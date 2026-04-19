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हीट वेव का असर: राजधानी में कई निजी स्कूलों ने बदली समय-सारणी

रांचीः झारखंड में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि तेज धूप और लू के प्रभाव से उन्हें बचाया जा सके.

निजी स्कूलों के लिए स्कूल एसोसिएशन के निर्देशानुसार, सोमवार, 20 अप्रैल 2026 से अधिकांश निजी स्कूलों का समय सुबह 6:45 बजे से 11:30 बजे तक कर दिया गया है. सुबह के अपेक्षाकृत ठंडे समय में कक्षाएं संचालित करने का उद्देश्य छात्रों को गर्मी के दुष्प्रभाव से बचाना है. रांची के कई प्रमुख निजी स्कूलों ने इस निर्देश को तुरंत लागू करते हुए अभिभावकों को इसकी सूचना भी दे दी है.

पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे ने इस फैसले पर कहा, हमने तमाम निजी स्कूलों से आग्रह किया था कि वे हीट वेव को देखते हुए स्कूल के समय में बदलाव करें, ताकि बच्चों को गर्मी से राहत मिल सके और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित न हो.

वहीं, सरकारी स्कूलों में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग पहले ही 1 अप्रैल 2026 से समय में बदलाव कर चुका है. विभाग के निर्देशानुसार, सरकारी स्कूल अब सुबह 7:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक संचालित हो रहे हैं. हालांकि, तापमान में लगातार वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है.

इसी क्रम में 19 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री ने लू प्रभावित क्षेत्रों में छात्रों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए कुछ दिनों की अस्थायी छुट्टी (टेम्पररी ब्रेक) देने के निर्देश भी जारी किए हैं. जिला प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की छूट दी गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद किया जा सके.