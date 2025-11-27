ETV Bharat / state

रांची जू की बढ़ी रौनक, कई दुर्लभ जीव-जंतुओं का हुआ आगमन!

इंदिरा गांधी जैविक उद्यान से कई दुर्लभ जीव-जंतु रांची के भगवान बिरसा चिड़ियाघर लाये गए.

Many rare animals have arrived at Bhagwan Birsa Zoo in Ranchi
रांची जू लाए गये ब्लैक स्वान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 27, 2025 at 5:42 PM IST

3 Min Read
रांची: राजधानी रांची के भगवान बिरसा जैविक उद्यान और विशाखापट्टनम के इंदिरा गांधी जैविक उद्यान के बीच वन्यजीव आदान-प्रदान (एक्सचेंज पॉलिसी) योजना के तहत वाइल्ड डॉग, काला हंस, ग्रे पेलिकन, मॉनिटर लिजर्ड, एलेक्जेंड्रीन पाराकीट एवं बार्न आउल रांची लाये गए.

लंबे दिनों से भगवान बिरसा जैविक उद्यान, रांची और इंदिरा गांधी जैविक उद्यान, विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) के बीच वन्यजीव आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत चल रहे प्रयास बीती रात सफलतापूर्वक संपन्न हो गया. यह प्रक्रिया केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के दिशानिर्देशों एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप सुरक्षित रूप से पूरी की गई. उसके बाद इसकी जानकारी आज गुरुवार को मीडिया के माध्यम से राज्य की जनता को दी गयी.

इन जीव जंतुओं के बदले हुए हैं एक्सचेंज

एक्सचेंज पॉलिसी के तहत रांची के भगवान बिरसा जैविक उद्यान से हिमालयन काला भालू, स्पॉटेड डव, सिल्वर तितर और घड़ियाल को विशाखापट्टनम भेजा गया है. जिसके बदले में इंदिरा गांधी जैविक उद्यान से वाइल्ड डॉग (डोल), काला हंस, ग्रे पेलिकन, मॉनिटर लिजर्ड, एलेक्जेंड्रीन पाराकीट एवं बार्न आउल को रांची लाया गया.

Many rare animals have arrived at Bhagwan Birsa Zoo in Ranchi
वाइड डॉग (ETV Bharat)

जू में बढ़ेगी जैव विविधता

भगवान बिरसा जैविक उद्यान के निदेशक जब्बर सिंह ने बताया कि जैविक उद्यान में नई प्रजातियों का आगमन जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने बताया कि इस आदान-प्रदान कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न प्रजातियों की विविधता बढ़ाना, आनुवंशिक संतुलन को मजबूत करना और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में वैज्ञानिक सहयोग को सुनिश्चित करना है. ऐसे सहयोगात्मक कार्यक्रम देश के विभिन्न जैविक उद्यानों के बीच अनुसंधान, संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में प्रभावी योगदान देते हैं.

Many rare animals have arrived at Bhagwan Birsa Zoo in Ranchi
काला हंस (ETV Bharat)

इस अवसर पर सहायक वन संरक्षक अशोक कुमार सिंह, जू के पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. ओम प्रकाश साहू, वनक्षेत्र पदाधिकारी शगायत्री देवी, वरिष्ठ जीव विज्ञानी विवेकानंद कुमार, वनरक्षी राकेश, शशि भूषण, मुकेश कुमार, मनीता कच्छप सहित उद्यान के पशुपालक एवं अन्य कर्मचारीगण विशाखपट्नम से आये जीव जंतुओं के आगमन कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे.

Many rare animals have arrived at Bhagwan Birsa Zoo in Ranchi
जानवरों के आगमन के समय मौजूद निदेशक, डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ (ETV Bharat)

डॉ. ओम प्रकाश साहू ने बताया कि बाहर से आये सभी जीव जंतुओं के स्वास्थ्य को लेकर विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है, उन्होंने बताया कि भगवान बिरसा जू परिवार में शामिल हुए इन नए सदस्यों का पूरा ख्याल जू प्रबंधन और कर्मचारियों की ओर से रखा जाएगा. उन्होंने बताया कि जू की ओर से अब आगे जिराफ और जेब्रा को एक्सचेंज पॉलिसी के तहत जू में लाने की कोशिश तेज की जाएगी.

