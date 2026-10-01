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एथलेटिक्स की खुली चयन प्रक्रिया: 232 बालिका खिलाड़ियों ने दिखाया दम, राष्ट्रीय कैंप की दौड़ में शामिल होने का मौका

एथलेटिक्स की खुली चयन प्रक्रिया (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः खेलो झारखंड की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता और विभिन्न खेल विधाओं के लिए खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया जारी है. इसी क्रम में गुरुवार को खेलगांव के प्रैक्टिस मैदान में एथलेटिक्स की खुली चयन प्रक्रिया आयोजित की गई. इसमें झारखंड के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचीं अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयुवर्ग की 232 बालिका खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया.