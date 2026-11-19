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चुनावी मोड में खाकी: विधानसभा चुनाव से पहले इंस्पेक्टरों के बंपर तबादले, यहां देखें लिस्ट

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

हल्द्वानी: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पुलिस महकमे ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं. चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कुमाऊं परिक्षेत्र में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र की ओर से जारी आदेश में 29 पुलिस निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं. इस सूची में तीन महिला निरीक्षक भी शामिल हैं. लंबे समय से एक ही जिले में तैनात पुलिस अधिकारियों को दूसरे जनपदों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने प्रशासनिक स्तर पर कवायद शुरू कर दी है.

इसी क्रम में कुमाऊं परिक्षेत्र में निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं. 18 नवंबर 2026 को पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कुल 29 पुलिस निरीक्षकों को एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानांतरित किया गया है. इनमें दो महिला निरीक्षक भी शामिल हैं. जारी आदेश में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का हवाला दिया गया है. इसके तहत ऐसे निरीक्षकों को स्थानांतरित किया गया है, जो निर्धारित मानकों के अनुसार एक ही जनपद में लंबे समय से तैनात हैं और निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उसी जनपद में ड्यूटी कर सकते हैं.

तबादलों की लिस्ट (Source-Police Department) तबादला सूची में उधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ जनपदों में तैनात अधिकारियों के नाम शामिल हैं. आदेश के अनुसार उधमसिंह नगर में तैनात कई निरीक्षकों को नैनीताल, चंपावत और अल्मोड़ा भेजा गया है. वहीं नैनीताल से पिथौरागढ़ और बागेश्वर, अल्मोड़ा से नैनीताल, उधमसिंह नगर और चंपावत सहित अन्य जनपदों में अधिकारियों की नई तैनाती की गई है.