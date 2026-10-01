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एथलेटिक्स की खुली चयन प्रक्रिया: 232 बालिका खिलाड़ियों ने दिखाया दम, राष्ट्रीय कैंप की दौड़ में शामिल होने का मौका

रांची में एथलेटिक्स की खुली चयन प्रक्रिया में कई खिलाड़ी शामिल हुए. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Many players participated in open selection process for athletics in Ranchi
एथलेटिक्स की खुली चयन प्रक्रिया (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2026 at 8:02 PM IST

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रांचीः खेलो झारखंड की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता और विभिन्न खेल विधाओं के लिए खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया जारी है. इसी क्रम में गुरुवार को खेलगांव के प्रैक्टिस मैदान में एथलेटिक्स की खुली चयन प्रक्रिया आयोजित की गई. इसमें झारखंड के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचीं अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयुवर्ग की 232 बालिका खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया.

इस चयन प्रक्रिया में अंडर-14 आयुवर्ग में 39, अंडर-17 में 124 और अंडर-19 में 69 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई. खिलाड़ियों ने अलग-अलग एथलेटिक्स स्पर्धाओं में प्रदर्शन के जरिए चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की. चयन प्रक्रिया में बेहतर प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों के लिए आगे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने का रास्ता खुल सकता है.

Many players participated in open selection process for athletics in Ranchi
एथलेटिक्स की खुली चयन प्रक्रिया (ETV Bharat)

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से बताया गया कि चयन प्रक्रिया से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों को स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए आयोजित कैंप में शामिल होने का अवसर मिलेगा. कैंप के बाद होने वाले अंतिम चयन के आधार पर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है.

Many players participated in open selection process for athletics in Ranchi
एथलेटिक्स की खुली चयन प्रक्रिया (ETV Bharat)

खेल समन्वयक धीर सेन सोरेंग ने कहा कि खुली चयन प्रक्रिया का उद्देश्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सामने लाना है. अलग-अलग आयुवर्ग में खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर दिया जा रहा है. चयन प्रक्रिया में प्रदर्शन के आधार पर आगे की तैयारी के लिए खिलाड़ियों को चुना जाएगा.

Many players participated in open selection process for athletics in Ranchi
एथलेटिक्स की खुली चयन प्रक्रिया (ETV Bharat)

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार, एथलेटिक्स के बालिका वर्ग की चयन प्रक्रिया के बाद शुक्रवार, 2 अक्टूबर को तीनों आयुवर्गों के बालक वर्ग के लिए खुली चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी. इसमें अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयुवर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. इसके बाद चयनित खिलाड़ियों को आगे की प्रतियोगिताओं और राष्ट्रीय स्तर की तैयारियों के लिए प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा.

Many players participated in open selection process for athletics in Ranchi
एथलेटिक्स की खुली चयन प्रक्रिया (ETV Bharat)

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