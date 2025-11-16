ETV Bharat / state

धनबाद: रेलवे पार्सल कार्यालय में संदिग्ध अवस्था में मिले करीब 450 खरगोश, तस्करी की आशंका

धनबाद: दिल्ली में बम धमाके के बाद सभी राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है लेकिन धनबाद का पार्सल कार्यालय अलर्ट नहीं है. ऐसा ही एक ताजा मामला धनबाद जिले से सामने आया है. यहां धनबाद के रेलवे पार्सल कार्यालय में हावड़ा के साहा इंटर प्राइजेज के करीब 450 खरगोशों को लाया गया लेकिन पार्सल कर्मी ने इन खरगोशों की बुकिंग करने से इनकार कर दिया.

शक के घेरे में पार्सल कर्मी

इधर, बुकिंग कराने आया शख्स सभी खरगोश छोड़कर भाग खड़ा हुआ. जानकारी के मुताबिक, 6 पिंजरों में खरगोशों को क्षमता से अधिक रखा गया, जिसकी वजह से कई खरगोश मारे भी गए. इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रेलवे पार्सल कर्मी की ओर से इस मामले की जानकारी ना तो वन विभाग को दी गई और ना ही रेल पुलिस एवं रेल अधिकारियों को दी गई.

पार्सल कार्यालय से संदिग्ध अवस्था में मिले करीब 450 खरगोश (Etv bharat)

जांच में मिले कई खरगोश मृत

धनबाद रेलवे स्टेशन स्थित पार्सल कार्यालय में बड़ी संख्या में लाए गए खरगोशों की दयनीय स्थिति की जानकारी मिलने पर मेनका गांधी की संस्था पीपुल्स फॉर एनिमल वेलफेयर की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की. संस्था सदस्य के नेतृत्व में पहुंची टीम ने आधा दर्जन से अधिक पिंजरों में करीब 450 से अधिक खरगोश पाए, जिनमें से कई मृत मिले. पार्सल कार्यालय कर्मी, संस्था पीपुल्स फॉर एनिमल वेलफेयर की टीम से उलझ गए. पार्सल कार्यालय से तुरंत हटाने को कहते हुए उलझ गए, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर बहसबाजी हुई.