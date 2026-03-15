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चैत्र नवरात्र में काशी विश्वनाथ मंदिर में होगी शक्ति की विशेष आराधना, 9 दिन तक चलेगा आयोजन

वाराणसी: बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में चैत्र नवरात्र को लेकर कई बृहद आयोजन होने जा रहा हैं. इनमें देवी मंदिरों में सुहाग सामग्री भी भेजी जाएगी. मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व विषय में बताया, मंदिर न्यास की तरफ से हर पर्व को एक तरीके से मनाने की परंपरा शुरू की गई है. इस बार चरित्र नवरात्रि पर भी देवी आराधना के साथ बाबा विश्वनाथ के धाम से विशेष आयोजन होंगे. इस अवसर पर विविध धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.

काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा (ETV Bharat)

प्रमुख कार्यक्रम