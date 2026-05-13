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पेट्रोल की किल्लत से धनबाद बेहाल, कई पंपों पर स्टॉक खत्म, लोगों की बढ़ी मुश्किलें

धनबाद: राज्यभर में पेट्रोल की संभावित किल्लत को लेकर लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है. धनबाद में स्थिति अधिक गंभीर हो गई है. जिले के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका है, वहीं कुछ स्थानों पर केवल डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है. अचानक बढ़ी मांग और लोगों द्वारा पेट्रोल जमा करने की होड़ की कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है.

दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि अत्यावश्यक होने पर ही वाहनों का उपयोग करें और जहां संभव हो, वर्क फ्रॉम होम अपनाएं. इस अपील के बाद लोगों के बीच यह आशंका बढ़ गई कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कमी हो सकती है. इसी आशंका के चलते लोगों ने अपने वाहनों की टंकियां फुल करानी शुरू कर दी. कई लोगों ने डिब्बों और कंटेनरों में भी पेट्रोल संग्रह करना शुरू कर दिया, जिससे मांग सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ गई.

जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र निषाद (Etv Bharat)

धनबाद के कई पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी. बाइक, कार और अन्य वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं. कई स्थानों पर स्टॉक खत्म होने के बाद पंपों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा. इससे ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, स्कूली वाहन चालक और रोजमर्रा के कामकाज करने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए.

बाइक में पेट्रोल भरवाने पहुंचे एमडी परवेज ने बताया कि वह सात से आठ पेट्रोल पंपों का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कहीं भी पेट्रोल उपलब्ध नहीं हुआ. अंत में जिस पंप पर पहुंचे, वहां भी पेट्रोल खत्म हो चुका था. उन्होंने कहा कि यदि स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है.

पेट्रोल पंप के मैनेजर चंद्रनाथ ने बताया कि पेट्रोल को लेकर लोगों में अफरा-तफरी का माहौल है. जो भी ग्राहक पंप पर पहुंच रहे हैं, वे अपने वाहन की टंकी पूरी तरह भरवा रहे हैं. सामान्य दिनों की तुलना में पेट्रोल की खपत में अचानक भारी वृद्धि हुई है, जिसके कारण स्टॉक जल्दी समाप्त हो गया. उन्होंने कहा कि आसपास के अन्य पेट्रोल पंपों की स्थिति भी लगभग यही है. हालांकि, जल्द नई खेप पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद आपूर्ति सामान्य हो जाएगी.

पेट्रोल पंप कर्मचारी हरिओम ने कहा कि कई लोग जरूरत से अधिक पेट्रोल खरीदकर स्टॉक करने में लगे हैं. इसी कारण पंपों पर दबाव बढ़ गया है और पेट्रोल की उपलब्धता प्रभावित हुई है. आम लोगों ने प्रशासन से जल्द आपूर्ति सामान्य कराने और अफवाहों पर रोक लगाने की मांग की है, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.