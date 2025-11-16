ETV Bharat / state

धनबाद: रेलवे पार्सल कार्यालय में संदिग्ध अवस्था में मिले करीब 450 खरगोश, तस्करी की आशंका

पीपुल्स फॉर एनिमल वेलफेयर संस्था की टीम ने धनबाद के रेलवे पार्सल कार्यालय से करीब 450 खरगोशों को बचाया है.

many rabbits suspected of being smuggled
पिंजरे में रखे खरगोश (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 16, 2025 at 8:36 PM IST

धनबाद: दिल्ली में बम धमाके के बाद सभी राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है लेकिन धनबाद का पार्सल कार्यालय अलर्ट नहीं है. ऐसा ही एक ताजा मामला धनबाद जिले से सामने आया है. यहां धनबाद के रेलवे पार्सल कार्यालय में हावड़ा के साहा इंटर प्राइजेज के करीब 450 खरगोशों को लाया गया लेकिन पार्सल कर्मी ने इन खरगोशों की बुकिंग करने से इनकार कर दिया.

शक के घेरे में पार्सल कर्मी

इधर, बुकिंग कराने आया शख्स सभी खरगोश छोड़कर भाग खड़ा हुआ. जानकारी के मुताबिक, 6 पिंजरों में खरगोशों को क्षमता से अधिक रखा गया, जिसकी वजह से कई खरगोश मारे भी गए. इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रेलवे पार्सल कर्मी की ओर से इस मामले की जानकारी ना तो वन विभाग को दी गई और ना ही रेल पुलिस एवं रेल अधिकारियों को दी गई.

पार्सल कार्यालय से संदिग्ध अवस्था में मिले करीब 450 खरगोश (Etv bharat)

जांच में मिले कई खरगोश मृत

धनबाद रेलवे स्टेशन स्थित पार्सल कार्यालय में बड़ी संख्या में लाए गए खरगोशों की दयनीय स्थिति की जानकारी मिलने पर मेनका गांधी की संस्था पीपुल्स फॉर एनिमल वेलफेयर की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की. संस्था सदस्य के नेतृत्व में पहुंची टीम ने आधा दर्जन से अधिक पिंजरों में करीब 450 से अधिक खरगोश पाए, जिनमें से कई मृत मिले. पार्सल कार्यालय कर्मी, संस्था पीपुल्स फॉर एनिमल वेलफेयर की टीम से उलझ गए. पार्सल कार्यालय से तुरंत हटाने को कहते हुए उलझ गए, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर बहसबाजी हुई.

बिना बुकिंग के पार्सल कार्यालय में रखने का संदेह

इधर, टीम ने आशंका जताई है कि यह मामला खरगोश तस्करी से जुड़ा हो सकता है. जानवरों को बेहद खराब हालत में बिना भोजन-पानी के रखा गया था. मौके पर मौजूद रेलवे पार्सल कर्मियों ने दावा किया कि इन खरगोशों की बुकिंग अभी नहीं हुई थी लेकिन फिर भी उन्हें बड़ी संख्या में कार्यालय में रखा गया था. रेलवे पुलिस, वन विभाग व रेल अधिकारियों को सूचना नहीं देने की बात भी सामने आई है.

मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम

वहीं पीपुल्स फॉर एनिमल वेलफेयर की टीम ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग को तुरंत सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम भी जांच में जुट गई है. बताया जा रहा है कि खरगोशों को मुरादाबाद भेजे जाने की तैयारी थी, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है. स्थानीय पशु प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल वन विभाग और रेलवे प्रशासन मामले की जांच कर रहा हैेेेेेेेेेेेेेेे.

TAGGED:

पीपुल्स फॉर एनिमल वेलफेयर झारखंड
रेलवे पार्सल कार्यालय धनबाद
WILDLIFE TRAFFICKING IN DHANBAD
MANY RABBITS SUSPECTED IN DHANBAD
RAILWAY PARCEL OFFICE IN DHANBAD

