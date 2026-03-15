ETV Bharat / state

चैत्र नवरात्र में काशी विश्वनाथ मंदिर में होगी शक्ति की विशेष आराधना, 9 दिन तक चलेगा आयोजन

चैत्र नवरात्र पर्व की पूर्व संध्या पर माता काशी विशालाक्षी शक्तिपीठ से नौ कलश गंगाजल काशी विश्वनाथ जी को अर्पित किया जाएगा.

काशी विश्वनाथ मंदिर
काशी विश्वनाथ मंदिर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में चैत्र नवरात्र को लेकर कई बृहद आयोजन होने जा रहा हैं. इनमें देवी मंदिरों में सुहाग सामग्री भी भेजी जाएगी. मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व विषय में बताया, मंदिर न्यास की तरफ से हर पर्व को एक तरीके से मनाने की परंपरा शुरू की गई है. इस बार चरित्र नवरात्रि पर भी देवी आराधना के साथ बाबा विश्वनाथ के धाम से विशेष आयोजन होंगे. इस अवसर पर विविध धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.

काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा (ETV Bharat)

प्रमुख कार्यक्रम

  1. प्रथम दिवस पर कलश स्थापना की जाएगी.
  2. चैत्र नवरात्र पर्व की पूर्व संध्या पर माता काशी विशालाक्षी शक्तिपीठ से नौ कलश गंगाजल काशी विश्वनाथ जी को अर्पित किया जाएगा.
  3. अगले दिवस प्रातःकाल मंगला आरती के पश्चात, सर्वप्रथम प्रथम शक्तिपीठ माता काशी विशालाक्षी द्वारा प्रेषित नौ कलश गंगाजल से महादेव का जलाभिषेक किया जाएगा.
  4. चैत्र नवरात्र के नौ दिनों में प्रतिदिन भगवान विश्वेश्वर द्वारा श्रृंगार सामग्री तथा वस्त्र माता विशालाक्षी को भेंट स्वरूप प्रेषित किए जाएंगे.
  5. माता काशी विशालाक्षी शक्तिपीठ के साथ-साथ काशी में स्थित नवदुर्गा स्वरूप देवियों को भी प्रतिदिन के अनुसार काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग धाम से वस्त्र एवं श्रृंगार सामग्री अर्पित की जाएगी.
  6. चैत्र नवरात्र के नौ दिनों में प्रतिदिन धाम स्थित शिवार्चनम मंच पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा.
  7. चैत्र नवरात्र के दौरान प्रतिदिन श्री काशी विश्वनाथ धाम में शक्ति आराधना के अंतर्गत दुर्गासप्तशती का शास्त्रीय विधि-विधान से पाठ संपन्न किया जाएगा.
  8. चैत्र नवरात्र पर्व अवधि में एक दिवस काशी की परंपरा के अनुसार माता श्रृंगार गौरी की आराधना को समर्पित रहेगा. इसी परंपरा के निर्वहन में काशी विश्वनाथ धाम में विराजमान माता श्रृंगार गौरी की आराधना काशीवासी एवं श्रद्धालुओं द्वारा की जाएगी. मंदिर न्यास द्वारा इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए नारियल तथा फलाहारी प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी और आयोजन गरिमापूर्ण रूप से संपन्न किया जाएगा.
  9. राम नवमी के पावन अवसर पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाएगा.
  10. नवमी तिथि को नौ मातृ शक्तियों को मुख्य याजक के रूप में आमंत्रित कर नवमी यज्ञ संपन्न कराया जाएगा.


यह सभी आयोजन श्रद्धा, विधि और काशी की प्राचीन परंपराओं के अनुरूप संपन्न किए जाएंगे, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के सम्मिलित होने की अपेक्षा है.

यह भी पढ़ें: सावन में होगा बाबा काशी विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार; इन रास्तों से मिलेगी मंदिर में एंट्री, यह सामान नहीं ले जा सकते

यह भी पढ़ें: बाबा काशी विश्वनाथ को अर्पित किया स्वर्ण जड़ित मुकुट, जानिए किसने और क्यों चढ़ाया?

TAGGED:

VARANASI NEWS
VISHWANATH TEMPLE
काशी विश्वनाथ मंदिर
CHAITRA NAVRATRI
BABA KASHI VISHWANATH TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.