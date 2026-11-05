मधुबनी मर्डर केस : ASI चंद्रमोहन सिंह को 12 टीमें ढूंढ रहीं, नेपाल तक तलाश
MADHUBANI FIRING CASE: ASI चंद्रमोहन सिंह समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और 12 विशेष टीमें गठित की गई हैं. रिपोर्ट- राज कुमार
Published : November 5, 2026 at 9:04 AM IST
मधुबनी: बलिराजगढ़ में हुए फायरिंग कांड में एसपी योगेंद्र कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने आरोपी ASI चंद्रमोहन सिंह के साथ-साथ पुलिस पिकेट में तैनात सैप के चार जवानों और एक चौकीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इन सभी की सेवा बर्खास्तगी के लिए भी पत्राचार किया गया है.
आजीवन कारावास के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू
एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि आमतौर पर हत्या के मामलों में पुलिस आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दिलाने के लिए पहल करती है. साल 2026 में भी दो अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है, लेकिन बलिराजगढ़ की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी चंद्रमोहन सिंह को फांसी की सजा दिलाने के लिए पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है.
आरोपित के घर पर कुर्की की तैयारी
एसपी ने आगे कहा की न्यायालय द्वारा वारंट और कुर्की का आदेश मिलने के बाद आरोपी के घर की कुर्की की जाएगी. उन्होंने कहा कि आरोपी चंद्रमोहन सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है. जल्द गिरफ्तारी कर स्पीडी ट्रायल के जरिए उसे कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा.
''बलिराजगढ़ में घटित घटना 'रेयर ऑफ द रेयरेस्ट' है. यह अपराध अक्षम्य है. आरोपी चंद्रमोहन सिंह अब पुलिस महकमे के लिए पुलिसकर्मी नहीं है, बल्कि अपराधी है''. - योगेंद्र कुमार, एसपी
गिरफ्तारी के लिए 12 टीमें गठित
एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि घटना के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तत्काल पांच टीमों का गठन किया गया था. समीक्षा के बाद बुधवार को टीमों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई है. इसके अलावा विशेष जांच टीम (एसआइटी) का भी गठन किया गया है. ये टीमें नेपाल सीमा से बक्सर तक आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. इसकी कमान सदर एसडीपीओ-2 कामिनी को सौंपी गई है.
आरोपी चंद्रमोहन सिंह पर 25,000 का इनाम घोषित
एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी ASI चंद्रमोहन सिंह की फोटो सभी जगह प्रसारित कर दी गई है. आरोपी की वर्तमान लोकेशन की सूचना देने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा. एसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी. आरोपी की सूचना पुलिस नियंत्रण कक्ष, मधुबनी के मोबाइल नंबर 9031674255 पर दे सकतें हैं.
क्या है मामला?
बलिराजगढ़ में बीते सोमवार को पुलिस पिकेट में तैनात चंद्रमोहन सिंह उसी गांव की ही एक महिला के घर गया था, तभी पड़ोस की महिला ने दरवाजा बंद कर स्थानीय लोगों को इक्ठा कर लिया. इसी बीच चंद्रमोहन सिंह ने घर की खिड़की से अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी. जिससे चार लोगों को गोली लग गई और एक व्यक्ति अशोक यादव उम्र 45 साल की मौके पर ही मौत हो गई.
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