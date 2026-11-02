धनबाद के बारामुड़ी खटाल खाली करने के फरमान से परेशान परिवार, रोजी-रोटी और आशियाना छीनने का सता रहा डर
धनबाद के बारामुड़ी खटाल में अतिक्रमण हटाने के लिए जारी नोटिस के बाद बड़ी संख्या में खटालवासी अंचल कार्यालय पहुंचे. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 2, 2026 at 4:53 PM IST
धनबाद: शहर के बारामुड़ी खटाल में अतिक्रमण हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई के बीच अब विस्थापन का मुद्दा गरमाने लगा है. दो नोटिस जारी होने के बाद सोमवार को बड़ी संख्या में खटालवासी धनबाद अंचल कार्यालय पहुंचे. महिला और पुरुषों ने अंचलाधिकारी के सामने अपने पक्ष में आधार कार्ड, बिजली बिल और नगर निगम के होल्डिंग से जुड़े दस्तावेज पेश किए.
तत्कालीन डीसी ने मुहैया कराई थी जमीन
खटालवासियों का दावा है कि 2005 में तत्कालीन उपायुक्त डॉ. बीला राजेश की पहल पर उन्हें यहां बसाया गया था. अब ऐसे में उन्हें हटाने की कार्रवाई की बात समझ से परे हैं. लोगों ने प्रशासन से सवाल किया है कि यदि उन्हें यहां से हटाया जाता है, तो वे अपने परिवार और मवेशियों को लेकर आखिर कहां जाएंगे?
प्रशासन की कार्रवाई से स्थानीय लोगों की बढ़ी चिंता
दरअसल, बारामुड़ी खटाल में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है. सैकड़ों की संख्या में खटालवासी धनबाद अंचल कार्यालय पहुंचे और अपने निवास तथा जमीन से जुड़े दस्तावेज अधिकारियों को सौंपे. लोगों ने बताया कि वे लंबे समय से यहां रह रहे हैं और उनके परिवारों की आजीविका भी मवेशियों पर निर्भर है.
रोजी-रोटी और आशियाने का संकट
खटालवासियों का कहना है कि 2005 में तत्कालीन उपायुक्त बीला राजेश के कार्यकाल में उन्हें यहां बसाया गया था. अब अचानक हटाए जाने की आशंका से उनके सामने रोजी-रोटी और आशियाने का संकट खड़ा हो गया है. उन्होंने प्रशासन से मानवीय पहल करते हुए उनकी स्थिति पर विचार करने की अपील की.
बलपूर्वक होगी कार्रवाई: अंचलाधिकारी
वहीं, इस पूरे मामले पर धनबाद के अंचलाधिकारी रामप्रवेश कुमार ने साफ किया है कि बारामुड़ी खटाल के संबंधित लोगों को अब तक दो नोटिस जारी किए जा चुके हैं. सभी से जमीन पर अपने दावे के समर्थन में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है, यदि संबंधित लोग जमीन के वैध कागजात जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें फिर से नोटिस जारी कर जमीन खाली करने का निर्देश दिया जाएगा. इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा.
ये भी पढ़ें- कांटा टोली में 1.09 एकड़ सरकारी जमीन से हटाई गई जर्जर बाउंड्री, अतिक्रमण पर नोटिस की तैयारी
'अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते', बिहार के कावर झील की बदहाली पर NBA ने NGT से कहा
रांची की आजाद बस्ती में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम का विरोध, लोगों ने रोका बुलडोजर