पक्ष में आधार कार्ड, बिजली बिल और नगर निगम के होल्डिंग से जुड़े दस्तावेज पेश किए.

तत्कालीन डीसी ने मुहैया कराई थी जमीन