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मधुबनी मर्डर केस : ASI चंद्रमोहन सिंह को 12 टीमें ढूंढ रहीं, नेपाल तक तलाश

एसपी योगेंद्र कुमार ( ETV Bharat )

मधुबनी: बलिराजगढ़ में हुए फायरिंग कांड में एसपी योगेंद्र कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने आरोपी ASI चंद्रमोहन सिंह के साथ-साथ पुलिस पिकेट में तैनात सैप के चार जवानों और एक चौकीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इन सभी की सेवा बर्खास्तगी के लिए भी पत्राचार किया गया है.

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